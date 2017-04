Propaganda sobre igualdad de gnero no acaba con machismo

Pese a la existencia de una serie de leyes aprobadas en los ltimos 10 aos, que promueven las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, la cultura machista persiste en Nicaragua especialmente en las zonas rurales del pas, donde las mujeres en su mayora son sometidas a las decisiones de sus parejas.De los seis millones de habitantes que tiene Nicaragua, ms de la mitad son mujeres y de stas aproximadamente un milln son mujeres rurales, las que se las ingenian para poder lograr una verdadera independencia de los hombres, sostiene la directora de la Coordinadora de Mujeres Rurales, Mara Teresa Fernndez.Una de las alternativas que han encontrado las mujeres rurales para lograr cierta independencia en sus comunidades ha sido la de organizarse en cooperativas de diferentes ramas, especialmente de granos bsicos, caf, produccin de miel y otros rubros agrcolas.Organizarse en cooperativa fue una de las alternativas que encontr Lisseth Escalante, una joven de 28 aos de edad y madre de dos hijos, habitante de la comarca San Juan de la Penca, en el occidental departamento de Chinandega, a 2 horas y media de Managua.La joven narra que antes de ingresar a la cooperativa se levantaba desde las 2:00 de la maana para poder hacer las labores del hogar y luego otras tareas, sin embargo, al entrar a la cooperativa multisectorial Mujeres en Accin, logr abrir los ojos, debido a que viva con el modelo machista y su madre le deca las mujeres tienen que trabajar solo para servir al hombre.En en la cooperativa, Lisseth se ha capacitado y animado a otras mujeres a que deben de empoderarse sobre la igualdad de los derechos humanos entre hombres y mujeres, y desprenderse de antivalores machistas.A pesar de toda la propaganda gubernamental sobre la igualdad de gnero en Nicaragua, la mayora de las mujeres no han salido del ciclo de la violencia y en las zonas rurales lamentablemente se sigue viendo normal que el hombre las maltrate y las controle, denuncia Lisseth.POBREZA AFECTA MS A LAS MUJERESEn las comunidades donde las familias viven en condiciones de pobreza, con menos de dos dlares al da, son las mujeres las ms afectadas, dice Lisseth, son las ltimas en alimentarse en la casa, primero le sirven al hombre, luego a los hijos e hijas y si alcanza comen ellas.Cuando los hombres se van del hogar y las dejan con las hijas e hijos, son ellas las que tienen que cargar con dobles o triples jornadas para salir adelante, primero con las labores del hogar sin remuneracin, segundo con la bsqueda de empleo en donde muchas veces lo nico que encuentran son labores del hogar, en donde generalmente no les pagan ni el salario mnimo, que en Nicaragua es de 3 mil 200 crdobas, equivalentes a unos 107 dlares al mes.Si la mujer es campesina y quiere sembrar una parcela de tierra, se enfrenta a muchas dificultades porque tiene que pagar el alquiler de la tierra y buscar financiamiento, en la cual encuentra muchas puertas cerradas en las instituciones financieras, es el caso de Esperanza Chvez, madre de tres hijas y tres nietas.Esperanza de 65 aos de edad, es originaria de una comunidad rural de Masaya, a una hora al oriente de Managua, y cuenta que no volvi a ir a un banco porque se sinti discriminada cuando pregunt por financiamiento y lo primero que le pidieron fue la escritura de su casa, (la cual no tena), de lo contrario no era candidata para recibir un solo crdoba.La experiencia amarga que tuvo Esperanza la llev a integrarse en la cooperativa Dios y Amor de Masaya, en donde recibe apoyo de un fondo revolvente para cultivar granos bsicos en una parcela, a la cual sus hijas le ayudan y as obtienen los alimentos y la subsistencia.Para Calixta Martnez, originaria de Ciudad Daro, a hora y media al norte de Managua, socia de la cooperativa La Dariana, que la integran 105 mujeres, esta es la mejor opcin para enfrentar la pobreza que afecta a las mujeres.Si la mujer no est organizada, se expone a todo tipo de discriminacin y desigualdad, dice Calixta de 45 aos de edad, quien agrega que personalmente no ha sufrido ningn tipo de desigualdad, pero conoce casos de otras compaeras que no estn organizadas y que sufren por las relaciones desiguales de gnero existentes en el pas.CARGOS PBLICOS NO GARANTIZAN IGUALDADEl gobierno de Daniel Ortega, quien ostenta el poder por segunda vez desde el 2006, ha promovido leyes que favorecen los derechos de las mujeres, sin exagerar, tenemos el pas de Amrica Latina con el mayor gabinete ocupado por mujeres, dice el diputado sandinista Douglas Alemn, miembro de la Comisin Econmica del Parlamento Nacional.El Estado nicaragense ha hecho su mayor esfuerzo por acabar con la desigualdad de gnero, sin embargo, tenemos una herencia patriarcal muy arraigada, por lo cual ha sido muy difcil, reconoce el diputado sandinista.El diputado adems es un reconocido ganadero del pas y asegura que lamentablemente en el sector ganadero no conoce una sola mujer mandadora (administradora operativa) en una finca.El machismo en las fincas ganaderas predomina, a los trabajadores no les agrada la idea de que una mujer sea quien los dirija y sobre esos comportamientos machistas tambin hay que trabajar, dice el diputado sandinista.Para la dirigente feminista Hayde Castillo, la existencia de un marco legal a favor de las mujeres no garantiza relaciones equitativas en el pas, pues lamentablemente las leyes no se aplican o se reforman a favor de conveniencias polticas que a la larga responden a intereses machistas.Muchas de las mujeres en cargo pblicos no tienen autonoma en sus decisiones, tienen que responder a un partido poltico que les permiti llegar al cargo y esos partidos polticos son dominados por hombres, lamenta Castillo.Ante esta situacin, se requiere de polticas pblicas que garanticen las relaciones igualitarias en el pas y la autonoma de las mujeres en cargos pblicos, que esas funcionarias se empoderen de los derechos de las mujeres, propone Castillo.La diputada opositora Adilia Salinas, del Partido Liberal Para la diputada opositora Adilia Salinas, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), reconoci la situacin difcil que viven muchas mujeres, especialmente en el campo y aunque seal la existencia de varias leyes favorables para las mujeres que se han aprobado en este parlamento, hace falta su aplicacin efectiva, por lo cual las mujeres deben seguir luchando por sus derechos.