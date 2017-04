La funcin de las crceles: castigo o resocializacion?

El Gobierno Nacional busca aprobar en el Senado el proyecto que reforma lay prohbe las salidas anticipadas de presos condenados por delitos violentos. La medida no slo representa un avance sobre los derechos de los presos sino que podra provocar mayor superpoblacin en las crceles del pas. Una poltica de seguridad en ao electoral que profundiza aquello que dice venir a resolver.

La Procuradura de Violencia Institucional (Procuvin) inform a principio de ao que existe por primera vez una situacin de sobrepoblacin general en los dispositivos que dependen del Servicio Penitenciario Federal. Es decir, las crceles federales alojan ms personas que las que realmente pueden.

Segn precis el organismo, de la cantidad de hombres detenidos, el 60 por ciento (6.618) se encuentran encarcelados de manera preventiva, sin condena firme. En el caso de las mujeres encarceladas, en enero se encontraban 801 mujeres detenidas, el 68% con prisin preventiva.

La poblacin ms afectada por la prisin preventiva siguen siendo los jvenes adultos. De las 442 personas de entre 18 y 21 aos, casi el 80% no tiene condena firme, es decir, aun no fueron declarados culpables definitivamente.

No se trata de un fenmeno que ocurra nicamente en el mbito federal. En Crdoba, un informe difundido a finales de mayo de 2014 por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Crdoba (TSJ) estableci que el 46% de los detenidos en la Provincia no tenan una sentencia que los declarase culpables.

Castigo o resocializacion?

Cualquiera que haya hablado con un preso, o ex preso sabe en qu condiciones estn las crceles de la Provincia de Crdoba y del pas. Crceles que jams han sido creadas para resocializar a nadie, sino para el castigo de los pocos que ah entran, que para la estructura vigente, siguen siendo demasiados.

El hacinamiento carcelario convive sin embargo con la idea instalada de que los chorros entran por una puerta y salen por la otra, una falacia sostenida continuamente por los medios masivos de desinformacin que dicen lo que vende, y lo que hay que decir para vender.

Mientras las leyes hablan de derechos, de crceles que no son para el castigo y dems palabras bonitas, las personas detenidas -aquellas que no cuentan con privilegios, como grandes empresarios- son continuamente humilladas. El preso est privado de su libertad, de libertad de movimiento, de su libertad de vivir y existir como le plazca. Est encerrado las 24 horas del da -salvo que trabajen o estudien durante su periodo de encierro- en una celda de 24 metros, compartida. Estas condiciones, son de resocializacin o de castigo?

Es evidente, por los nmeros brindados en diferentes informes como los citados ms arriba que las crceles estn habitadas por mucha gente inocente, por muchas personas que estn esperando que una investigacin concluya, que un juicio finalice o que una sentencia condenatoria quede efectivamente firme. An as se los trata como personas culpables. Y a los culpables, se los trata de una nica forma en las crceles: como si no fuesen personas.

Durante el encierro pocos son los que pueden trabajar, y digo pueden porque esto es cierto, quieren muchos ms de los que pueden por qu? porque no existen las condiciones.

Y al salir, no todo es ms fcil. Cuando una persona que ha estado detenida cumple la totalidad de su condena, al salir en libertad sigue existiendo y por ende figurando ese antecedente a pesar de que es una pena ya cumplida (art 51 Cdigo Penal). Esto dificulta de manera absoluta su reinsercin en la vida laboral, comunitaria y en definitiva su reinsercin social. Teniendo que sobrevivir a como de lugar: de changas, en trabajos que no configuran ninguna actividad digna sino ms bien un estado de esclavitud, o volviendo a delinquir.

Estado, Ley y Prisiones.

El Gobierno Nacional que viene con un envin despus del #1A, quiere empeorar esto -algo que pareciera no poda ser peor- reformando la Ley 24.660. Las principales modificaciones planteadas vienen a afectar derechos como la excarcelacin de quienes son procesados, y se limita la libertad condicional gravemente.

Este proyecto de ley debemos saber, es realizado sin tareas previas que son fundamentales para que tenga los efectos supuestamente deseados como: escuchar y considerar a las personas privadas de su libertad, realizar diagnsticos acerca de la real situacin de las crceles del pas, trabajar articuladamente con organizaciones, instituciones avocadas a la temtica y al trabajo con personas en situacin de encierro, y convocar a organizaciones sociales y a la ciudadana en general a un verdadero debate.

La propuesta a su vez viola principios y derechos reconocidos internacionalmente y constitucionalmente, viene a hacer todo lo posible para que no se cumpla el objetivo principal de la reinsercin social.

Quieren tapar el sol con una mano. Le quieren hacer creer a la sociedad que la inseguridad se va a reducir con penas mayores, no buscan ver el fondo de todo esto, dijo a Cosecha Roja Pablo, desde la celda de un penal federal. Y aqu Pablo viene a decirnos con una claridad indiscutible lo que realmente sucede. No buscan el fondo, no les interesa, esa es la poltica de Estado. La inseguridad no se resuelve con ms mano dura, pero igual la van a aplicar, justo en ao de elecciones.

Esto lo dijo Pablo desde una celda y hace muchos aos lo demostr Kropotkin. En el libro El anarquismo frente al derecho , Anbal DAuria nos cuenta que el pensador ruso ante la pregunta fundamental: Para qu sirven las prisiones y los castigos penales responde lisa y llanamente: Para nada, o en todo caso, para aumentar la brutalidad de los crmenes.

Estas respuestas las expone, fundndose en lo que l mismo pudo observar en prisin, en una famosa conferencia en Pars en diciembre de 1877. Con estadsticas en la mano, Kropotkin muestra que ni la pena de muerte ni los castigos disminuyen los ndices de conductas antisociales; y que la prisin, sin reducir la reincidencia, la promueve de manera ms brutal, ya que es una verdadera escuela de tales conductas antisociales . Las razones son las siguientes:

1. Cuando los presos se comparan con los honestos ciudadanos burgueses que estn libres (incluidos jueces, carceleros, polticos y capitalistas) no ven entre ellos y stos una diferencia cualitativa sino meramente de grados de astucia. El preso se dice a s mismo: No fui lo bastante listo. Ellos son peores que yo, pero ms astutos. En efecto, la injusticia de la sociedad en que viven, los negociados, estafas legales, abusos, crmenes y arbitrariedades de aquellos honestos, les brindan esta filosofa que los justificar para volver al delito una vez libres. Los de afuera son ms delincuentes que los de adentro

2. La explotacin del trabajo en las crceles, los abusos de los carceleros y la reduccin (cuando no el cese casi total) de contactos con la sociedad vuelven al preso ms antisocial.

3. Lo mismo ocurre con el trato humillante que reciben en todo momento (vestimenta ridcula, disciplina arbitraria, etctera).

4. Todo esto confluye en la prdida creciente de la fuerza de voluntad del preso, es decir, de todo aquello que lo hace un hombre; desarrolla as su habilidad para disimular, mentir, sobrevivir como pueda y a cualquier precio. Todo esto lo pondr en prctica cuando vuelva a la sociedad, para cometer nuevos crmenes, pero de manera ms inteligente.

5. La crcel tambin degrada al carcelero. No hay forma de mejorar las crceles: puede seleccionarse carceleros muy humanos, pero al poco tiempo se habrn transformado en bestias sanguinarias. El rol hace al hombre. Entre presos y carceleros hay una guerra permanente, a veces silenciosa, a veces no tanto, y la guerra vuelve cada vez ms brutales a los hombres, cualquiera sea su bando.

Cmo reducir y cmo tratar los comportamientos antisociales? En realidad hay que imitar los progresos de la medicina, que ha pasado de ser mera teraputica a ser preventiva: se trata de eliminar las condiciones que promueven el delito antes que reprimirlo.

Para ello es menester la investigacin cientfica de sus causas, lo que enlaza el problema jurdico con el del orden social: si se producen conductas antisociales es porque la sociedad impone condiciones antihumanas de vida. Por ello, para Kropotkin, aunque los criminalistas busquen las causas del delito en el clima o en la constitucin morfolgica o psicolgica de las personas, las causas determinantes siempre son sociales.

Para Kropotkin, continua DAuria , las instituciones penales se fundan en un eclctico compromiso entre la venganza bblica, la creencia medieval en el demonio, la fe en el poder del terror y el prejuicio de que la amenaza de castigo previene el crimen. El remplazo de las crceles por manicomios sera un simple cambio de nombres. La nica solucin es el desarrollo de las facultades intelectuales y afectivas de los hombres, facultades contra las que siempre atenta el encierro carcelario. Nunca el aislamiento ni el castigo pueden restituir a nadie a la sociedad. Slo el trato humano y social la vida entre los hombres puede desarrollar humana y socialmente al hombre.

Tras el problema econmico y el problema del Estado, dice Kropotkin, el ms importante es el del control de los actos antisociales. Pero en rigor, lo que l mismo muestra es que se trata todo de un mismo y nico problema: el problema social.

La miseria, el gobierno del hombre por el hombre y la represin penal se articulan de tal manera que es imposible separarlos si se quiere tratar seriamente el tema de la criminalidad: Estado, Ley y Prisiones son la base misma en que se funda el derecho en las sociedades (nada sociales) actuales.

Ellos afianzan y reproducen la desigualdad econmica, la miseria social y la opresin poltica, impidiendo u obstaculizando el desarrollo del apoyo mutuo y la solidaridad.

Como tantas otras veces, y desde hace decenas de aos, en nombre de la seguridad se vienen a provocar ilegalidades y daos gravsimos -dira irreversibles- en nuestra sociedad que siguen sosteniendo un negocio, que siguen prolongando penas -no en el trmino jurdico- y que no vienen a solucionar absolutamente nada, sino a profundizar aquello que dicen venir a resolver.

Victoria Siloff. Abogada, Militante del Encuentro de Organizaciones (EO) Crdoba, Argentina.

Fuente: http://latinta.com.ar/2017/04/ la-funcion-de-las-carceles- castigo-o-resocializacion/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.