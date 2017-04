En torno a la familia: Un debate viejo pero nuevo en Panam

En el debate meditico en torno a la familia el que reproduce el grueso de la sociedad, se interseccionan varios temas cuyo contenido despierta pasiones entre las partes involucradas.

Los sectores ms conservadores interpelan a todos los que se oponen al concepto tradicional de familia. A las feministas se les acusa de querer imponer la ideologa de gnero, y a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgnero e Intersexuales de que si se acepta el matrimonio igualitario, luego vendr la poligamia y la zoofilia etc.

Los sectores modernizantes, para no entrar en conflicto con el ideal asctico y no alistarse en una discusin filolgica en torno a la familia, proponen uniones civiles. En el sector conservador prevalece por un lado un positivismo jurdico, y por otro, una subjetivizacin de los problemas sociales, que da por hecho que en una opinin puede estar contenida la verdad. La ciencia y el pensamiento crtico no tienen cabida en ste sector que elev el sentido comn a verdad; los mass media en nombre de la libertad de expresin (en buena hora) hacen eco de estas subjetivizaciones.

Sin lugar a duda, esto tiene aceptacin en la sociedad, porque muchos piensan a partir del sentido comn, desde su subjetividad como fundamento ltimo. Gramsci seal: La filosofa es la crtica y la superacin de la religin y del sentido comn, y de este modo coincide con el buen sentido que se contrapone al sentido comn(**). Esa estructura mental abigarrada se encuentra tan asentada en nuestra cultura que lo viejo nos parece nuevo.

La batalla entre ambos sectores se fragua con intensidad y pasin tanto en los mass media como en las redes sociales, donde todos los amigos de Umberto Eco son expertos. Los que optan por la defensa de la familia tradicional son legiones. En cambio, los modernizantes son pocos, pero militantes. La cuestin ser ms compleja cuando el escenario cambie a la esfera jurdica, poltica y la disputa social ms all de lo virtual, y cada sector manifieste en la prctica sus ideas. Para ese momento debemos estar preparados.



Notas:

* Engels, F., 2010 (1884). El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Espaa: Diario Pblico. p, 45.

**Gramsci, A., 2013 (1970).Mxico: Siglo XXI. p, 366.

