, de Csar Augusto Acevedo, filme ganador de la Cmara de Oro a la Mejor Opera Prima, Cannes 2015, es literalmente un filme sobre el despojo y sobre la bsqueda del ascetismo, ajeno a valores extra-cinematogrficos, sobredimensionados o publicitarios, en tanto aspira a captar lo que escapa a la mirada ordinaria; filme en el que cada plano contiene por s solo su esencia argumentativa, sin ayuda de fotografa o imgenes bonitas sino gracias a la sensibilidad y al cuidado puesto en una fotografa y unas imgenes necesarias, como pensara y hara Robert Bresson (1901-1999). As ha surgido en el espectro cinematogrfico nacional, y esto al margen de lo que opine Acevedo mismo, sin olvidar que todo gran arte no es ni puede ser gratuito, un filme bressoniano en el ms amplio y generoso sentido del trmino, como tratar de demostrarse en lo sucesivo.

El plano general cerrado inicial, casi foto-fija, muestra un caaduzal, un hombre a lo lejos que va hacia la cmara, un camin doble-troque que avanza raudo, es decir, lo que vendr en los prximos 97 minutos: el monlogo del monocultivo de la caa de azcar, en este caso. Monlogo al que, desde luego, se opone la mirada silenciosa, reflexiva y crtica del cineasta, sin prurito alguno de hacer juicios de valor sino con el objetivo de mostrar, a travs de la ambigedad y de la bsqueda de la esencia, el conflicto entre el supuesto progreso, ms bien desarrollismo, y la agona del campo: la que corre paralela a la del hombre, la del cortero Gerardo, hijo de Alfonso y de Alicia. Quienes, a propsito, han roto su relacin quizs no por otra cosa que por la bsqueda del bienestar individual. Alicia ha decidido permanecer en la casa rural y salva as la tierra de ambos, mientras Alfonso se va del campo, para 17 aos despus regresar a cuidar a su nico hijo, enfermo por las quemas de los cultivos, y le dice a su esposa: No s si vali la pena irse o no Afirmacin ambigua, como la de todo buen arte, no categrica ni absolutista, como la de todo mal cine.

Otra coincidencia con el cine de Bresson es que Acevedo utiliza actores no profesionales, aqullos que encarnan ms espontneamente a los personajes, sin recurrir jams al artificio, como quien busca el lenguaje visual puro, cargado de miradas, gestos y sonidos. A la manera del Bresson de Al azar, Balthazar, Acevedo en La tierra y la sombra ( del rbol, tan vital y necesaria en tiempos de apocalipsis no slo ambiental) hace el filme ms libre posible, sin ataduras efectistas ni efectos visuales, uno de los filmes ms austeros, con dilogos precisos y una emotiva narratividad flmica, en fin, un filme sin accin al estilo de El caballo de Turn, del hngaro Bla Tarr, aunque, eso s, exhuberante en sugerencias, en el que Acevedo puso mucho de s mismo y de su propia historia de infancia, la que el propio cineasta referencia en su padre: de algn modo, Manuel, el nieto de Alfonso, es un alter ego de Csar A. Acevedo en los campos de caa del Valle del Cauca. Como Bresson, Acevedo tal vez piense que es bueno, incluso indispensable que los filmes que se hagan tengan que ver con la experiencia: que no sean mera direccin, en cuanto ejecucin de un plan. Bresson: Un filme no debe ser la ejecucin pura y simple de un plan, aun si el plan es personal, y menos an de un plan que fuera de otro. Acevedo ha entendido a aqul: Hay que hacer amar la manera como uno presenta las cosas. (1: pp. 3 y 6)

De entrada, el filme marca que va a ser una historia sobre la caa de azcar, la tierra, la Naturaleza, en fin, sobre el despojo, en un doble sentido: el de arrebatarle elementos y derechos a la gente; el de mostrar esos asuntos sin artilugios ni efectismos. El camin del progreso impregna de polvo al campesino que, sin afn, avanza con su maleta por el camino. Manuel recibe al abuelo Alfonso. Ambos entran al cuarto donde est el hijo de ste, Gerardo, quien permanece en cama con un fuerte dolor en el pecho y tos incesante, por las quemas del cultivo, y a quien el mdico ya ha visto. El bus que recoge a Esperanza, la mujer de Gerardo, pone en evidencia un factor clave del filme: la contaminacin. A la par, Alfonso barre las cenizas de las quemas que, como el polvillo que despiden los rieles del tren en El miedo devora al alma (1974), de Fassbinder, producen cncer de pulmn en los trabajadores temporarios. En contraste con lo anterior, Acevedo introduce, primero, el canto de los pjaros, mirlo, azulejo, bichofu, que se transmite de una generacin a otra; luego, pasa a la huelga de los corteros, por la tardanza e incumplimiento en el pago, que es resuelto olmpicamente por el capataz: Problema del banco. Mientras el filme muestra la agona del hombre, a la vez la agona del campo y al revs, Alfonso cierra los ojos y escucha el canto de los pjaros; luego, va a un almacn del municipio y compra por $8.600 una cometa cuyo precio est fijado en $11.000; ms tarde, protege a Manuel y a su helado del polvo de otro camin que siempre que pasa los deja rucios sin remedio.

No hay msica incidental ni compuesta para el filme, de nuevo como en Bresson. La msica brota de la fauna, de los pjaros, y tambin de la flora, del silencio de los rboles: samanes, ceibas, robles, especies arrasadas hoy a nombre de los campos despojados por monocultivos para bio-combustibles. Msica y sonidos que se ven de continuo amenazados y atravesados por los ruidos del desarrollismo: buses, doble-troques y camionetas que pasan. A este ruido se suma el llanto del no pago y del excesivo esfuerzo, de las que se desploman en el asiento del bus, no retribuido cabal ni adecuadamente dentro de una sociedad antropocentrista, machista, vertical, que hace de las mujeres seres invisibles, an en los albores del siglo XXI. Ante esta situacin, la mujer de Gerardo toma la decisin de marchar con su hijo, anteponiendo que el problema est en Alicia, a quien se lo dice, y le espeta al primero que deje de estar tapndose con la gente cuando no sabe qu responder, quizs porque su vnculo afectivo/material/edpico es muy fuerte con Alicia, con lo que de paso la mujer le recuerda al marido que la primera responsabilidad es con sus propios actos.

Esperanza, esposa de Gerardo, y su suegra, Alicia, son despedidas, lo que pone de presente otros dos grandes conflictos del filme: el problema de la tierra y la discriminacin hacia la mujer. El primero, puesto de manifiesto con quien toma las decisiones que afectan a un conglomerado social marginado, maltratado, minusvalorado. La segunda, expresada en ese plano general cerrado en el que Alicia y Esperanza esperan, y no es redundancia, que venga el cabo, como si fuera militar o polica, a traerles su dinero. Dinero que luego Esperanza recibe de Alicia para obtener a cambio el dicterio de su nuera: El problema aqu es usted, Alicia, quien estoica recibe el sablazo generacional. Mientras tanto, Gerardo es llevado al mdico por su padre, Alfonso, quien a la vuelta habr de recibir, tambin atarxico, los manotazos de Alicia en su pecho. Aqu se da el dilema entre la que puede y no quiere irse, Alicia, y el que ni quiere ni puede, Gerardo, por desear estar junto a su madre. sta, dirigindose a su nieto dice, por obvias razones: Este no es lugar para un nio, desde luego sin consultrselo pero, a la vez, sin envidiarlo, pretender hacerle dao ni obviar el campo, los rboles, los pjaros y su sonido, la cometa, su nexo romntico con el abuelo.

Y tras la bella secuencia, cruzada por miradas, gestos y actitudes nobles y plenos de afecto, en que la madre le dice a Gerardo que no hay nada que perdonarle, en la toma inmediata la cmara va al primer plano de un viejo cortero en una cantina, que levanta su cerveza y, mientras suena la nica msica de todo el filme, igual que en varios filmes de Bresson o en Nazarn de Buuel, mira de frente para, despus de tomar un sorbo de cerveza como quien brinda por Alicia, decirle a Alfonso: Tu mujer es brava y muy berraca porque te salv la tierra y suena Amor se escribe con llanto, de lvaro Dalmar. Mientras parece diluirse en el camino, seguido por los perros, el viejo Alfonso regresa cantando el bolero a casa para dejar libre al caballo, el que previamente, tambin como en Buuel, con una vaca en una cama, sale de un cuarto cual si de un humano se tratara. Entretanto, Manuel se pasea alrededor de la ceiba e imita los sonidos de los pjaros aprendidos del abuelo. Las cenizas regresan y ahogan a Gerardo, quien agoniza mientras en su entorno agoniza el campo. Se escucha, en off, el llanto de su mujer. Y as llega la noche, la oscuridad, lo que (no slo) en el lenguaje de Len de Greiff, tambin significa la muerte. Esperanza para un bus. Va al cultivo, encuentra al cabo y le suelta, desesperada: Cabo, usted me tiene que ayudar. l [Gerardo] necesita un mdico. Y los corteros se solidarizan con su reclamo: Antes, cuando estaba alentado, si te serva; ahora, que est enfermo, no te sirve pa nada, cabrn!

Tras el encuentro con Gerardo y sus padres, la cometa de Manuel aparece surcando el cielo. En el ambiente se dibuja un filme sobre la violencia (superestructural que afecta a la microestructura) casi sin violencia, salvo la explcita y la ya explicitada en este texto. El viejo Alfonso se recuesta, derrotado por la agona de su hijo, en la puerta, con la cmara, respetuosa, tomndolo por la espalda. Sale su mujer y, como le ha prometido previamente al nieto, ya vers, lo abraza. Gerardo es angelito que ya se fue pal cielo, dice Esperanza a Manuel, quien se acerca a despedirlo no sin antes, en un close-up que desgarra, dar evidencias de su primer combate con la muerte, la de su querido y trabajador padre. Alfonso le recuerda a Alicia, sentados en el banco exterior de la casa, primero, las bellezas del campo (eso fue hace muchos aos, interrumpe Alicia) y luego: No s si vali la pena irse o no No s si algn da usted me puede perdonar. Y llega la ambulancia por Gerardo, mientras los caaduzales arden. Alfonso, su nuera Esperanza y su nieto Manuel se van del campo. Un instante antes, eso s, Alfonso y Alicia han ofrecido la muestra ms emocionante de respeto, perdn y olvido cuando aqul le extiende los brazos, como quien clama por amor, y aqulla, sin afanes, como quien piensa bien lo que hace, se aproxima y lo abraza con afecto absoluto, desprendido, espontneo, en un puro acto de amor y de ascetismo, en tanto acto de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir hbitos que lleven a la perfeccin tica y espiritual, o sea, mental, no religiosa.

Y al entrecerrar los ojos, Alicia sigue all, en su banca, fiel a la tierra que antao le entreg todo y que ahora, por las tontas, hueras e interesadas razones de un capitalismo que arrasa con hombres y mujeres, viejos y nias y nios por igual y luego (o antes) con la misma tierra, expulsa a todo el mundo en nombre de un falso progreso, produciendo los resultados que se estn viendo en todos los lugares del mundo: el recalentamiento global, el efecto invernadero, el derretimiento de los polos, el alza de los niveles del mar, la lluvia negra, en fin, el deterioro del planeta a causa del fanatismo de los humanos por la razn y el factor Dios, como llam Saramago al dinero, el mismo por el que, para Shakespeare, el negro se vuelve blanco, el feo hermoso, el anciano mancebo, valeroso el cobarde y noble el ruin. El dinero, el que retira la almohada a quien yace enfermo, pero que no hace lo propio con el cortero, por ser negro, pobre (de recursos, noms) y colombiano, jejeje.

El despojo en Acevedo tiene que ver con la renuncia no slo al artificio efectista, ya se dijo, sino, por contraste, con la limpieza tica, la mirada compasiva, el gesto humanista. La tica, en tanto respeto a unos principios estticos de bsqueda, no de logro, de la perfeccin; la mirada, lenta y detenida sobre unos personajes, espontneos, que no exhiben dureza, as los asistan razones de todo tipo (pasado ingrato, presente oscuro, futuro incierto), ni amor, sino que son en s seres amorosos: los que callan, los que hablan con sus actos, los que cambian, olvidan, los que se van llorando la hermosa vida y saben que amor se escribe con llanto. Ellos oponen el amor a la miseria del entorno y, por ende, a la del orbe; a la avaricia del patrn que no paga a tiempo y paga mal, que aprecia el valor del labriego mientras est sano pero al que desconoce/desprecia al caer enfermo, que elimina a las mujeres porque no satisfacen las expectativas del jefe y a las que expulsa sin ms del cultivo por intiles.

Ese despojamiento en Acevedo tambin tiene que ver con la bsqueda de la austeridad expresiva y con su renuncia a hacer un filme poltico convencional. Y, sin embargo, La tierra y la sombra, su filme, termina siendo terriblemente poltico en tanto muestra la explotacin del hombre por el hombre, la alienacin de ste por el trabajo, la discriminacin de la mujer, a causa de su terica debilidad, por el falocentrismo, no sin antes haber mostrado la lucha de clases entre dueo y desposedo, opresor y oprimido, amo y esclavo, sin necesidad de que Acevedo se lo haya planteado previa o explcitamente. Por eso cuando Alicia, al final, una vez se despide de sus familiares y en concreto de Alfonso, se sienta y cierra los ojos, permite hacer varias lecturas: la de la mujer que debe empezar nuevamente de cero; la de la mujer a la que ahora se le viene el mundo encima; la de la mujer que no se amilana ante los hechos y sigue all como la eterna guardiana de su homloga femenina, la Tierra. La que nuestros hermanos mayores, a los que los Gobiernos fumigan, persiguen y eliminan cual si fueran bichos, llaman la Pachamama o Madre Tierra.

