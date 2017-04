Elogio del bistrot

La Vanguardia

Como un cruasn parisino a las nueve de la maana, crujiente y clido, se me qued entre las manos un libro. Cien pginas escritas en estado de gracia y gozo, memorables. Recin salido del horno. Marc Aug ha editado en castellano (editorial Gallo Nero) la que yo creo su parcela ms ntima, la evocacin de los bistrots parisinos, ahora que l es ya algo mayor (Poitiers, 1935) y conserva la memoria proustiana de sus aos mozos, aparcando su papel acadmico de antroplogo y presidente de la Escuela de Altos Estudios durante diez aos (1985-1995).

Me encerr en mi habitacin de hotel hasta terminarlo, en la ansiedad de que no se acabara nunca, algo que me ha sucedido lamentablemente pocas veces en mi vida y que recuerdo en otro caso, memorable, con las memorias de infancia de don Ramn Carande, el historiador, cuya gracia y gloria le en una edicin ms ajada que los banqueros de Carlos V, que encontr en una desvencijada tienda de objetos horrendos en la singular villa de Aguilar de Campoo, en la Castilla profunda con aroma de galletas.

Marc Aug va desgranando con brillantez las historias de los bistrots parisinos. Preadas de apuntes, reseas, comentarios sobre la importancia que tuvieron para la cultura francesa los bistrots, y no porque los frecuentaran Sartre o Aragon, sino porque la ciudadana los hizo suyos. Ese lugar que es ms que una taberna y menos que un restaurante, pero donde lo sustancial resulta la comodidad, el compaerismo efmero, el recurso a una vida urbana intensa donde los nicos oasis para gente comn o vistosa, amiga o desconocida, est en tomarse algo en un sitio acogedor. Evito repetirlo porque no lograra ni un plido reflejo de lo que Aug va descargando a vuelapluma, en conocedor, entre ironas y evocaciones.

Qu delicia de libro! Cuando alguien escribe una cosa as, est de ms la Escuela de Altos Estudios y le bastara con esto para ser recordado y aorado. El tipo aquel que nos hizo felices una tarde calurosa en un modesto hotel del Madrid de toda la vida.

El bistrot est ligado a un mundo pequeoburgus sin ninguna conciencia de clase, sencillamente gente comn, o ilustre, que tiene en el bistrot su lugar de encuentro, su momento menos feliz que comparte con unos parroquianos que ni siquiera le conocen de nada pero para quienes es un compa con el que se toma un vino, o incluso un plato slido que siempre est escrito con tiza en una pizarra que se renueva cada da.

Nosotros no tenemos esa historia. Lo nuestro fue la tasca, la taberna el PSOE se fund en una de ellas, y ah cabe reconocer que Madrid y Barcelona, siendo paralelas, fueron diferentes. Ahora que proliferan en Barcelona las bodegas, tantos aos abandonadas, somos conscientes del esnobismo, la cocina de alta gama, el diseo. A Barcelona la envenen el diseo! Oh, qu tiempos! Madrid conserv, en parte, ese aire de poblachn manchego, que calific Cela, un seorito frustrado que lleg demasiado tarde a descubrir la exquisitez que no fuera un puticlub y un escritor voraz por encima de sus pretensiones.

Aquellas tascas de la Barcelona que yo conoc hace cuarenta aos fenecieron porque no eran modernas. Recuerdo los desayunos de tenedor en lo ms parecido a un bistrot de Gran Va, casi esquina con paseo de Grcia. Bar Estacin se llamaba? A los paletos que llegbamos de Madrid nos fascinaba. Apearse del tren y un desayuno a la antigua. Durante muchos aos en los setenta frecuentaba un chiringuito que no llegaba a tasca, sin mesas, slo barra, en el cruce de la avenida Madrid con plaza del Centre, donde desayunaba a partir de las siete de la maana la ms sabrosa tortilla de calabacn que recuerdo.

Siempre fue un tema de disenso entre el gran Rafael Chirbes y yo, el valor de las barras de taberna. l las adoraba, poda pasarse horas charlando en la barra, mientras que a m, siguiendo una tradicin del norte, que Cunqueiro convertira en leyenda, me son incmodas apenas pasan quince minutos. En Madrid existe un lugar para los lugareos madrugadores calle San Onofre donde se pueden desayunar las tortillas de patata ms deliciosas, templadas, si se llega a tiempo y bajo un nombre tan de fiesta zarzuelera como La Austraca, pero sera un equivalente humilde de un bistrot a la espaola; no hay mesas ms que adosadas a la pared o con esas sillas para jirafas, pero con una duea que s mantiene el halo de haberse dedicado a la clientela toda su vida. Hace mucho que usted no viene por aqu. Sin comentarios. El caf, ristretto, a la italiana.

Lo ms parecido a un bistrot madrileo-barcelons que yo conozco es Casa Sacha Botillera y Fogn Sacha, un pequeo restaurante, poco ms de diez mesas, que frecuento desde los aos setenta, cuando los dueos llegaron de Sitges. l, vasco y publicitario, y ella cocinera. No creo que haya en Madrid restaurante ms digno y menos pretencioso, haciendo la cocina que se va perdiendo, fuera de las mariconadas de las espumas y el pesado del camarero explicndote, con grosera inaudita, que interrumpe la conversacin para detallarte la composicin del artefacto que debes comerte, gua Michelin, dos estrellas. Oiga, tienen mollejas, riones, sesos? Como si se tratara de una ofensa. Imagino el gesto de Sacha, el heredero, ante tamaa frivolidad.

En Madrid es obligado, quiz por costumbre, servir una copa, aunque sea de vino de tropa, y aadir una tapa. Yo recuerdo cuando en la calle Embajadores o en Legazpi el aditamento era un pajarito frito. Un pajarito! Qu dirn las nias cuyos padres y abuelos siguen comiendo a sus empleados como si fueran pjaros a los que ni siquiera fren. El bocado de pajarito, entero, en la boca es una delicia que hubo de eliminarse porque se hubiera acabado con la especie, no con el placer.

Gracias a la migracin latinoamericana Barcelona no se ha perdido la cocina de casquera. Recuerdo visitar la Boqueria, ese museo de la destruccin del gran comercio barcelons, buscando lengua, callos o riones. Ahora hay un autntico aluvin que supera aquel complejo de clases medias establecidas, o como se recordaba en las carniceras de mi infancia: Deme un filete muy fino, lo ms delgado que pueda, porque si no mi hija no lo quiere comer; le da asco. A su bolsillo, seora!

Por eso, entre otras cosas no tenemos bistrots. Los obreros iban a las tascas y los seoritos a los cafs; haba gente en mi Oviedo natal que se pasaba la tarde entera en el Caf Pealba consumiendo un caf con leche, poco cargado, porque me afecta mucho a los nervios. Seis, ocho horas de caf con leche. Con el tiempo cerraron. Eso no hay economa que lo soporte.

Somos hijos del hambre y la hidalgua, que no se come, pero se consume. Gracias, Marc Aug, por este libro que para nosotros es como un vademcum del pasado que la gente acept, como un misal sin salmos. Cuando algn historiador tonto, que abundan como los hongos, recuerda que los obreros en Catalunya coman arroz los jueves, me quedo perplejo de esta generacin formada en la botifarra amb seques o el cocido madrileo de pobre caldo, garbanzos y pescuezo de gallina. Los obreros durante muchos aos detestaban el arroz porque era alimento para los pollos. Mi abuelo materno, maestro armero, deca entre trago y trago de vinazo de Len: El arroz pa las pitas (gallinas), y las pitas pa m.