Ante la corrupcin ni truco ni trato

Tienen razn los humoristas espaoles al denunciar el salvaje intrusismo y desleal competencia que les hacen los distintos portavoces del PP cuando para resguardarse del diluvio de Corrupcin que los anega, sacan el paraguas azul mahn con la leyenda Nuestro Partido es vanguardia en su combate.

Olvidan los aparatistas peperos, encandilados por esas pelculas en las que magos e ilusionistas engaan a la Ciudadana, que un sector cada vez ms denso del electorado ya no traga con el papel tradicional de cndida paloma destinada a salir por la chistera. Conoce el truco y sabe adems que la gaviota, como genuino pjaro carroero, es ms de basureros que de teatros.

La ltima astracanada an caliente, man de la inefable seora Cospedal, esa ministra de Defensa y secretaria general del PP que lo mismo pone las banderas a media asta limpindose el trasero con la terica aconfesionalidad del Estado que homenajea en la provincia afectada (Mlaga) al militar franquista responsable de los bombardeos. Utilizando como papel higinico de repuesto la Ley de Memoria Histrica. Ya se sabe que si algo caracteriza a la Derecha hispana es el respeto.

Ignoro si la dirigente ultraconservadora es de la escuela de la "compi-yogui" Cifuentes y sigue al pie de la letra su "Cuando te renes con hombres y te haces la rubia, consigues muchsimo ms" pero nadie puede negarle la extraordinaria capacidad para hacerse la tonta . Solo as se puede decir en pblico, sin pestaear y sin que te entre la risa rubia ( dndole a la palabra la acepcin que sta tiene en el diccionario de la presidenta madrilea) :"Gobernando nosotros es cuando se conocen, se juzgan, se investigan y se castigan los casos de corrupcin, los cometa quien los cometa".

Claro, por eso desde el Poder poltico no se obstaculiza y todo es transparencia. Ni tenemos la sensacin de que la Fiscala pone trabas- talla XXL- a la lucha contra la Corrupcin.

Adems cuando la ex-manchega se sienta "ofendida por los casos de corrupcin que les afectan y amenace con un no va a consentir que el comportamiento de algunos se trate de aplicar o atribuir a todo el PP", primero debera definir lo que entiende por algunos. Solo para recoger los nombres de implicados en Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid...se necesitan muchos anexos y hojas de clculo.

La corrupcin del PP que afecta a centenares de militantes y empresarios/periodistas de cabecera no es una trama tupida, es un fangal de arenas movedizas. Si quiere hacerla visible en su totalidad, Podemos va a tener que cambiar los autobuses por convoyes de trenes. De esos largos con centenares de vagones.

Y seguro que las alfombras del Sistema deben parecer cordilleras por la cantidad de casos que an no han salido a la luz. O ser smplemente que somos muy malpensados Mira que poner en duda la versin del secretario de Estado de Seguridad Nieto Ballesteros? Si se reuni con el hoy encarcelado Pablo Gonzlez (junto a su hermano, el expresidente madrileo Ignacio) al da siguiente que la famiglia supiera que estaban siendo investigados, fue para hablar del Crdoba C.F. y de los Patios. Aunque la Cadena SER diga que en un fragmento de conversacin recogido en la instruccin del caso, el interfecto afirme a su interlocutor: "el encuentro ha sido muy interesante y ya te lo contar aunque no por telfono". Lo mismo lo dijo porque gracias a la "visita protocolaria" reserv palco para ver la Semana Santa en las calles privatizadas alrededor de la Mezquita o le regalaron entradas para la Cata del Vino.

Ya se sabe que el ex-alcalde cordobs, por su campechana, debe ser un hombre fcil y asequible. Bastar con pedirle cita para que te la de al da siguiente. Los muy amigos de sus amigos no tienen listas de espera. Siempre que no seas activista ocupante del Rey Heredia. Para ellos, palo y denuncia. Los recortes se dejan en la Seguridad Social.

Y las interpretaciones nada tendenciosas a las Nuevas Degeneraciones. Que se lo digan al ungido como nuevo presidente de los cachorros derechistas, el gallego Gago, capaz de echarle la culpa de la Guerra Civil a la Repblica o al clima de confrontacin social pero nunca a los golpistas que la iniciaron. Cmo respeta a sus mayores! l no necesita hacerse la rubia porque el gen lo trae de fbrica. Afortunadamente sus conmilitones ya son modernos y no lo pasearon por el cnclave al grito de Vivan las cadenas. O sea.

Para quienes an duden de la colusin entre la Estructura Poltica y Econmica de este pas con el objetivo de fastidiar a la Ciudadana, que relean los whatsaps enviados en 2014 por la reina Letizia a su queridsimo Javier Lpez Madrid, consejero de OHL entonces implicado en las tarjetas black, hoy en libertad bajo fianza de 100000 euros tras ser detenido en la Operacin Lezo: Sabemos quin eres, sabes quines somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo dems, merde . Decirlo en francs debe ser ms fino. Miedo da pensar lo que pudo escribir la jefa de Estado consorte el da de la detencin de su querido amigo Cmo le diese el "volunto"!

Mientras contemplamos tanto excremento, el pasado domingo 23, nuestro amigo scar Reina, secretario general del SAT nos comunica que ya es firme la sentencia de cinco aos y un da al joven activista del sindicato Francisco Molero Ojeda. Denegacin de indulto incluida.

Se suma a la cada vez ms extensa nmina de presos polticos. No es Venezuela, esto es Espaa. Hace un mes el FCSM hizo pblica su " Convocatoria por la Justicia y contra la Corrupcin". Consideramos que si entonces haba motivos suficientes para que la Ciudadania expresase su hartazgo al grito de Basta ya!, ahora no solo stos han disminuido sino que se han incrementado. En los prximos das daremos informacin de las nuevas iniciativas.

Con el Sistema que propicia el lodazal de Corrupcin e intenta convertir nuestras vidas en una pelcula de terror serie B, Halloween incluido, ni truco ni trato.

Juan Rivera. Colectivo Prometeo. Coordinador Mesa Estatal FCSM.



