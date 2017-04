La elegancia de la burguesa vasca

Naiz

Hay quien nace con clase y quin no. A m la mejor y ms cara de las camisas nunca me sentar tan bien como a algunos destacados miembros del PNV. Lo reconozco, me sublima la elegancia de tipos como Jokin Bildarratz, portavoz de los jeltzales en el Senado. Puedo dar fe de que lo he visto, en un mismo da, vistiendo dos trajes diferentes.

Y ambos le quedaban como un guante. Estuve tentado incluso de preguntarle si se los haba hecho a medida algn prestigioso sastre, pero rpidamente comprend que yo carezco de esa elegancia natural, innata me atrevera a decir, que caracteriza y define a la burguesa vasca.Hace tan solo dos das Jokin dio una prueba ms de esa elegancia de la que yo carezco. Sin mencionar si quiera el nombre del portavoz de mi grupo poltico en el Senado, fue capaz de insinuar que el suyo es un comportamiento poco ejemplar y equiparable a esos grandes casos de corrupcin del Partido Popular que a da de hoy soliviantan a todos y cada uno de los ciudadanos del Estado Espaol. Sin mencionar siquiera su nombre. Eso es clase y lo dems son tonteras.En la Cmara Alta el PNV es tan elegante que consigui, por arte de birlibirloque, formar parte de la exclusiva Mesa del Senado, en la que slo estn representados PP, PSOE y ellos mismos. Lo consiguieron sin ser la tercera fuerza poltica de la cmara. Sin ser la tercera, ni la cuarta y ni siquiera la quinta. Eso es clase y lo dems son tonteras. Hay a quin las cosas le son dadas as, porque les corresponde, por esa suerte de gracia natural con la que se nace.A m Jokin Bildarratz me recuerda mucho a Josu Jon Imaz. Impolutos, elegantes y con una sonrisa capaz de cautivar al ms rancio de los espaolazos. Tal es as que Imaz es a da de hoy Consejero Delegado de REPSOL. Y, Ojo!, que quede claro que no insino nada, porque aqu no hay puertas giratorias ni nada que se le parezca. Imaz era, es y ser siempre tan elegante que nadie puede discutir ni cuestionar que ese sea su lugar, en lo ms alto de la escala social. Casi que por derecho de nacimiento.Elegantemente, como Bildarratz o Imaz, el PNV dar su voto positivo para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que refuerzan a Mariano Rajoy en su cargo. Pero, solo y exclusivamente, porque los jeltzales conseguirn una partida presupuestaria para un Tren de Alta Velocidad que la mayor parte de la sociedad vasca no quiere. Dar vida y aire al gobierno ms corrupto de Europa, sin embargo, no resta a nadie elegancia, como s lo hace poner en circulacin un autobs con los rostros de los corruptos ms insignes de todo el Estado Espaol. Cuando las cosas se hacen con clase, hay que quitarse el sombrero, como rendir Bilbao sin pegar un solo tiro.Fuente: http://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/la-elegancia-de-la-burguesia-vasca