Pacogate

El prontuario del general Gonzlez Jure

El escritor argentino Jorge Luis Borges deca:. Traigo a colacin esta frase para trasladarla y avencindarla tambin en nuestro pas, pero no solamente por el actual escndalo de malversacin de recursos pblicos que ha salido a la luz y que tiene a un sinnmero de personal de Carabineros sometido a proceso judicial, sino que tambin para escudriar en los oscuros recovecos de la labor que acometi cierto Exdirector General de Carabineros. Nos referimos a Gustavo Gonzlez Jure, que por estos das aquel mega fraude al Fisco tambin lo est tocando. Para tratar de esclarecer las aguas turbias por donde se mova esta exautoridad, tal como pez en el agua, citaremos los casos ms emblemticos donde se ha visto envuelto como actor principal.

A raz de lo anterior, recordemos que la comisin investigadora de la cmara baja lo citar a prestar declaracin por su eventual responsabilidad en el denominado Pacogate. Hagamos entonces un recorrido a travs de los escndalos que envuelven la sombra figura y tica de este exoficial.

El Caso de Sergio Albornoz y Patricio Mery

Ahora retrotraemos el tiempo. Es el 30 de agosto de 1988, el general Gustavo Gonzlez Jure, por entonces capitn de la 13 Comisara de La Granja, se aperson junto al resto de su contingente policial para sofocar una protesta en contra de Pinochet y su rgimen. En dicho acontecimiento dispar una bala dumdum que impact por la espalda, especficamente en el cuello al nio Sergio Albornoz, de 14 aos de edad, ocasionndole la muerte. De acuerdo a l Informe Rettig, Sergio Albornoz muri por una bala, vctima de la violencia poltica.

En 2011 este luctuoso y criminal acontecimiento fue develado por el medio electrnico Panorama News (sitio periodstico dirigido por Patricio Mery). Ah se relata cmo Gonzlez Jure habra llamado aquella vez a su padre, el general Gonzlez, para pedirle al subteniente de Carabineros (que hasta 2011 era teniente coronel) Miguel ngel Ortiz que se inculpara de dicho crimen, a cambio de mantenerlo en la institucin, pero con una baja condena. Hechos que fueron rememorados por el sobrino de Miguel ngel Ortiz, el oficial de Ejrcito Ignacio Avello Ortiz.

Adems, funcionarios activos y en retiro de la institucin, y que participaron esa noche en aquellos eventos, afirman que el subteniente Ortiz, nunca estuvo en el lugar de los hechos, ya que se encontraba en la Comisara.

Ante estos antecedentes, y despus de la denunciada diseminada por Mery, el senador Alejandro Navarro denunci que (Carabineros) no puede tener a Gonzlez Jure al mando, mientras dure esta investigacin () Hay un principio de verdad, los denunciantes incluso, uno de ellos es teniente del Ejrcito, dan cuenta de una necesidad de investigar.

Todos conocemos el teln de la carrera policial de Gonzlez Premiado el 8 de septiembre de 2011, por el gobierno de Piera, como jefe mximo de la polica uniformada Horrenda seal de la inexistente tica y justicia para los chilenos, en general; para Mery, en particular; y para la familia de Sergio Albornoz, en lo singular.

Lo anterior provoca mucha indignacin, ya que la s entencia nmero 106, de la causa, rol nmero 502-90, del Segundo Juzgado Militar de Santiago (Patricio Mery Bell contra Gustavo Gonzlez Jure), grosso modo manifiesta lo siguiente: e l oficial Ortiz, indic que fue atacado por un grupo de doscientas personas. Por este motivo, habra utilizado su arma de fuego. No obstante, y segn los ms de cuarenta testigos que presentaron los querellantes, el grupo de personas, con los que estaba Sergio Albornoz al momento de ser acribillado, no superaba las seis.

A su vez, en el punto siete del fallo se consigna que:

El proyectil se hallaba deformado y que el can del arma siendo desmontable puede ser intercambiado por no tener como pieza aislada nmero de serie,dado el largo tiempo transcurrido entre el hecho y el peritaje; es altamente probable que dicho can haya sido efectivamente cambiado antes de la experticia en el arma .

En el punto ocho de la sentencia, se deja entrever cmo Carabineros, quem las pruebas para impedir que se determinara si efectivamente el can del arma fue cambiado o no. Carabineros tena la obligacin legal de mantenerla en las mismas condiciones en que qued luego de haber sido empleada; y por lo dems, los documentos de la prueba plenaria sealan, el de fs. 427, que la documentacin al respecto fue incinerada , y el de fs. 429, solo consigna observaciones generales sobre el aseo del armamento y el eventual cambio del can de una pistola ametralladora UZI, sin referirse especficamente al arma de autos.

Debido a la denuncia efectuada por Panorama News -sitio electrnico actualmente censurado, que debi cambiar su nombre en la web por Panoramas News- su director ha sido continuamente perseguido, hostigado y pblicamente censurado. Lo anterior es a todas luces una situacin completamente injusta e ilegal porque de lo nico que se puede estigmatizar a Mery es de haber denunciado al autor material de un horrendo y sangriento crimen perpetrado en dictadura.

Caso Firmas Falsas

En la noche del 24 de octubre del ao 2009, el hasta ese momento cabo de Carabineros Renis Jaramillo Castillo , de acuerdo a su propio relato, luego de consumir vino, se acost a dormir en el asiento trasero de un automvil, que sera conducido por su amigo Erasmo Daz, quien momentos ms tarde estrellara el vehculo contra una barrera de contencin.

Tras el impacto caminaron cerca de 200 metros cuando una patrulla de Carabineros, al mando del cabo Manuel Cisterna Troncoso, lleg al lugar. Segn Jaramillo, el cabo Cisterna no realiz ninguna diligencia ni menos pregunt qu haba pasado, solo se limit a decir t conducas el automvil.

De acuerdo con el peridico El Ciudadano: E n calidad de detenido, Jaramillo convertido en acusado fue llevado al Hospital institucional. All reclam que el procedimiento era ilegal, que nunca haba conducido bajo los efectos del alcohol ni estrellado la mquina, y exigi que le fueran ledos sus derechos. Al llegar a la Comisara (de San Bernardo), la capitn Cecilia Vera Ossandn tom a mi acompaante y lo traslad a una dependencia de la Unidad (donde) procedi a presionarlo psicolgicamente en el sentido que ste declarara que la persona que conduca el vehculo era yo y no l , relat. Afirm adems que el interrogado se encontraba en estado de ebriedad y desorientado producto del golpe en la cabeza, por lo que finalmente accedi a lo que la oficial quera plasmar en su declaracin contra Jaramillo.

La posterior resolucin del 27 de marzo de 2013, emitida por el Juzgado de Garanta de San Bernardo en causa RUC 0901030871-K, confirmara la versin del funcionario expulsado. Tras una decisin de no perseverar de la Fiscala Local de esa comuna, Jaramillo fue sobresedo totalmente de la acusacin por manejo en estado de ebriedad que Carabineros le haba imputado. A esto se sum una declaracin notarial de su amigo, Erasmo Daz, quien culp ala capitn Vera de inducir su testimonio para perjudicar al cabo.

De forma completamente opuesta a lo establecido en tribunales, la Resolucin N 83 del 11 de octubre de 2011, suscrita por el general director de Carabineros de la poca , Gustavo Gonzlez Jure, al trmino del sumario administrativo ordenado por la Prefectura Santiago Sur para esclarecer los hechos,haba dado por cierta la versin de que al momento del accidente de trnsito (Jaramillo) iba conduciendo su automvil.

Lo relevante es que la propia Contralora General de la Repblica se neg a dar visto bueno al documento suscrito por Gonzlez Jure, apuntando a inconsistencias en las actuaciones desarrolladas en el expediente interno que pidi sancionar al cabo y despedirlo de Carabineros. Las razones esgrimidas por el rgano contraloral para desechar la resolucin de la polica uniformada fueron: las diligencias en la carpeta no estaban agotadas y adems se haban ignorado observaciones realizadas por el afectado sobre la existencia de a lo menos cinco firmas adulteradas dentro del proceso.

Caso Compras con Sobreprecios

En enero de 2012 el Centro de Investigacin Periodstica de Chile desvel una serie de irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC) de Carabineros. Se tratara de $1.600 millones en malversacin de fondos pblicos, de acuerdo a un informe de la Contralora General de la Repblica. Estas compras con sobreprecios millonarios, fueron efectuadas a proveedores privilegiados como Mellafe y Salas, tambin se hicieron trampas al sistema de Chile Compra y se suscribieron contratos por trato directo que beneficiaron a los hijos del Exgeneral director de la institucin uniformada, Fernando Cordero Rusque. Cmo llegaron a producirse todos estos ilcitos, si estamos en presencia de una entidad jerarquizada que debe poseer algn organismo de fiscalizacin que resguarde el correcto procedimiento de estas adquisiciones? La verdad es que ese organismo, del que pocos conocan que su existencia tena materialidad efectiva y un rimbombante nombre: Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones. Este Consejo, que de honorable no tena nada, tena como principal funcin estudiar y hacer recomendaciones respecto de todas las compras y transacciones que sobrepasaran las 1.000 UTM, amn de velar para que no se produjeran irregularidades. Al momento de ocurrir toda esta serie de irregularidades, dicho Consejo estaba presidido por el general director de Carabineros Gustavo Gonzlez Jure.

El Caso de Tefilo Haro

Ahora nos situamos temporalmente en el ao 2012 y espacialmente en Aysn. Los que tengan buena memoria, rememorarn que en esa localidad hubo una fuerte eclosin social, como en todo Chile a partir de 2011 bajo la administracin Piera. E l movimiento social de Aysn tena una serie de demandas al Gobierno central, entre estas: s olucin al alto costo de los combustibles , salud de calidad, equidad laboral, etc. Uno de los activos participantes de este movimiento era el pescador Tefilo Haro, cuya memoria jams olvidar la fatdica madrugada del 17 de febrero de aquel ao. Para mayor abundamiento:

En la madrugada de aquel da, e l sargento Martnez conduca un carro lanza agua en las proximidades del Puente Ibez, y fue testigo presencial de los dos disparos en contra del pescador Haro, uno de los cuales le revent un ojo. Su versin de los hechos, eso s, se encuentra en las antpodas de la que entreg el Alto Mando de Carabineros, a saber: el disparo que afect a Tefilo Haro haba salido del arma del suboficial Hctor Aburto .

La versin del Alto Mando fue inicialmente avalada, y posiblemente ingeniada, por el general director de Carabineros, Gustavo Gonzlez Jure , y el ministro del Interior de la poca, Rodrigo Hinzpeter , cuando ambos declararon en el Congreso Nacional para dar cuenta de las medidas que estaba tomando el gobierno ante la serie de excesos policiales en Aysn.

En esas circunstancias, la Justicia Militar refuta la participacin del suboficial Aburto y apunta sus dardos al teniente coronel Vctor Follert Alarcn como el verdadero autor del disparo.

A simple vista, podra tratarse de un simple error cometido por el Alto Mando al inculpar al suboficial Aburto, pero En febrero de 2015 el sargento Jos Martnez present una querella en contra de Carabineros para investigar la accin de una presunta red de encubrimiento digitada desde Santiago con la finalidad de proteger a su exsuperior Follert. Esta confabulacin habra comenzado a operar desde el momento en que el general Gustavo Gonzlez Jure envi a la regin austral al coronel Leonardo Glade para instruir una investigacin sobre los hechos y conseguir una declaracin del sargento Martnez que exculpara al comandante Follert ( http://www. eldivisadero.cl/noticia-31087 ) .

El exgeneral Flavio Echeverra, a cargo de la Divisin de Finanzas de Carabineros,y hasta el momento principal imputado en esta causa, seala que este delito principi el ao 2004 y lleg a su fin en 2015. Este fraude implica montos que hasta este momento alcanzan los$16.500 millones.

Este mega fraude se destap en Punta Arenas, ya que una institucin bancaria, en el marco de las nuevas leyes relativas a lavado de activos, alert a la Unidad de Anlisis Financiero (UAF), debido a la sospechosa transaccin de grandes sumas de dinero hacia la cuenta de un teniente con remuneracin promedio.

El procedimiento empleado por los uniformados que denigraron su placa, uniforme y la confianza de Chile entero fue el siguiente: oficiales que desviaban fondos de cuentas institucionales destinadas a remuneraciones, a las cuentas particulares de funcionarios de menor rango. stos, luego de retirarlos, deban repartir el botn en efectivo entre algunos superiores, a cambio de porcentajes de alrededor de un 10%. Las entregas se habran hecho en las propias dependencias de Carabineros. En octubre de 2016, el Ministerio Pblico abri una investigacin de oficio, que recay en manos del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. Y mucha atencin con esto, se tiene en cuenta que Carabineros no haba informado a la justicia ni a nadie sobre este delito, a pesar de que comenz a recopilar antecedentes internamente a fines de 2015.Los ilcitos indagados por la justicia son fraude al Fisco y malversacin de recursos pblicos .

El 5 de abril recin pasado, los medios de comunicacin informaron que Gustavo Gonzlez Jure ser citado a la comisin investigadora de la Cmara de Diputados por el fraude registrado al interior de la institucin. El diputado UDI Juan Antonio Coloma seal es importante que asista a la comisin el exgeneral director de Carabineros por su presunta responsabilidad, ya que gran parte de los hechos ocurrieron cuando l estuvo al mando de la institucin. Recordemos que Gonzlez fue General Director de Carabineros desde el 8 de septiembre de 2011 hasta el 8 de septiembre de 2015.

En resumidas cuentas, Gonzlez Jure tal como un buen sabueso persigue a su presa, huele el dinero y pierde la cordura y rectitud.

Teln de costumbre : hostigamiento a periodistas valientes que desentraan y revelan la verdad de hechos ilcitos punibles, mientras que los autores de los mismos gozan en libertad y sus delitos permanecen impunes. Cunta razn tena Borges.

