Recordando y reflexionando sobre la energa atmica en Espaa y Catalua hoy

Chernbil 31 aos

A finales de octubre de 2016 un semicilindro gigante de metal cubri definitivamente la estructura por la que Chernbil es reconocido en todo el mundo: el sarcfago de hormign del que sobresala la chimenea. Con una imagen neutra, geomtrica, se avanza un paso ms en el olvido; en un tiempo prudencial comenzar el trabajo para desguazar la estructura de contencin, y se espera que la cpula frene la dispersin de la radiacin nuclear que resulte de las operaciones de desmontaje.Nada es seguro, salvo que, a pesar de los 31 aos que han pasado desde que comenz la catstrofe esta contina vigente hoy y que tiene un largo futuro por delante. Que a 31 aos de distancia una catstrofe contine activa hoy no debera ser tan slo un recordatorio.Que todava hoy Chernobil marque la existencia de millones de personas en Bielorrusia, Ucrania, Rusia a. A toda Europa, y al mundo, debera hacernos mirar atentamente del pasado al presente, y del presente al futuro, a una cadena de muertes y sufrimiento que hay que buscar, que estn escondidos bajo imgenes de aniversario que aburren de tan repetidas.Puede que la neutralidad de la nueva imagen de Chernbyl disminuya una parte de su incentivo como destino turstico "de aventuras y emociones fuertes", pero siempre quedar la zona de exclusin, las zonas de bosque, de animales que "colonizan" el que antes eran campos de cultivo y edificios. Para el espacio informativo en futuros aniversarios siempre quedar alguna persona sobreviviente, o si no un hijo, hija, nieto, o nieta, para volver a contar una ancdota; y las imgenes de las ciudades y calles abandonados, llenos de vegetacin, ocasionalmente de un cuerpo deformado, y las viejas imgenes en blanco y negro del "antes", contrastado con imgenes en color del "ahora".La frase ms conocida y repetida sobre lo que significa Chernobyl es "no hemos aprendido". Es una frase vaca de significado: nosotros, las personas que resistimos la irracionalidad de una energa atmica presentada como parte del "futuro", aprendimos de Chernbyl; y ellos, los que continan con su negocio y sus beneficios obtenidos del miedo y el sufrimiento tambin aprendieron y mucho: Fukushima es la prueba.Chernbil, Fukushima, es el rostro de una tecnologa que tenemos muy cerca y dispuesta a perdurar, en el caso de Catalua oculta tras un futuro de energas renovables. Dispuesta a alargarse, al menos hasta el 2045 y 2047 en Asc y Vandells. Y muy cerca, y en la misma lnea, en Cofrentes, Trillo, Almaraz... y Garoa.El ruido informativo es el peor enemigo del recuerdo, el pensamiento y el sentimiento. Por eso, 31 aos despus del inicio de la catstrofe, pedimos que se dedique un tiempo a reflexionar sobre Chernbil, pero no a reflexionar en abstracto. Animamos a leer un estudio que sigue plenamente vigente , hecho por una mujer, una de las muchas resistentes, una cientfica francesa proveniente del mundo del conocimiento nuclear, Bela Belboch, que muri el 24 de septiembre de 2016, y que, a partir del 26 de abril de 1986 dedic la resto de su vida a denunciar como "los expertos se pusieron de acuerdo para reducir al mnimo la cantidad de vctimas". Bela Belboch document la primera cosa que "ellos" aprendieron de Chernobyl. La primera cosa que estn aplicando con xito en Fukushima, y que volvern a aplicar cuando la siguiente catstrofe llegue.No podemos recordar Chernobyl sin mirar a nuestro lado, a los tres reactores nucleares en funcionamiento en Catalua del total de siete que funcionan en Espaa, unos reactores que estn a punto de pedir una renovacin de licencia para funcionar hasta los 60 aos, como mnimo, ya que algunos partidarios de la industria nuclear insinan que podran llegar a los 80 aos, esos partidarios estn interesados en demostrar que las siniestras enseanzas de Chernobyl y Fukushima tienen aplicacin prctica, tambin aqu.25 de abril de 2017