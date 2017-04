Marcando el final del uso de palma africana

En los ltimos das han transcendido a la opinin pblica los peligros del aceite de palma. Hay que decir que nuevamente esto sucede desde el ngulo ms cercano, el que nos afecta, que es el de la salud, va la nutricin. Sin embargo hay otros impactos intrnsecos al cultivo, procesamiento y consumo de aceite de palmo tambin perversos que se pasan un poco por alto: son impactos ambientales, animales, sociales y humanos. Pero como decimos, por no afectarnos aqu no los tenemos en cuenta. Estos afectan en los lugares de cultivo de esa palma.

La opinin ha resultado en que varias cadenas de supermercados hayan planteado su no inclusin en sus productos. Grandes supermercados como Alcampo han planeado el eliminar el aceite de palma de los productos de sus marcas blancas y Eroski y DIA tambin, a partir de que la cadena ecolgica Supersano lo retirara de sus estanteras (3). No es suficiente pues todava quedan todos los dems alimentos procesados que lo contienen, pero sin duda es un paso. Tampoco sirve la triquiuela inventada por los productores de la "palma sostenible", porque no existe tal cosa. Pero por lo menos se ha creado alerta entre los consumidores y los productores. En lo que respecta al uso alimentario se ha incidido en los efectos en la salud, por contener cidos grasos saturados y por tanto favorecer el colesterol, as como sustancias potencialmente cancergenas resultantes de calentarlo en su procesamiento a altas temperaturas (4). Las culturas africanas lo han utilizado por siglos, pero el uso en procesamiento alimentario es refinado para eliminar su sabor y decolorarlo, perdiendo adems elementos nutritivos como los carotenos que le dan el color naranja o la vitamina A.

Pero adems este aceite se usa como combustible. El 45 % del aceite de palma en Europa fue usado con ese propsito (2014) (2), lo que supone que la mitad es utilizado en alimentacin y algo en cosmticos (jabones). Todo el aceite de palma usado en Europa proviene del extranjero, importndose 6.600 millones de litros al ao (1).

Este 4 de abril el Parlamento Europeo vot una nueva resolucin para que la UE que elimine gradualmente el uso de aceites vegetales, incluido el aceite de palma, en biocombustibles para el transporte para 2020 (5). El 97% vot a favor de la medida. El uso de aceites vegetales como combustible se han ido reduciendo paulatinamente desde que en 2007 se planteara que para el 2020 fueran un 10% de los combustibles. Para 2013, ya patentes los impactos que conllevaba tales polticas, la Eurocmara rebaj del 10% al 6% el uso de biocombustibles. Y ahora se plantea el abandonarlos (a espera que sea ratificado). Sin duda, la decisin llega tarde pues hasta ahora los efectos de estas polticas son enormes: deforestacin, incendios y emisiones de gases de efecto invernadero, eliminacin de biodiversidad, desplazamientos, represin, etc. Tambin queda el saber que se har en su lugar, que no se parece plantear: si los agrocombustibles se plantearon para paliar las emisiones de los combustibles fsiles y no son a solucin qu hacemos a ese respecto? La nica solucin posible es reducir consumos, pero no parece estar entre las propuestas.

Sin quererlo (en cierta forma: porque plantear parches en lugar de ir a la raz del problema no es querer buscar una solucin), algo que se planteaba como una solucin al cambio climtico se ha convertido en un problema. Gran problema. Y un gran negocio, especulando con alimentos, tierras y ecosistemas.

El desastre en Indonesia y otros pases

Los principales productores de aceite de palma son Indonesia y Malasia que juntos producen el 85% mundial: Indonesia produce 33 millones Tm y Malasia casi 20 Tm. De esa produccin de Indonesia 27 millones Tm fueron destinadas a la exportacin, suponiendo ingresos de 18.000 millones de dlares.

Eso ha supuesto la deforestacin de sus selvas que en 2014 super a la de Brasil. En 1900 un 84% de Indonesia era selva, mientras que en 2010 era un 52%. Cada ao ms de 2,8 millones Has de selva son deforestadas en Indonesia, lo equivalente a 300 campos de ftbol por hora. En 2016 las plantaciones de palma ocupaban 8 millones hectreas, el doble que en 2000. Se prev que se eleven a 13 millones para 2020. En 15 aos, el 98% de los bosques tropicales en Indonesia y Malasia habrn desaparecido. (7)

Esa deforestacin adems implica grandes incendios para dar pasos a los cultivos. Entre 2001 y 2014 se quemaron en Indonesia unos 18,5 millones de hectreas de selva. Los incendios incluyen turberas que funcionan como almacenes de CO2, las cuales al quemarse liberan ese CO2 a la atmsfera contribuyendo al calentamiento global. En 2015 esa quema de selvas y turberas provoc emisiones de 1,62 billones de toneladas mtricas de CO2. Slo por esta causa, Indonesia figura ya como el 3 emisor de gases de efecto invernadero del mundo. La deforestacin a nivel mundial contabiliza por un quinto de las emisiones de origen humano. Se estima que por cada tonelada de agrocombustible a partir de palma africana se producen 33 toneladas de emisiones de CO2 (quema de selva, de turberas, procesamiento, transporte, refino, etc), diez veces ms que las producidas por el petrleo. Pero adems la deforestacin supone la prdida de lo que en realidad son sumideros naturales de carbono, necesarios para absorber emisiones.

Por otro lado, desaparece selva que es ecosistema rico en biodiversidad. Indonesia es adems, por su aislamiento, hogar de 80 especies nicas (endmicas) entre ellas los orangutanes, y el tigre y el elefante de Sumatra. El 80% de los 357 conocidos mamferos de Papa no se encuentran ningn otro lugar, por no hablar de sus ave (ave del paraso, etc). Incluye canguros arbreos, wallabs, pademelones, cuscuses, bandicuts y equidnas, etc. Los orangutanes ya no pueden sobrevivir por la desaparicin de su hbitat y se calcula que desaparecen 6.000 por ao. Casi un 80% del hbitat del orangutn ha desaparecido en los ltimos 20 aos. Slo quedan 400 tigres de Sumatra. (6)

Despus de Indonesia y Malasia vienen otros pases de menor produccin como Tailandia (2 M Tm), Colombia (1,1 M), Nigeria (poco menos de 1 M). Honduras es el noveno. Adems de estos, en Amrica los otros productores son Ecuador, Brasil, Guatemala y Costa Rica. Entre los 6 suman el 90% de la produccin total en ese continente. Tambin se cultiva en Per.

Una alternativa insuficiente a nuestra petro-dependencia

Tengamos en cuenta los enormes volmenes de combustible que consumimos en Europa. En 2013 fueron 477 millones de litros de petroleo al da de gasolina (2013)(8) (sin contabilizar otros petrleos utilizados en la produccin de plsticos, textil, abonos, pesticidas, etc). Es fcil calcular el 10%: seran 47,7 millones de litros de biocombustible. Al da. Una exageracin. Ms an, que es el quid del problema, si lo que se plantea es que provengan de fuera.

En el estado, por otro lado, el consumo fue de ms de 27,6 millones de toneladas equivalentes de petrleo (2012)(60% correspondiente a turismos) (9). Para introducir el 10% de este combustible (planteado en la UE) se precisaran 2,7 millones de toneladas, mientras que las correspondientes a lo que se plantea el estado para este ao seran 1,35 millones de toneladas.

En el Estado espaol, debido a la ineficiente introduccin de biocombustibles, el Ministerio de Industria plante el pasado junio en un borrador sobre el Fomento de Biocarburantes el incluir un 8,5% para 2020, de forma paulatina cada ao. Actualmente es un 4,1%, sera un 5% en 2016, el 6% en 2018 y el 7% en 2019. Para obtener esos ndices de uso de agrocombutibles en la UE se debera destinar aproximadamente el 22% del total de la superficie agrcola, y en el estado espaol el 14% de la superficie dedicada a herbceos (objetivo de 5%).

Euskal Herria no es menos: en 2013 se consumieron 2003 millones de toneladas (equivalentes de petrleo) de petrleo y derivados en la CAPV, 1.861.000 TEP en 2014 en transporte (10). En la CAN por su parte se consumieron 657.425 TEP en transporte (11). Total: 2,5 millones TEP. El 10% a sustituir por agrocombustibles segn el planteamiento europeo para 2020 supondra 251.000 toneladas de agrocombustibles, mientras que el 5% sera 125.500 Tm. Mucho aceite vegetal!

Con ese propsito se proyectaron muchas plantas de produccin en Euskal Herria (12), de las cuales alguna usara aceites usados o producidos localmente pero todas usaban importados sobre todo palma. Ilustrativo su localizacin: 5 se situaban en el Superpuerto de Bilbo y uno en el proyectado en Pasaia. Actualmente en Euskal Herria funcionan 3 plantas de agrocombustibles, 2 en el puerto de Bilbo (Biodisel Bilbao de Bunge y Acciona, y Biocombustibles Zierbena -de Bionor y Entaban (13)), una en Araba (Berantevilla de Bionor, co-participada por EVE) y otra en Nafarroa (Biodiesel Caparroso de Acciona) (14). Desde 2014 Petronor procesa agrocombustibles a partir de aceite de palma en su unidades de fabricacin de disel, con un objetivo de 5 millones de litros. Adems existan proyectos de otras 3 en Bizkaia (Disel Energy, Bioener y Petronor), otra en el proyecto de puerto de Pasaia y dos en Nafarroa (Abencis Tudela y M+W Zander Olite). La razn para que estas no se construyeran fue la crisis econmica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el descenso del consumo energtico, el descenso del precio del petrleo y la no prevista competencia de produccin de agrocombustibles multiplicndose en todos los pases. An as la produccin e importacin de aceite de palma es enorme. En 2010 se superaron las 35.000 toneladas de importaciones de aceite de palma, de las cuales ms de un 96% provena de Indonesia.(14)

El avance de la palma tambin asesina activistas

Si hace un ao nos sorprendi el asesinato de Berta Cceres, pronto supimos que no se trataba de un caso aislado, pues a los das mataban a otros dos compaeros suyos. Pero adems en Honduras han sido asesinados tambin activistas que se oponan a la expansin de las plantaciones de palma, en este caso 3: el abogado Antonio Trejo (2012), y el pasado octubre (2016) Jose Angel Flores presidente del Movimiento Unificado Campesino del Agun (MUCA) y Silmer Dionisio George (16). En el Bajo Agun hay mas de 150 asesinatos en el marco del conflicto agrario desde el 2010.

Pero en muchos de esos pases donde se ha impulsado este agronegocio la represin contra pequeos campesinos y comunidades desplazadas. En Guatemala fue asesinado 18 septiembre 2015 Rigoberto Lima Choc, lder comunitario y concejal de Sayaxch (Petn, Guatemala). Haba denunciado el caso de contaminacin en el ro La Pasin por Reforestadora de Palma de Petn (REPSA). En Tailandia dos activistas (Montha Chukaew y Pranee Boonrat) fueron asesinados en 2012 y otro en 2015 (Chai Bunthonglek). En Indonesia asesinaron a Jopi Peranginangin en mayo 2015 y en Junio 2016 a Bill Kayong en Malasia. (17)

En Colombia el cultivo de palma es una continuacin de la guerra que sufri el pas. Se desarroll en las tierras arrebatadas a comunidades en regiones como el Magdalena Medio y despus en tierras donadas a los paramilitares como parte del proceso de desmovilizacin, y a la vez financiadas por los Fondos de Cooperacin al Desarrollo de la Unin Europea y la Agencia por el Desarrollo Internacional de los EEUU y obviamente el gobierno colombiano. Estas tierras suman entre cuatro y seis millones de hectreas, y el gobierno proyecta que sean 7 millones para 2020 (18). Entre 1996 y 1997 tuvo lugar en el norte del Choc la Operacin Gnesis con bombardeos y persecuciones que resultaron en desplazamientos de 20.000 personas. De la misma forma result en la deforestacin de selva hmeda tropical. Esas compaas y los paramilitares se engloban en la Federacin Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. Fedepalma defiende que sus miembros producen de forma sostenible.

Conclusin

Por todo ello, entendemos como positivos el fenmeno meditico en torno al consumo de aceite de palma que ha resultado a su vez en la negativa al uso de palma en supermercados, aunque esperamos que sea total y que no quede en algo momentneo como ocurri con el tema de no dar bolsas. Tambin entendemos que esta opinin generalizada y ya manifiesta debera acompaarse de medidas legales que impidan la entrada de este aceite, su uso y su venta en alimentos procesados, as como sanciones a los gobiernos que la impulsan y a las violaciones de derechos humanos que la acompaan.

El cambio de opinin es de tener en cuenta, pero hace mucho que se haban encendido las alarmas. Este caso nos muestra nuevamente que el consumidor/ciudadana se tiene que informar ms y que hay que desconfiar ms en los productos procesados industrialmente y en las grandes empresas. Hay muchos productos que todava no muestran en su etiquetado el aceite de palma. Se debe impulsar la reduccin de su consumo y el consumidor debe estar preparado a que si se utilizan otros aceite eso puede encarecer el producto.

Por parte de su uso como agrocombustible, tambin los ltimos movimientos a nivel europeo son bienvenidos. Pero adems de cuestionar el uso de palma africana en agrocombustibles se debe buscar formas para paliar las emisiones y eso pasa por reducir el consumo de combustibles fsiles.

Por lo dems, en ambos casos slo queda el que adems de que este aumento de concienciacin y las medidas planteadas consigan detener la deforestacin, quema de selva, emisiones de GEI, prdidas de tierras de cultivo, desplazamientos, empobrecimiento de comunidades, represin y otros impactos indeseados, tambin estas situaciones sean entendidas por las instituciones correspondientes y se acta de la medida pertinente aprobando normas, creando figuras para proteger esos hbitats, especies y comunidades, y se restablezca la pertenencia de tierras a las comunidades y familias a las que han sido abarratadas.

Karmele Llano, directora de Yayasan IAR -International Animal Rescue- de Indonesia, y Martintxo Mantxo, Ekologistak Martxan.

