Privatizaciones: como si no hubiera un maana (y III)

La teora liberal dice que vender al capital privado lo que creci al calor de lo pblico no tiene ms que ventajas para la sociedad: Las arcas pblicas ingresan el dinero de la venta, que es mayor que el valor en ese momento porque el comprador paga por la previsible mejora del beneficio; se ingresan ms impuestos precisamente por la mayor ganancia que es capaz de obtener una gestin que rinde cuentas ante el capital y no ante intereses polticos; se permite el nacimiento de multinacionales con sede en Espaa que dan peso econmico al pas y se importan beneficios del exterior en forma de dividendo. Si se hacen bien las cosas, la privatizacin va despus de la liberalizacin del sector, lo que redunda en una mayor competencia y unos mejores precios para el consumidor. Esta es la teora, explicada por Rafael Pampilln, profesor del IE Business School. Cul fue la prctica? De qu le sirvi al ciudadano de a pie la privatizacin de empresas pertenecientes a sectores como las telecomunicaciones o la energa?

Segn Javier Flores, responsable del servicio de anlisis de Asinver, En Espaa se han hecho mal las cosas. Se aprobaron las acciones de oro, se coloc en los consejos de administracin a personas con muchas vinculaciones con la poltica. Se defendi la creacin de empresas privadas en rgimen de competencia y, en realidad, se crearon hbridos, monopolios u oligopolios privados.

Resultado: Espaa tiene el dudoso honor de situarse de forma recurrente entre los pases de Europa con la energa ms cara y es uno de los pases con menos transparencia en los precios, tanto que es perfectamente posible que un ministro del sector como Jos Manuel Soria diga que bajan, mientras el mismsimo INE dice que suben, y nadie se sonroja porque lo que incluye la factura no lo aclaran ni siete notarios. Nuestro pas figur tambin durante aos como uno de los ms caros en acceso a Internet por ADSL. Tiene su explicacin. Telefnica, que mantuvo hasta la crisis ms del 50% de la cuota de mercado en banda ancha, hizo de todo para frenar la apertura de su red a la competencia. Despus de aos de pelea de los operadores alternativos ante la CMT y de ver cmo la justicia anulaba o reduca una y otra vez las multas impuestas al antiguo monopolio, Telefnica recibi una histrica multa de 152 millones de euros de la Comisin Europea, ratificada el ao pasado por el Tribunal de Luxemburgo, por obstaculizar la competencia.

Qu ocurre en este pas? El problema, segn el economista Carlos Snchez Mato, presidente de Attac Madrid, es que lejos de potenciar las herramientas que tenan los legisladores y reguladores para beneficiar a los ciudadanos, se cometi el inmenso error de intentar poner en manos del mercado sectores que no funcionan con la leyes del mercado. Sectores en los que la barrera de entrada es enorme. Hay muchos demandantes pero muy pocos agentes en el lado de la oferta y el Estado no puede dejar de intervenir. Para colmo, aade, los sucesivos gobiernos intervinieron de forma que garantizaban los beneficios futuros de las empresas energticas, algo que ya quisiera cualquier empresario para su sector.

En palabras del experto en energa Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Plataforma Renovables, sencillamente, en el sector elctrico no hay liberalizacin. Es maquillaje para dar apariencia de liberalizacin. No hay libertad de establecimiento ni libertad para elegir proveedor. La capacidad de eleccin del consumidor ha sido anulada desde la propia normativa porque el 97% de la factura, se contrate con el proveedor que se contrate, va a parar al mismo sitio, es decir, al complejsimo sistema elctrico. Este reparte los ingresos entre los diferentes actores, haciendo que vayan a parar fundamentalmente a tres empresas: Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que son las que controlan ms del 60% de la produccin y de la venta de energa.

Son las consecuencias de hacer una regulacin a imagen y semejanza de las grandes empresas elctricas con el argumento de crear los llamados campeones nacionales para que puedan competir en el exterior. Al final, dice Morales de Labra, si que compitan en el exterior es a costa de los consumidores espaoles, no me parece que sea la poltica que tiene que tener un pas.

Morales de Labra, junto con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energtico, presentaron en Anticorrupcin una denuncia pidiendo que se investigase un listado de prebendas a polticos otorgadas por parte de las empresas del sector energtico, as como los motivos por los que haban ido a parar a dichas compaas determinados ex altos cargos de la Administracin. En menos de un mes se archivaron la mayora de los puntos sobre los que se peda que se abriese una investigacin. Solo sali adelante, al principio, la peticin de investigacin por los 3.400 millones de euros pagados de ms a las elctricas dentro de los llamados Costes de Transicin a la Competencia (CTC). Estos costes fueron aprobados por el Ejecutivo de Aznar pero fue el Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastin al frente del Ministerio de Industria, el que se encarg de perdonarles una vez descubierto el exceso de pago. En diciembre de 2014, Anticorrupcin archiv tambin esta parte de la denuncia. El pasado mes de enero, con nueva documentacin aportada, la Plataforma reuni firmas para solicitar que se reabra. An no se conoce si prosperar su peticin.

Nadie mira qu intereses personales pueden haber llevado a que en este pas se haya regulado tantas veces a favor de las grandes elctricas. Se ha permitido, por ejemplo, que las centrales que existan antes de la liberalizacin, con inversiones ms que amortizadas, sean consideradas como si se tratase de una nueva central. De este modo, al pagarse al mismo precio sea cual sea la frmula de produccin, una elctrica que tenga una central nuclear, totalmente amortizada, y una de gas, con un alto coste de produccin de la energa, se puede permitir perder dinero en esta ltima gracias al margen que le da la primera. Un nuevo entrante, sin embargo, no cuenta con esa ventaja. Adems se han establecido pagos fijos como los alrededor de 700 millones de euros anuales que cobran las centrales de gas independientemente de si funcionan o no. Contra toda la lgica de la oferta y la demanda, esto provoca que cuando la demanda cae, el precio en lugar de bajar suba, porque se reparte entre menos unidades de consumo un coste fijo.

Sin aludir a ninguno de estos puntos fijados en el BOE, Piqu se centra en lo que considera el gran error en el proceso de liberalizacin que ha provocado que en Espaa la energa sea cada vez ms cara. Se debieron ir adaptando los precios a la realidad del mercado y no se hizo por razones electorales, recuerda. No se debi crear el dficit tarifario, que empez en el ao 2000 (con Aznar) y se aceler en 2004 (con Zapatero y las primas a la energa renovable). Si se hubiera evitado, ahora no tendramos que subir los precios ms de la cuenta. Yo no estoy en contra de las renovables, pero en mi opinin el sistema de subvenciones que se dise fue catastrfico.

Cmo cambiar la situacin

El ex ministro Josep Piqu o el profesor Rafael Pampilln creen firmemente que la solucin en los sectores controlados por el Estado sigue siendo la liberalizacin y la privatizacin. Critican la lentitud que ha mostrado el Gobierno de Rajoy para poner en manos del mercado activos an pblicos. Yo, desde luego, en los mbitos del Ministerio de Fomento, hubiera ido muchsimo ms rpido con Aena, Renfe y Adif, dice Piqu. Y ah siguen, en el sector pblico, se lamenta.

Esta semana reciban una buena noticia. El secretario general de Infraestructuras, Manuel Nio, anunciaba en una jornada organizada por el diario econmico Expansin que el Ministerio de Fomento lanzar en mayo el concurso pblico para romper el monopolio de transporte ferroviario de Renfe. Pese a las dudas surgidas sobre si dara tiempo en esta legislatura a dar entrada a un competidor en el Corredor AVE a Levante, el Ejecutivo parece empeado en abrir este meln antes de las elecciones. Es probable que sea un Gobierno en funciones el que otorgue el ttulo habilitante a quien resulte adjudicatario. Entre los candidatos, viejas beneficiarias del dinero pblico como ACS o Ferrovial. Una de las principales demandas de las compaas interesadas ha sido que se reduzca el canon que Adif cobra a Renfe actualmente por el uso de las infraestructuras ferroviarias, una peticin a la que parece que est dispuesto el Ministerio que dirige Ana Pastor a pesar de la oposicin mostrada por el Ministerio de Hacienda. Competencia en cada uno de los corredores no habr mucha. La idea es dar entrada a un solo operador privado por corredor que comparta el pastel con Renfe por lo que ser el canon, cuya reduccin quiere cargarse a la espalda pblica para que al operador privado le salgan los nmeros, el que genere el margen para bajar los precios de los billetes y lograr con ello el pretendido aumento de viajeros.

Frente a este impulso liberalizador, estn surgiendo si no ideas nuevas s algunas voces que hablan ahora con mayor bro que en las pocas de vacas gordas de la posibilidad de devolver al control pblico parte de lo privatizado, especialmente en algunos sectores como el sector energtico. Es necesario? En opinin de Javier Flores, de Asinver, no es tan relevante que el capital est en manos pblicas o privadas siempre que el Estado acte para contribuir a los intereses de la sociedad en su conjunto. El legislador tiene posibilidades enormes de influir en la actuacin de las empresas en este sentido, herramientas a su alcance para asegurarse de que se cumple ese objetivo. Flores considera incluso que la sociedad debe asumir la necesidad de aportar la inversin necesaria para crear las infraestructuras que permiten dar saltos cuantitativos y cualitativos en la evolucin y luego venderlos al mercado para que los gestione.

Coincide con Jorge Morales de Labra que recuerda que hay muchos ejemplos de empresas pblicas en Europa que no son buenas. l reconoce que no es partidario de nacionalizar de partida porque que el capital sea pblico o privado no implica a priori que la empresa funcione mejor. Ahora bien, recuerda, la ley ya recoge la posibilidad de nacionalizar la red de distribucin si las empresas incumplen los estndares de calidad que se establezcan. An as, empezara por permitir a los consumidores el autoabastecimiento, eliminando todas las trabas administrativas que se han puesto para dificultarlo y haciendo que se fuera extendiendo de un modo escalonado. A partir de ah, con el poder en la red, si las empresas no se comportan de modo adecuado se podra proceder a la expropiacin.

Snchez Mato, de Attac Madrid, s cree recomendable revertir la propiedad del capital a manos pblicas. Cuando se le pregunta por el dao a los accionistas individuales o los titulares de fondos de pensiones o de inversin que tengas ttulos de las compaas susceptibles de renacionalizacin considera que se causara un dao muy inferior al que se causa en la situacin actual, en la que la supuesta liberalizacin funciona porque est detrs el dinero de los impuestos sostenindola. Si se liberaliza, aade, que lo pblico sea pblico y lo privado, privado, sin red de seguridad. Y lanza una pregunta: Qu parte de los ingresos de Iberdrola corresponden a un mercado trucado por la normativa?

