Como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas. El mensaje es directo. Y lleg a quien tiene que llegar. Ayer, en el saln Arturo Illia, del Senado de la Nacin, el colectivo NiUnaMenos present su documento para tomar parte, por primera vez convocada al Congreso, en un debate pblico sobre polticas que ataen a las mujeres o discursos polticos que se levantan en su nombre. Precisamente, el documento de NUM sali a responder No en nuestro nombre en torno a la polmica intencin del Ejecutivo de modificar la ley de ejecucin penal, la 24.660, que rige la progresividad en las excarcelaciones, despus de la violacin y asesinato de Micaela Garca.Modificacin que propone obstaculizar o impedir las salidas transitorias y libertades condicionales hasta que se cumpla la condena en forma efectiva, como si la prisin (el sufrimiento, porque en estas crceles se trata de eso) extendida fuera la solucin mgica. En ese sentido, el mensaje de NUM fue concreto y comenz sin medias tintas: Las enormes movilizaciones que atraviesan el pas desde el 3 de junio de 2015 cuando salimos a las calles con la consigna de Ni una menos no piden ms penas, no piden menos libertades. Piden ms prevencin y ms cuidado, ms igualdad y ms justicia.Unas horas antes, pletrica, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba ante el mismo pblico, preocupantes cifras sobre reincidencia de condenados por violacin, cifras al vuelo y sin citar fuentes (ver aparte).Antes de que el documento de NiUnaMenos fuera ledo por las integrantes del colectivo, Vanina Escales y Mariana Carbajal, la antroploga Rita Segato fij posicin, como especialista en estudios sobre la violencia machista, contra la idea que promueve el proyecto. Con un pin en su solapa en el que se lea Vivas nos queremos, Segato se declar feminista y anti carcelaria aunque parezca una contradiccin.Y sostuvo su argumento, que se proyecta sobre el pensamiento de NiUnaMenos: El violador es un sntoma social. La ley que consigue tipificar el delito de abuso sexual solo captura la punta del iceberg. Y no se puede castigar todos los episodios de violencia machista porque sera imposible para una sociedad. Ni alcanzaran las crceles, sostuvo Segato y agreg que la nica certeza es que la solucin no es ni ms pena ni ms crceles.El concepto atac al rin de la propuesta de endurecimiento como solucin: Las crceles son una escuela para generar nuevos violadores. Poco antes de las tres de la tarde, lleg el turno de NiUnaMenos. El ttulo del documento: No en nuestro nombre. Ni demagogia punitiva ni garantismo misgino Ni Una Menos!. Un detalle a destacar que marca la distancia entre el reclamo de las mujeres y las soluciones punitivistas que hasta la fecha nunca resolvieron el problema: el 3 de junio de 2015, cuando se realiz la primer marcha de NUM, cada 30 horas se cometa un femicidio (a cifras de 2014). Los reclamos fueron precisamente sobre prevencin, polticas pblicas, ms cuidado, ms igualdad, ms justicia. Dos aos despus, seguimos pidiendo lo mismo, sostiene el documento.Que no se atendi ni se atiende el reclamo lo trae a cuenta la cifra que actualiz NUM y que como seala el texto, es escalofriante: Cada 18 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina. El endurecimiento de la penalizacin sostuvieron las integrantes del colectivo y la ampliacin de condenas no disuade los crmenes contra la vida.Es demagogia punitiva ante la indignacin social. Tambin sealaron que ante los operadores de la justicia, las voces de las mujeres vctimas de violencia machista estn bajo sospecha y es parte de las complicidades que fundan un garantismo misgino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan, y el punitivismo que no es menos machista: al grito de ms crcel evita el anlisis oportuno y preciso que permitira estrategias de prevencin y cuidado que efectivamente salven vidas.El relato sobre el crimen de Micaela, que dispar a los titulares el proyecto legislativo muestra la cotidianeidad con la que se enfrentan las vctimas de violencia machista: Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparicin a la comisara leyeron las integrantes de NUM, le dijeron que poda tratarse de un suicidio, el fiscal sigui esa hiptesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda.El documento enumer las ausencias del Estado, las que se quieren reemplazar con pintura sobre pintura: no hay polticas de prevencin, la Educacin Sexual Integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde. El patrocinio jurdico no se implementa. Ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen la violencia machista como un problema estructural.El Estado, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de gnero, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro domstico, acceso a la vivienda. Autonoma econmica y soberana sobre su cuerpo. De esto rara vez se habla.