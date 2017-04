Feminicidios & Periodismo

Comunicadoras feministas nos pronunciamos ante la violencia misgina

Una vez ms expresamos nuestro rechazo tajante al mal uso y abuso de los medios de expresin y comunicacin, en este caso el de las redes sociales para amedrentar, violentar o desprestigiar el reconocido trabajo de nuestra compaera Vernica Villalvazo mejor conocida como Frida Guerrera, mujer que con enorme valor y compromiso ha dedicado su labor profesional y ciudadana a pugnar para que en este pas exista justicia y termine la oscuridad que trae la violencia feminicida, entre muchas otras violencias.



Los nmeros son alarmantes, sin embargo, es importante que la labor periodstica vaya ms all del dato duro y ponga rostro y nombre a las vctimas, es decir, las vuelva humanas. Desde hace algn tiempo, Frida se ha dado a la tarea de visibilizar el feminicidio en nuestro pas al humanizarlo, difundiendo historias reales de mujeres a las que les ha sido arrebatada la vida de las formas ms crueles y cobardes.



Los feminicidios en Mxico ocupan todos los das espacios en la prensa escrita y medios electrnicos, y sin embargo, sigue sin drsele la dimensin que ayudara a erradicarlo. Ser mujer no debe ser motivo de que nuestra vida corra peligro, como actualmente lo es en este pas. No podemos, no debemos permitir que la violencia se apodere de nuestros derechos para borrarlos, suprimirlos, entre ellos el ms importante: el derecho a la vida.



Como mujeres, como periodistas y activistas sociales, es necesario blindarnos con la fuerza de la verdad a fin de que haya justicia, que quienes nos agreden y violentan enfrenten los cargos que la ley impone por su conducta criminal. Frida ha sido amenazada varias veces a raz de su trabajo, pero adems porque es mujer, porque es periodista, porque es defensora de clases vulnerables, porque est en un pas en donde la impunidad es el aire que respiramos todos los das.



La valenta de nuestra compaera Vernica Villalvazo ha sido ya reconocida por diversos medios y sectores, lo cual quiz resulte incmodo en poca electoral en un estado donde ese tipo de crimen se ha agudizado. Tambin resulta incmodo en las entidades e instituciones gubernamentales que maquillan cifras o esconden datos duros, los cuales han sido cuidadosamente rastreados, sistematizados y revelados en redes sociales por Frida Guerrera, quien por ello se ha convertido en blanco de diversas amenazas que han propiciado la solicitud de protocolos de proteccin para resguardar su seguridad. Es importante destacar que dichas amenazas y descalificaciones vienen de cuentas creadas con el nico propsito de violentarla.



Esto no puede tomarse a la ligera en el ambiente que vivimos en este pas, dados los terribles resultados de un gobierno indiferente, nada trasparente y marcado por sus grandes carencias en materia de respeto a las garantas y derechos ciudadanos, y sobre todo de las ciudadanas. Lo anterior nos orilla a denunciar desde nuestras plataformas las amenazas de que ha sido objeto nuestra compaera Frida Guerrera, as como el de Daphne Fernndez, o las violencias misginas como las del profesor universitario Marcelino Perell Valls que provoc fuese cesado como conductor de un programa en la emisora de nuestra mxima casa de estudios.



Porque debemos avanzar como sociedad hacia una situacin ms justa y equitativa para todos sus miembros, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, pero sobre todo con respeto, emitimos este posicionamiento para pedir a legisladoras, mujeres lderes de opinin, polticas, activistas sociales, y especialmente a los hombres en posiciones de poder poltico y gubernamental, que emitan ya la alerta de gnero en todo el pas, la cual incorpore una campaa amplia, profunda, cientfica y permanente que nos permita tomar conciencia acerca de que el feminicidio es una aberracin que no debera existir y que nos reeduque como sociedad para extirpar la misoginia, el machismo patriarcal, la discriminacin en todas sus expresiones, especialmente hacia el gnero femenino o quienes opten por ese rol social.



Ser mujer no debe ser motivo de odio y exterminio en Mxico. Es momento para exigirle contundentemente a las autoridades que cumplan con el trabajo que les ha sido encomendado y es la seguridad de las ciudadanas, exigimos cese a las amenazas contra nuestra compaera, seguimiento a las agresiones a travs de los mensajes que buscan parar el trabajo valiente de Frida Guerrera; estaremos atentas para defender como nuestro el espacio de Frida para visibilizar a las mujeres que el Estado trata de borrar.







Autoras:

Mxico 19 Abril 2017Periodista Feminista.. Colectivo Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres Radio de Gnero. CFRU Radio Comunitaria/UniversitariaRed Anhuac por la Defensa de los Bienes Comunes.Colectivo de Contrainformacin Kaos en la Red.Red Internacional de Periodistas con Visin de Gnero.

