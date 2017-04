Tres claves para entender las ocho victorias de Alianza Pas

El 2 de abril del 2017, el 51,16% de los ecuatorianos eligi a Lenn Moreno de Alianza Pas como presidente. Con esta eleccin, la revolucin ciudadana consigui su octava victoria electoral. Ya ha ganado tres elecciones presidenciales y cuatro consultas populares. Alianza Pas, el partido que apareci hace apenas diez aos en el escenario poltico ecuatoriano, es hoy el ms grande y consolidado del sistema poltico (en trminos de fidelidad de una parte importante de su electorado, escaos en el congreso, capacidad de movilizar apoyo de sus seguidores). Es complejo explicar las victorias electorales de este partido que a la vez es fuente de tantas crticas y rechazo de otra parte del electorado. Hay dos explicaciones muy simplistas que se han instalado en el debate pblico. La primera indica que estamos ante una dictadura con mega poderes que controla el rgano electoral. La segunda asegura que el discurso y simbologa populistas han desarrollado una maquinaria que engaa a la gente con promesas demaggicas. Las dos son insuficientes, es difcil que en un mundo donde la democracia electoral se ha convertido en uno de los bienes ms preciados del orden global, un gobierno haya engaado a misiones internacionales con experticia en observar y garantizar elecciones limpias para ocupar el poder de manera fraudulenta tantas veces. Tambin resulta extrao creer que la gente haya votado ocho veces seguidas por una promesa demaggica que nunca lleg. Al menos que uno crea que la gente en el poder es demasiado inteligente y que los electores son muy inocentes y viven de promesas, ofrezco aqu tres claves para entender por qu Alianza Pas es tan popular.

En primer lugar , en los siete primeros aos del gobierno de Alianza Pas se experiment un crecimiento del ingreso por las exportaciones de materia prima, especialmente de petrleo. El crecimiento de las exportaciones por s solo no explicara todo: este factor externo fue aprovechado por el gobierno para aumentar la inversin social de forma acelerada y solucionar problemas cotidianos para la gente. Esto deriv en cambios sustantivos en la vida de una parte importante de la poblacin de escasos recursos econmicos. Muchos vieron sus condiciones materiales de sobrevivencia mejoradas cuando su salario bsico aument, cuando fueron asegurados socialmente por primera vez por sus empleadores, cuando pudieron mandar a sus hijos a una escuela gratuita con al menos un espacio ms digno para que aprendan, cuando pudieron ser atendidos en un hospital ampliado en su capacidad o cuando pudieron enviar a sus hijos de tres aos a la educacin inicial que antes era un derecho solo para aquellos que la podan pagar. Conquistas sociales y garanta de derechos sociales es uno de los factores fundamentales que explican las ganancias electorales y la consolidacin de Alianza Pas en el escenario poltico del pas.

Es cierto que se han cometido nuevas injusticias y que no se han solucionado todos los problemas de la lacerante injusticia que afecta a nuestro pas, pero en este periodo dos millones de personas salieron de la pobreza. Las crticas al extractivismo que sostuvo este modelo social son vlidas porque denuncian las nuevas exclusiones territoriales de pueblos y nacionalidades as como la falta de creatividad de un modelo de desarrollo que en plena crisis ecolgica global repite gran parte de las tesis desarrollistas de los setenta. Sin embargo, son dbiles porque no reconocen que para una parte importante de la poblacin la satisfaccin de sus necesidades bsicas es todava una tarea pendiente en nuestros pases y esto en el caso de economas perifricas no pasa solamente por la conservacin del medio ambiente o por la defensa cultural de pueblos y nacionalidades indgenas. Es necesario imaginar en positivo no solo como resistencia al extractivismo una sociedad post-extractivista y su modo alternativo de desarrollo que ofrecera. Las crticas a las injusticias democrticas cometidas en este tiempo son tambin acertadas porque denuncian la concentracin de poder en la toma de decisiones colectivas, los abusos de poder, la criminalizacin de lderes sociales. Pero pierden gran parte de su sostn cuando son capitalizadas por una derecha feroz que pone como primer punto de su agenda a la disminucin de impuestos y la obvia y consecuente ola de recortes sociales. El electorado castig, una vez ms, a una suerte de elitismo intelectual o clasista que sigue sin captar la fundamental dimensin de la justicia redistributiva en nuestros pases.

Un segundo factor que explica el xito electoral radica en un equilibrio gobernativo. Las reformas redistributivas de este tiempo no tocaron de forma radical los intereses de las lites y beneficiaron a todos. En estos diez aos, los trabajadores han duplicado su salario bsico y los empresarios han triplicado sus ganancias, especialmente en los primeros aos de gobierno en donde hubo crecimiento econmico por ingresos petroleros. A quienes buscamos una sociedad ms justa nos hubiese encantado ver ms impuestos progresivos, una dinmica ms acelerada de disminucin de la insultante desigualdad social que nos afecta en la construccin de un pas distinto. Eso sucedi de una forma mucho ms lenta de la que podramos haber esperado, especialmente a partir del 2012. Segn la CEPAL, entre el 2007 y 2015 el coeficiente de Gini que mide la concentracin de la riqueza cay de 0,54 (2007) a 0,46 (2011); como nunca antes en la historia de la democracia del Ecuador. Sin embargo, desde el 2011 registr una reduccin de brecha menos acelerada y llega a 0,45 en el 2014 (ltimo dato CEPAL disponible). Sin embargo, esta suerte de equilibrio gobernativo fue un factor importante en la permanencia de Alianza Pas en el poder, especialmente en un momento de crecimiento en donde se pudo hacer un nuevo pacto entre capital y trabajo, sin afectar radicalmente los intereses del uno o del otro.

Ahora la pregunta que queda abierta es qu suceder con este equilibrio que le ha permitido gobernabilidad a Alianza Pas en un contexto de crisis. Es ms fcil tener a todos contentos cuando hay crecimiento y habra que ver por cual lado se inclina la balanza en otro contexto econmico como el de ahora. Si por ejemplo, las empresas optan por la estrategia de reduccin de empleo para mantener su margen de ganancia intacto, claramente ser hacia el lado del capital. La cuestin entonces no es solamente si Lenn tendr la mano tendida sino hacia quin la tender cuando se tenga que hacer un nuevo pacto entre capital y trabajo en tiempos de crisis.

En tercer lugar , la recuperacin del Estado fue un factor fundamental que explica el xito electoral de Alianza Pas. En primer lugar, la nueva institucionalidad estatal engendr una poltica social ms eficiente y mayor obra pblica en todo el pas, esto fue capitalizado polticamente por el partido en el gobierno. La presencia del Estado aument visiblemente en el territorio y esto dot de legitimidad a Alianza Pas Adicionalmente, Estado y gobierno se fusionaron, lo que permiti al partido tener una gran cantidad de miembros que aportan econmicamente al partido en el aparato estatal y una serie de acuerdos polticos institucionales con actores en todas las localidades. El aparataje institucional del Estado es sin duda un factor fundamental en la construccin partidaria de Alianza Pas y consecuentemente en su xito electoral.

Estos tres elementos podran alimentar el debate sobre lo que ha sido para el pas un gobierno como el de Alianza Pas y desde dnde se puede partir para construir alternativas. Si el diagnstico est mal, las soluciones tambin. Cualquier nuevo espacio poltico que quiera disputar al gobierno para mejorar sus lmites tendr que reconocer las conquistas sociales logradas en este tiempo y a los ciudadanos que han elegido repetidas veces, hasta el cansancio de muchos, al mismo gobierno. Detrs de su eleccin hay razones importantes que reconocer.

Fuente: http://elecciones2017.gkillcity.com/2017/04/16/por-que-alianza-pais-es-tan-popular/