El pas de los inescrupulosos

El Telgrafo

En un pas donde existen severas denuncias de corrupcin, existen demasiados inocentes. Los mayores y ms pblicos casos de corrupcin no estn resueltos o se han resuelto a medias. Si bien ya hay diez sentenciados a prisin por el caso Petroecuador, entre ellos la estrella de YouTube Carlos Pareja Yannuzzelli y el otro exgerente de Petroecuador, lex Bravo, hay todava muchas preguntas por responder, por parte de una administracin que no ha manejado de la mejor manera las acusaciones, y que ha decidido valorar ms las afecciones personales que los procesos administrativos. Confianza que ya ha sido abusada en ms de una ocasin, como lo demuestran los fugados.



En estas condiciones, y a medida que ms casos de corrupcin se van descubriendo, lo que ms extraa es la sensibilidad de los acusados, tanto los culpables como, en este caso, los inocentes. La querella interpuesta por el contralor Carlos Plit contra los miembros de los Comisin Nacional Anticorrupcin (CNA) por calumnias es un ejemplo.



Hace un ao, la CNA, una iniciativa ciudadana, denunci ante la Fiscala sobre un posible sobreprecio de 50 veces ms respecto del valor real de un terreno para la construccin de la Refinera del Pacfico. Ante la demanda, Plit seal que los comisionados son gente inescrupulosa que utiliz (los informes de la Contralora sobre la Refinera) para autodenominarse los ticos de esta patria. Aadi que es correcto que la ciudadana presente denuncias, pero no cuatro, diez o doce seores que se juntan para autodenominarse Comisin Anticorrupcin.



Primero, una iniciativa ciudadana es vlida as los ciudadanos no le caigan bien al Contralor. O as sea conformada por ciudadanos ilustres o por perfectos desconocidos. La Revolucin Ciudadana se supona que buscaba democratizar esta prctica. El hecho de que el Contralor descalifique a la CNA es un reflejo de una actitud ms amplia que se ha tenido contra los movimientos ciudadanos. No pueden ser vlidas nicamente las iniciativas que le cantan loas a los funcionarios.



Este tipo de iniciativas, como la del CNA, debe ser replicado, no castigado. El aparato estatal ha demostrado cierta parsimonia ante los casos de corrupcin, y siempre ayuda que los acusados no estn inmiscuidos dentro del gran sistema que los est investigando. Algo que, en esencia, es el punto de las iniciativas ciudadanas. Pero lo que termina haciendo Plit con su contrademanda, y la justicia aceptndola, es lo contrario.



Al final, la acusacin de la CNA tiene mucho sentido. Plit es el encargado de controlar que no existan irregularidades en la contratacin pblica. Existen irregularidades multimillonarias. Por lo tanto, es vlido sospechar que, como Contralor, es responsable de la impunidad a pesar de estas irregularidades. Que la acusacin sea o no verdad, es cuestin de la Corte dictaminarlo (y lo hizo, dndole la razn a Plit). Pero no puede ser temeraria una acusacin que cae dentro del espectro de lo posible. Por la naturaleza de su funcin, hay una duda razonable al pensar que existen irregularidades en el organismo de control que no est controlando o est fallando en su intento.



En este tiempo de transicin es un buen momento para que el Gobierno entrante haga un mea culpa profundo sobre la corrupcin y, ms que nada, sobre la actitud que piensa tomar frente a ella (y quienes la investigan y acusan). No solo para resolver los casos que existen, sino tambin para evitar que se repitan en el futuro. Si quieren que gente inescrupulosa no los acuse, en vez de demandar ms, deberan asegurarse de que se robe menos.



Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-pais-de-los-inescrupulosos