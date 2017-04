Lecciones para Puerto Rico y El Caribe en el siglo XXI

Endeudamiento, racismo y la anexin violenta de Hawi, 1893-1901

La Revolucin de Enero de 1893

A mediados de enero de 1893, los intereses agrcolas, comerciales y financieros dominantes en la economa de Hawi, todos racistas y de origen anglosajn, organizaron un golpe de Estado con el propsito de derrotar el proyecto antianexionista y monrquico que defendan tres sectores: la monarqua hawaiana, los nacionalistas liberales (autonomistas) y Claus Spreckler, el poderoso financiero dueo de la California Sugar Refining Company. Esta ltima posea entonces las facilidades de refinacin ms modernas del mundo, lo que le permiti monopolizar, a fines del siglo XIX, el proceso de refinacin azcar en toda la costa oeste de Estados Unidos. Recientemente, la California Sugar Refining Company haba adquirido grandes extensiones de terreno para la siembra de caa en el archipilago hawaiano.

Dado el apoyo de masas que tena el proyecto antianexionista en 1893, y dada la composicin tnica de Hawi en esa fecha (en que solo 22% de la poblacin total era de origen caucsico, y de sta ltima, nicamente 10% era norteamericana), los intereses agrcolas, comerciales y financieros dominantes no podan derrocar a la monarqua, sino combinando sus fuerzas paramilitares con una accin de parte del ejrcito o la marina de Estados Unidos. El 15 de enero de 1893, un da despus de que los lderes del planeado golpe de estado se organizaron en un Comit de Seguridad Pblica, el ministro estadounidense en Hawi orden el despliegue de las tropas de la marina de guerra de su pas, que se encontraban estacionadas en las islas. Estas se encargaron rpidamente de inmovilizar a la polica monrquica y a los simpatizantes de la monarqua, que clamaban por una accin armada en contra de la Liga Anexionista. Al da siguiente, el Comit de Seguridad proclam la disolucin de la monarqua hawaiana, se constituy l mismo en un gobierno provisional, declar un protectorado estadounidense sobre las islas, implant un rgimen de terror sobre la inmensa mayora de la poblacin, y envi una comisin anexionista para solicitar del Presidente y del Congreso de Estados Unidos la anexin inmediata del archipilago. Sin lugar a dudas, los intereses agrcolas y comerciales dominantes en Hawi no tenan la ms mnima idea de que sus acciones provocaran que surgiera a flote el debate que vena desarrollndose calladamente en las esferas de poder estadounidenses, acerca de cul habra de ser la poltica exterior del pas y quin o quines estaban llamados a determinarla. Esta disputa, que se abri de manera algo tmida con la Revolucin Hawaiana de 1893, adquiri su clmax, poco despus, durante la Guerra Hispanoamericana y la posterior inclusin de Puerto Rico en las barreras arancelarias de Estados Unidos. Veamos.

Entre el 4 y el 14 de abril de 1893, la Comisin Anexionista Hawaiana se reuni varias veces con el entonces subsecretario de estado norteamericano, John W. Foster, buscando redactar una propuesta de anexin del archipilago que fuera aceptable para la mayora demcrata en el Congreso y, en general, que fuera del agrado de los intereses imperiales que, de una forma u otra, se haban opuesto a la renovacin del Tratado de Reciprocidad de 1876. Foster y el presidente Harrison no solo haban propulsado la anexin de las islas, sino que en gran medida haban promovido la revolucin de enero de 1893. Aunque no se esperaba una oposicin de gran envergadura a la anexin de Hawi, las enmiendas que tanto Harrison como Foster introdujeron en la propuesta originalmente redactada por el Gobierno provisional de Hawi dejaban ver la naturaleza del conflicto que habra de suscitarse.

Foster present tres enmiendas al documento original. En primer lugar, eliminar la peticin de un bono tarifario de 2 centavos por cada libra de azcar exportada de Hawi a los mercados de la costa oeste norteamericana. En Segundo lugar, eliminar la peticin de un cable transocenico entre Estados Unidos y el archipilago. Finalmente, eliminar la peticin de que Hawi retuviera sus leyes inmigratorias propias, as como el sistema jurdico que permita el trabajo feudal o semifeudal.

El presidente Harrison, por su parte, introdujo una enmienda que provea para la realizacin de un plebiscito en Hawi. Con ello, el primer mandatario buscaba darle una apariencia de democracia al proceso de anexin. Para sorpresa de muchos, y especialmente para Spreckler, los representantes en Washington del Gobierno Provisional aceptaron todas las enmiendas presentadas por Foster y Harrison.

Que el Gobierno Provisional hawaiano aceptara la enmienda introducida por el presidente Harrison, para la celebracin de un plebiscito, no es en realidad nada sorprendente; dado el rgimen de terror implantado por el golpe de estado y dado el carcter racista y antidemocrtico de la Constitucin aprobada en 1893 (muy similar a la de Misisip). Ambas cosas garantizaban que solo una porcin nfima de la poblacin podra participar en la consulta. Mas, lo que resulta sorprendente es que el Gobierno Provisional aceptara las enmiendas introducidas por Foster, relativas al bono arancelario y al sistema de contrato de trabajo casi feudal. Estos dos factores haban sido, precisamente, los pilares del desarrollo de los intereses agrcolas y comerciales dominantes en Hawi entre 1876 y 1890. Por qu renunciar ahora a estos, a cambio de una anexin rpida del archipilago?

El 14 de febrero de 1983 Harrison recomend favorablemente el proyecto de anexin, y lo envi al Senado. El Comit de Relaciones Exteriores de este cuerpo legislativo lo aprob el mismo da. Pero casi de inmediato, el proyecto de anexin provincial de Hawi tropez con la misma oposicin que habra de caracterizar su discusin hasta mediados de 1898. De un lado, los republicanos favorecan la anexin inmediata de Hawi; del otro, los demcratas favorecan esperar. Es decir, todo el mundo, tanto los republicanos imperialistas como los demcratas antimperialistas de fines de siglo, estaban de acuerdo en la aspiracin de mantener al archipilago bajo el control estricto de Estados Unidos. La divergencia era en cuanto a cmo iba a ejercerse ese control y qu intereses dominaran en el gobierno de Hawi, si los capitalistas locales o el monopolio de la refinacin de azcar, con base en la costa occidental de Estados Unidos.

El debate en torno a la anexin de Hawi no pudo desarrollarse de modo pleno (mucho menos resolverse) bajo la administracin republicana de Harrison. En realidad, el proyecto de anexin lleg al Senado apenas pocos das antes de que se cumpliera el trmino del mandatario republicano en la Casa Blanca. Las elecciones presidenciales de 1892 dieron el triunfo al candidato demcrata, Grover Cleveland, y este haba mantenido repetidamente una posicin ambigua frente a la poltica de Estados Unidos para con Hawi. Eso hizo que la mayora demcrata en el Congreso aplazara toda discusin del proyecto hasta que Cleveland tomara la silla presidencial.

La actitud de Cleveland ante el tema de la anexin de Hawi ciertamente era imprecisa, pero se enmarcaba dentro de lo que habra de ser su enfoque supuestamente antiimperialista. As, por ejemplo, en 1885 este se haba declarado partidario de los postulados anticolonialistas de los fundadores de la nacin norteamericana:

"Maintaining, as I do, the tenets of a line of precedents from Washingtons day, which subscribe entangling alliances with foreign states, I do not favor a policy of acquisition of new and distant territory of our own." (Osborne, 1981, p. 10)

Un ao despus, sin embargo, Cleveland justific en los siguientes trminos su apoyo a la renovacin del Tratado de Reciprocidad de 1876:

"I express my unhesitating conviction that the intimacy of our relations With Hawaii should be emphasized. Those islands, in the highway of Oriental and Australian traffic, are virtually an outpost of American commerce and a stepping stone to the growing trade of the Pacific." (Osborne, 1981, p. 10)

Una declaracin no era contradictoria con la otra. En lo que toca al caso especfico de Hawi, no era un secreto que Cleveland favoreca un protectorado poltico, con fuerte presencia militar. Pero cuando lleg a la Casa Blanca en marzo de 1893, el presidente no se expres de manera clara sobre el asunto.

El 9 de marzo de 1893, Cleveland retir del Senado la peticin de anexin de Hawi que haba hecho Harrison. Pblicamente, seal que haba retirado el proyecto con el propsito exclusivo de examinarlo, pero que en principio no se opona a la anexin del archipilago. Dos das despus, orden una investigacin de los eventos conocidos como la Revolucin de Enero, y design a un excongresista de Georgia, James H. Blount, para que la hiciera.

El 1 de abril de 1893, o sea, precisamente el da de los ingenuos, Blount baj la bandera de Estados Unidos en Hawi, y declar como terminado el protectorado que unilateralmente haba declarado tres meses antes el Gobierno Provisional. Cleveland se mantuvo callado al respeto, tcitamente endosando las acciones de su enviado. No fue sino hasta principios del otoo de 1893 que comienzan a vislumbrarse los elementos de la poltica del nuevo presidente hacia el archipilago. Concretamente, Cleveland favoreca tres acciones: la no anexin de Hawi a Estados Unidos, negarle todo reconocimiento al Gobierno Provisional y la pronta restauracin de la monarqua.

El imperio y la monarqua

A principios de agosto de 1893, Blount finaliz su investigacin sobre la Revolucin de Enero. En un informe sometido a Cleveland, le seal que las acciones del ministro de Estados Unidos en Hawi, as como las de los tripulantes del USS Boston, fueron factores decisivos para que las fuerzas policiacas y civiles de la monarqua se rindieran ante el gobierno provisional. Adems, adverta que de realizarse el plebiscito al menos dos terceras partes de la poblacin se opondra a la anexin de las islas.

Ya a mediados de septiembre de 1893 el nuevo secretario de estado, Walter Q. Gresham, hizo varias declaraciones favoreciendo una poltica de restauracin de la monarqua. Poco despus, Cleveland nombr un nuevo ministro de Estados Unidos en Hawi y, sin mucha explicacin, retir al ms alto oficial naval en las islas.

El 9 de octubre el procurador general bajo la administracin de Cleveland rindi un informe en que se declar partidario de la restauracin de la monarqua e insinuaba la legalidad, no as la deseabilidad, de una accin militar en contra del Gobierno Provisional. Aun as, el informe del procurador general tena un carcter conciliador. Si bien favoreca la restauracin de la monarqua, exiga de esta ltima dos cosas: la ratificacin de las medidas del gobierno provisional e inmunidad para los participantes del golpe de estado.

Entre el 9 y el 16 de octubre, Gresham elabor una posicin final del Departamento de Estado y se la comunic a Cleveland. En ella critic el comportamiento del ministro de Estados Unidos por su reconocimiento prematuro del gobierno provisional, y recomend dos medidas: no devolver el proyecto de anexin al Senado y restaurar la monarqua. Dos das despus, Cleveland se reuni con su gabinete y todas las sugerencias de Gresham fueron aprobadas. Este ltimo se las comunic al nuevo ministro norteamericano en Hawi, Albert Willis.

Para sorpresa del propio Gresham, la reina Liliuokalani rechaz la propuesta de restauracin que l y Cleveland haban elaborado entre agosto y octubre. La reina consideraba inaceptable la clusula que otorgaba plena amnista a los miembros del gobierno provisional y se pronunci al respecto de manera inequvoca: My decision would be, as the law directs, that such persons be beheaded and their property confiscated to the government. (Osborne, 1981, p. 54)

Willis le reiter al presidente su punto de vista de que la nica manera de restaurar el rgimen monrquico a Hawi era mediante el empleo de las fuerzas armadas de Estados Unidos. De hecho, mientras el debate continuaba, el gobierno provisional reforz su artillera y aument su milicia armada a ms de 1,500 efectivos. Desde el punto de vista del lder de la rebelin, Sanford B. Dole, el proyecto de restauracin de la monarqua era equivalente a un acto de interferencia en los asuntos internos de un pas soberano.

El 4 de diciembre de 1893, Cleveland rindi su primer informe anual ante el Congreso. En l, se declar defensor de la democracia y paladn del respeto a la independencia de todas las naciones. Luego de criticar el anexionismo de los republicanos, Cleveland expres su visin de que la marina de Estados Unidos haba intervenido incorrectamente en el derrocamiento de un gobierno constitucional, y, por ello, la nica salida era la de restaurar la monarqua y volver al estado de cosas prevalecientes antes del 17 de enero de 1893.

El 18 de diciembre de 1893 dio inicio en la Cmara de Representantes el debate relativo a la restauracin de la monarqua y anexin del archipilago. Los republicanos favorecan la anexin inmediata y, como era de esperarse, los demcratas se oponan. Al da siguiente, los miembros republicanos de la Cmara presentaron una mocin acusando a Cleveland de haber instruido al entonces ministro de Estados Unidos en Hawi, Albert Willis, para que conspirara en contra del gobierno provisional. Pero el 21 de diciembre, la Cmara aprob una mocin opuesta, condenando al anterior ministro de Hawi (bajo la administracin de Harrison), por haber participado en el derrocamiento ilegal de la monarqua en enero. Adems, se expresaron en contra de la anexin del archipilago. El debate continu hasta el 6 de febrero de 1894, en que se aprob una mocin favoreciendo la no intervencin en los asuntos internos de Hawi. El voto fue bastante dividido (177 a favor, 78 en contra, y 96 abstenciones).

En el Senado, la discusin relativa a la anexin de Hawi se inici tambin el 18 de diciembre de 1893, pero se extendi hasta el 31 de mayo del ao siguiente. La oposicin a Cleveland era aqu mayor, pero de todos modos los demcratas presentaron el 8 de enero una mocin oponindose a la anexin del archipilago. Nada decisivo ocurri, en realidad, durante los siguientes cuatro meses. Finalmente, el 31 de mayo de 1894 se aprob una mocin que de ninguna manera resolva el asunto. Cierto es que no apoyaba la anexin, pero tampoco favoreca la restauracin de la monarqua. La poltica ante el gobierno provisional sera, al menos formalmente, una de no intervencin y de neutralidad.

Ante la indecisin del Congreso, el gobierno provisional se reuni en una convencin constituyente en julio de 1894, y proclam la Repblica de Hawi. Seis meses despus, ocurri un intento de derrocar la repblica recin creada. Pero las fuerzas policiacas y militares de Liliuokalani fueron fcilmente derrotadas. El nuevo gobierno durara hasta el 12 de agosto de 1898 cuando, consumada la invasin de Cuba y Puerto Rico, Hawi fue anexado como territorio incorporado de Estados Unidos. De hecho esta invasin coincide con un cambio radical en la poltica de expansin territorial de Estados Unidos. Es el bautismo de la moderna poltica imperialista.

Agricultura comercial de exportacin

La proclamacin de la Repblica de Hawi en 1894 fue el resultado de un proceso de explotacin colonial que se extendi por ms de un siglo. Ello incluy el desarrollo de una economa agrcola y comercial de exportacin, y el genocidio brutal de la poblacin indgena aborigen.

Algunos historiadores sostienen que la primera expedicin de europeos lleg a Hawi en 1778. El objetivo de la expedicin, al mando de James Cook, presagiaba lo que habra de ser el destino de las islas, al menos, por los siguientes sesenta aos: un punto intermedio entre Oriente y Occidente. Todava en 1778 la sociedad hawaiana, con su pesca y agricultura de subsistencia, estaba totalmente aislada del desarrollo comercial e industrial moderno. Pero entre esa fecha y fines del siglo XVIII, Hawi es transformado en un lugar de aprovisionamiento para el comercio de pieles y otras mercaderas que Inglaterra mantena con China. En particular, el archipilago era parada frecuente de los barcos peleteros provenientes del rea norte del Pacfico, en su rumbo a Asia.

Aunque el uso de Hawi como centro de aprovisionamiento de barcos europeos no tuvo mucho impacto sobre las relaciones de produccin comunales existentes en las islas, s afect el sistema poltico, hasta entonces dominado por la presencia de un sinnmero de monarcas, situados ms o menos en condiciones igualitarias de poder. Siguiendo la perversin empleada en todas las posesiones coloniales, los invasores intervinieron en los conflictos menores entre los distintos reyes, y apoyaron militarmente a unos contra otros. El resultado fue la creacin propiamente de la monarqua absolutista hawaiana; es decir, la unificacin del reino bajo el mando de Kamehameha, con la gran batalla de Kalanikipule en 1795.

Ya para fines de la primera dcada del siglo XIX, sin embargo, Hawi pierde su importancia como lugar de aprovisionamiento de los barcos de pieles, en particular de los ingleses. Desde ese momento en adelante, los comerciantes estadounidenses, casi todos de Nueva Inglaterra, se interesan en el control econmico y estratgico del archipilago. Y es que en esos aos la regin noreste de Estados Unidos ya mostraba una diversificacin econmica y un desarrollo manufacturero (textiles y pesca de ballenas) extraordinario. Boston era uno de los tres centros internacionales de embarques de la costa del Atlntico. Mas, a pesar de su gran desarrollo industrial y comercial, la ciudad era altamente deficiente en medios de vida. Su especializacin en el comercio internacional le permita no obstante, mantener una relacin semimetropolitana con las colonias esclavistas del sur de India y las Antillas Britnicas. El comercio de Nueva Inglaterra se haba extendido ya por todas partes del Pacfico asitico, en busca de pimienta, nuez moscada, sedas y otras mercaderas en demanda en los centros de embarques de la costa del Atlntico.

El sndalo era una mercanca cada vez ms en demanda por los mercaderes y artesanos de Asia y China. Hawi, para bien o para mal, posea bosques extensos de esa materia prima. Los comerciantes de Nueva Inglaterra se interesaron, como era de esperarse, en combinar el comercio de especies, provenientes de China, con el sndalo hawaiano; mxime, cuando para la fecha este se cotizaba en China a 34 centavos la libra, y en Hawi a un centavo.

El comercio entre Oriente y Occidente comenz enseguida a impactar la estructura de la sociedad hawaiana. La alianza entre los comerciantes europeos y Kamehameha solidific una formacin social jerarquizada, como Hawi nunca haba visto. La monarqua, y en particular Kamehameha, mantenan un monopolio efectivo sobre la produccin de sndalo. La mayora de poblacin, hasta entonces dedicada a la agricultura y pesca de subsistencia, empez a verse desplazada hacia el trabajo forzado en la recoleccin de este producto. Y, como era la norma en otros lugares conquistados por el capital comercial, segn avanzaba la produccin de sndalo, la monarqua se fue endeudando cada vez ms hasta caer en manos de un nmero, todava insignificante, de comerciantes ingleses y estadounidenses ahora residentes en Hawi. Estos venan a succionar una porcin del excedente generado por el trabajo forzado de la poblacin indgena. La combinacin del intercambio de especies con China y de sndalo con Hawi determin, pues, el surgimiento de un excedente comercial y agrcola con una cierta base local. Esto, a su vez, hizo posible el establecimiento de comerciantes locales (la mayora originarios de Estados Unidos) que iniciaron un proceso de acumulacin originaria de capital, fundado sobre todo en el endeudamiento de la monarqua. As se sentaron las primeras bases para el desarrollo ulterior en Hawi de un capital comercial relativamente autnomo frente a la metrpoli estadounidense.

Aunque ya a mediados de la dcada de los 20 del siglo XIX comienza a decaer la produccin de sndalo hawaiano, el agotamiento progresivo de las reas balleneras del Atlntico del Norte provoc que la flota pesquera de Nueva Inglaterra se desplazara a la regin norte y central del Pacfico. El archipilago de Hawi se convirti en su principal base de estacionamiento, o sea, las islas cumpliran una vez ms la funcin de centro de aprovisionamiento para los barcos y mercaderes de Estados Unidos.

La industria ballenera, sin embargo tuvo un impacto mayor sobre la estructura social hawaiana que el que tuvo la produccin y exportacin de sndalo. En primer lugar, determin una incorporacin significativa de la poblacin al intercambio y a la economa de mercado. En segundo lugar, llev a un desarrollo incipiente del trabajo asalariado, especialmente en las facilidades portuarias. Finalmente, aceler la comercializacin de la agricultura interior. La agricultura de subsistencia fue desplazada por una produccin de medios de vida para el aprovisionamiento de los barcos balleneros.

En esa poca el trabajo agrcola se realizaba principalmente como trabajo semiservil, y de la venta de todo producto la monarqua exiga 2/3 partes. Pero la condicin de endeudamiento de la monarqua determinaba que fueran los mercaderes locales los que se apropiaran del grueso del excedente. Pasaba como con Espaa y sus posesiones coloniales durante la poca de la conquista de nuestros pueblos latinoamericanos, todo se iba a manos de los comerciantes y financieros extranjeros.

Para 1830 haba en Hawi seis casas comerciales locales, cuatro de ellas de procedencia norteamericana, y dos inglesas. Dos de las cinco grandes compaas comerciales y financieras del azcar hawaiano se originaron precisamente entre 1826 y 1846; derivndose el grueso de sus ganancias del comercio y la especulacin. Y aunque ya para la dcada de los sesenta decae la importancia de Hawi como base de operaciones de la flota ballenera de nueva Inglaterra, lo cierto es que fue durante el perodo de 1826-1846 que surgi la burguesa comercial anglosajona local, en adelante residente del archipilago.

Entre 1778 y 1846, la economa de subsistencia hawaiana adquiere, pues, un carcter cada vez ms mercantilista. Pero esta modificacin no se oper al margen de ciertos cambios de la superestructura. El aparato estatal se adecu progresivamente al surgimiento de la burguesa comercial local. Fueron precisamente los misioneros, llegados a principios de la dcada de los 20 del siglo XIX desde Estados Unidos, los que se encargaron de realizar las principales modificaciones en el aparato de gobierno.

Muchos historiadores han destacado el papel que jugaron los misioneros en la conversin de la monarqua y la poblacin indgena al cristianismo. Pero tambin es importante mencionar la influencia cada vez mayor que adquirieron sobre el aparato estatal, convirtindose incluso en los principales asesores de la monarqua y la alta burocracia. En 1852, por ejemplo, lograron que la monarqua les otorgara poderes ministeriales.

Al hablar de los predicadores que llegaron a Hawi, es necesario destacar su lugar de origen y la ideologa particular que profesaban: el calvinismo de la burguesa comercial y manufacturera de Nueva Inglaterra. Para ellos era crucial la acumulacin de propiedades, al menos por parte de la poblacin blanca. De ah que no solo buscaran la modernizacin del aparato de estado, sino tambin la creacin de una infraestructura comercial y el avance econmico del archipilago. Aunque vinculada a la de Estados Unidos, esta secta religiosa conceba la economa de Hawi con un cierto carcter de independencia regional. Todo ello se hara posible a travs de una alianza entre los misioneros y la emergente burguesa comercial.

Cierto es que por un perodo breve, antes de la reformas de 1852, la burguesa comercial se resisti al dominio cada vez mayor del aparato de estado por los misioneros. Al menos formalmente, los religiosos condenaban el carcter excesivo de la opresin racial de los hawaianos por lo anglosajones y la brutalidad del sistema de explotacin de los trabajadores en las plantaciones. Pero esto no dur mucho. A mediados del siglo XIX, se sientan las bases de la integracin plena, poltica y econmica, de ambos sectores, con la reparticin de tierras que se inicia en 1848; y que vendra a legalizar la tenencia de tierra, tanto por los comerciantes como por los religiosos.

El cambio comenz en 1848, cuando los religiosos y los comerciantes anglosajones pactaron una alianza para lograr una reforma agraria que, adems de transformar la tierra en una mercanca con titularidad libre, facilitara las inversiones a gran escala. En 1848 la monarqua traicion al pueblo hawaiano, y llev a cabo la Gran Mahele o Divisin de Tierras. Cerca de 25% de los terrenos arables de Hawi (un milln de acres) pasaron a ser propiedad personal del monarca de las islas, el rey Kamehameha III. El gobierno, ahora bajo el control de los misioneros en alianza con los comerciantes, recibi 37% (un milln y medio de acres). Los dems miembros de la monarqua, 208 en total, recibieron tambin 37%. El 1% que qued (30,000 acres) se distribuy entre 11,000 indgenas que entonces trabajaban la tierra en comn.

Entre 1840 y 1850 Hawi experimenta, pues, un proceso peculiar de expropiacin forzada de la poblacin indgena. Por un lado, desaparece la tenencia comn sobre la tierra por los productores directos; del otro, se crea, bajo la influencia de los invasores anglosajones, una gran clase terrateniente. Esta, en alianza con los intereses comerciales, vendra a dominar la vida econmica y social del archipilago por los prximos cien aos.

Uno de los factores, que ms sirvi de estmulo al desarrollo de la gran agricultura de latifundio en Hawi, era en realidad externo a las islas. Se trata del Gold Rush. El descubrimiento de grandes yacimientos de oro en California, y su explotacin sobre bases capitalistas, cre una demanda grande de medios de consumo de parte de la masa trabajadora en todo el oeste norteamericano. Uno de esos medios de vida solamente se poda producir en condiciones geogrficas como las de Hawi: el azcar. As, espoleados por el Gold Rush, los nuevos terratenientes de las islas, en su junte con los religiosos y la monarqua, encontraron un mercado seguro para el nuevo producto de exportacin. Y no un mercado cualquiera, sino un mercado internacional.

La economa de Hawi pareca entonces moverse casi esquizofrnicamente. Por un lado, surgan grandes latifundios, o sea, elementos caractersticos del sistema feudal; por el otro; emerga una clase de trabajadores desposedos. Y, junto a la agricultura de plantacin, se oper una fuerte centralizacin de los capitales invertidos en el comercio y las finanzas. La economa del archipilago termin, as, dominada totalmente por cinco grades empresas comerciales y financieras, propiedad no de corporaciones extranjeras, sino de residentes anglosajones acabados de llegar. Ese dominio absoluto, de carcter racista y aterrador para las masas trabajadoras y los pequeos campesinos, permanecera intocable hasta 1945:

"The setting, typical of the pre-monopolistic stage of capitalist industrial development, was one of numerous small enterprises, lacking adequate capital, frequently going bankrupt, while the industry consolidated itself into larger and larger productive units. By 1848 only five plantations had survive this vigorous weeding out process. The origins of the economic domination of Hawaii by the Big Five companies thus lay in this period, as entrepreneurs moved into the vacuum created by the rapid expansion of the plantations, gradually assuming the role of factors for the planters. They performed such essentials functions as banking, floating loans, making contacts with shippers and purchasers, and warehousing, and in the process gained control over almost every aspect of the Hawaiian sugar industry. Henry Hackfeld, proprietor of a small fleet of vessels running between Bremen and Honolulu, early realized the possibility presented by the new industry and became the agent for Koloa and East Maui plantations. Charter Brewer, a relatively venerable merchant house, made the transition from whaling provisions to sugar factor. A shrewd Englishman, Theophilius Davier, owner of a well-known Honolulu emporium, also began to dabble in the white gold, while two former members of the mission party, Messrs. Castle and Cooke, operating out of their general merchandise store at King and Fort Streets, handed and increasingly lucrative sideline in sugar marketing and loans. Two members of the Maui missionary contingent became involved in the larger scale cultivation of sugar in Maui. Thus from such a humble start evolved the Big Five: Hackfield and Company (AMFAC), C. Brewer and Co., Theo Davier Co., Castle and Cooke, and Alexander and Baldwin." (Kent, 1983).

Es importante resaltar la naturaleza hbrida, comercial y financiera, de estas empresas, as como su insercin agresiva en el mercado internacional. Es esa combinacin de factores lo que les permiti un dominio cada vez mayor sobre todos los aspectos de la economa hawaiana y una autonoma significativa frente a los intereses azucareros en desarrollo pujante en Estados Unidos. Conforme avanz el siglo XIX, el carcter comercial y financiero de estas empresas se torn ms agresivo, en lo que toca a la relacin de la burguesa hawaiana y el gobierno estadounidense.

Ya desde principios de la dcada de 1850 la burguesa hawaiana busc la aprobacin de un tratado de reciprocidad que garantizara la libre entrada de sus azcares en el mercado de Estados Unidos. Aunque no lo lograron inmediatamente, la Guerra Civil provoc un incremento gigantesco de la demanda de azcar de Hawi. La produccin de caa de Luisiana haba quedado prcticamente destruida por las operaciones militares. La libra de azcar exportada de Hawi alcanz precios exorbitantes. A pesar de la ausencia de lazos comerciales formales, pues, el vnculo entre el archipilago y el mercado estadounidense se solidific. Junto a la masiva importacin de fuerza de trabajo asitica, tambin se dio una modernizacin de las plantaciones controladas por las Cinco Grandes (empleo de fertilizantes, nuevas mtodos de irrigacin, mquinas, etc.).

Aqu surgen varias contradicciones. La primera, fue el exterminio casi total de la poblacin aborigen. La llegada de extranjeros de todas partes, en particular de Estados Unidos, provoc epidemias masivas, que decimaron comunidades enteras. Ello, junto a la brutalidad de la explotacin semifeudal, hizo que la poblacin aborigen se redujera a menos de 20% de lo que haba sido en 1778. nicamente el sistema de trabajo semiforzado de trabajadores inmigrantes permiti el increble desarrollo de la industria azucarera en Hawi.

La segunda, fue incrementar la dependencia de la produccin local frente los vaivenes del mercado estadounidense. Durante la dcada de 1860-1870, el avance de la industria azucarera hawaiana pareca imparable. Los elevados precios, y la tremenda demanda causada por La Guerra Civil, compensaban por el impacto negativo de la exclusin de Hawi del sistema arancelario estadounidense, que protega naturalmente a los productores del sur. Adems, las Cinco Grandes del archipilago refinaban considerablemente su azcar, para hacerla menos tributable al entrar en Estados Unidos. Pero ya para 1870 comienza la recuperacin de la produccin de azcar en Luisiana. El mercado mundial estaba abarrotado de este producto, y el Congreso responde con una poltica arancelaria altamente restrictiva de las importaciones. Desconocido por los productores hawaianos, las elevadas tasas arancelarias estaban siendo impulsadas en la costa oeste de la nacin por el emergente trust del azcar.

En 1876 Hawi y Estados Unidos firman el Tratado de Reciprocidad Arancelaria. Este dio un respiro temporal a los productores de azcar en Hawi, pero no elimin ni mucho menos la competencia con los refinadores continentales. Adems, abri de par en par el mercado hawaiano para la entrada de productos provenientes de los grandes centros industriales de la metrpoli. Este conflicto es el que estallara de forma aguda en la Revolucin de Enero de 1893.

La dcada de 1870 tambin mostr la primera fractura en la alianza entre la burguesa hawaiana y la monarqua. Los nuevos intereses capitalistas anglosajones, desarrollados al amparo de la poltica represiva del estado, comenzaron a cuestionar los antiguos poderes monrquicos. En 1874 muere el rey Lunalilo, el primer monarca designado por la legislatura. Por la posesin del trono se enfrentaron David Kalakaua y la reina Emma. Kalakaua, a pesar de cierta retrica nacionalista y popular, se convirti rpidamente en el candidato de los intereses azucareros y la burguesa. La reina Emma, por su parte, critic duramente el control extranjero de Hawi y la poltica anexionista de la minora anglosajona. Con ello, su candidatura se convirti del agrado de la inmensa mayora de los hawaianos.

La legislatura hawaiana, controlada por los misioneros y los intereses azucareros, impuso a Kalakaua sobre Emma. Ello llev a que los partidarios de un mayor control hawaiano de la economa se rebelaran. Pero, al ser estos apoyados por la polica monrquica, Estados Unidos intervino militarmente a favor de Kalakaua. Hawi permanecera relativamente en calma hasta principios de la dcada de 1890, cuando las Grandes Cinco tendran que enfrentarse, poltica y militarmente a un enemigo poderossimo: el proyecto antianexionista, apoyado por la monarqua, los nacionalistas liberales y el gran monopolio conocido como la California Sugar Refining Company.

Noel T. Kent, en su libro Hawi: Islands Under the Influence, define del siguiente modo la naturaleza de la burguesa hawaiana a fines de la dcada de 1880-1890:

"Despite their need for capital, at no time did this agro-mercantile oligarchy permit outsiders to gain control over its economic basis. Although by 1885 Hawaiian plantations had about $3.5 million loans outstanding from San Francisco banks, stockholder investment came entirely from Island sources. And given the high rate of profit earned by Hawaiian sugar plantations during this period, this was not difficult [] Local ownership of the dominant industry defined the unique relationship of the Hawaii plantation elite to the elites in the United States, with whom it was to negotiate Hawaiis future. Although Hawaiian economic dependency was conditioned by an ongoing reliance upon access to the U.S. sugar market and U.S. sugar technology, it was also affected by the fact that the local business elite managed at least in this periodto retain financial control over the basic economic sector. This gave the bourgeoisie in Hawaii a certain flexibility in dealing with metropolitan elites, as well as high level of political leverage within the Islands. The elite in Hawaii was thus not a typical collaborationist class, as was (and is) found in many areas of Africa and Latin America, functioning primarily as a commercial intermediary for the penetration of foreign capital. In Hawaii, it was a class that was able to establish a real grip on the productive and financial apparatus, and to maintain it until well after W.W. II." (Kent, 1983).

Se trataba, pues, de una burguesa con un control extraordinario sobre la economa local. Este control, unido a su insercin acertada en el mercado mundial, era la base de su poder de regateo frente a la metrpoli estadounidense y sus gigantescos capitales. En 1890, tres aos antes de la revolucin, la burguesa azucarera local controlaba 80% de la tierra arable del archipilago, y posea 70% del capital-dinero invertido en la produccin de azcares.

El trust de la refinacin

El perodo de 1870 a 1890 estuvo marcado, adems, por una transformacin radical de la industria de refinacin de azcar, a escala nacional. Fue toda una poca de trnsito a la gran industria, lo que se dio acompaado de una centralizacin extraordinaria de capitales. Ya para 1887, la agudizacin de la competencia, y su acompaante concentracin y centralizacin capitales, llev a la formacin del trust que en 1891 se incorporara bajo el nombre de American Sugar Refining Company. El nexo entre el arancel azucarero y el monopolio puede juzgarse por el hecho de que, a lo largo de toda la dcada de 1880-1890, el tributo represent mucho ms del 100% de los costos de refinacin. Es decir, el arancel apropiado por el trust era mayor que lo que le costaba refinar el azcar. Matemticamente, esto no se puede expresar sino como un regalo escandaloso al gran capital azucarero. Y, dado que la American Sugar Refining Company controlaba la casi totalidad de la capacidad de refinacin en Estados Unidos, se puede comprender por qu la azcar era considerada entonces como el oro blanco.

Pero este gigantesco monopolio enfrent una fuerte competencia a partir de 1885. Claus Spreckler fund entonces la California Sugar Refining Company, que pronto monopoliz la refinacin y distribucin de azcar en toda la costa del Pacfico. El secreto del xito de Spreckler no era tan secreto: el elevado costo de la transportacin terrestre del azcar desde los centros de refinacin en el noreste hasta los mercados del oeste. La California Sugar Refining Company no solo invirti en la compra y venta de caa de azcar barata proveniente de Hawi, sino que empez a especular con la diferencia de precio entre las costas. As Spreckler mont en California en un santiamn la refinera tecnolgicamente ms avanzada del mundo. F. W. Taussig, en su libro The Tariff History of the United States, explica las maas exitosas de este magnate y especulador capitalista, del siguiente modo:

"Hawaiian sugar was sold in the United States from the beginning of reciprocity in 1876, on the basis of New York price of raw sugar. But the planter never received quite the full New York price; they sold their sugar at that price less a fraction of a cent. The Hawaiian sugar naturally went to San Francisco, the nearest port. There it was sold at the New York price, less a sum that roughly represented the difference between the cost of carrying the sugar to San Francisco and that of carrying it to New York. This arrangement began in the days before the formation of the trust, and was then due to the circumstance that on the Pacific Coast refining was in the hands of a monopoly. The same extraordinary growth of large-scale operations had taken place in California as in the eastern region, and had led to the disappearance of all refineries except one (that of well-known Spreckler). If there had been effective competition among refiners in California, the Hawaiian planters doubtless would have secured the full benefit of the remission of duty on their sugar, without the loss even of their small slice. But as there was but one purchaser for their sugar in California, he could confront them with the alternative of either accepting from him a slightly lower price or transporting their sugar to the more distant market of New York. Hence the arrangement by which Hawaiian sugars are regularly sold in California at a fraction below the New York price. Needless to say, no benefit arose to the consumer from this reduction. The Californian refiner, so far from selling his product at a lower price than that of the east, sold it on the Pacific Coast at a price higher by the cost of transportation from the eastern refineries across the country. The refiner pocketed an extra profit in both directions. He bought the raw sugar at a price below the New York quotation. It is not surprising that one of the great fortunes of the country was accumulated." (Taussig, 1910, pp. 108-109).

Los aos inmediatamente anteriores a la Revolucin Hawaiana de 1893 fueron testigos de una agudizacin de la competencia entre el trust de New Jersey y la California Sugar Refining Company. Esta ltima, buscando fortalecer su posicin, comenz una integracin de sus facilidades en California con la produccin de azucares no refinados en Hawi. Para 1893, Spreckler adquiri grandes extensiones de siembras en el archipilago (particularmente en Maui), las que equip con modernos sistemas de riego y maquinaria sofisticada.

La California Sugar Refining Company contaba con varias ventajas. Tena un gran poder econmico y financiero, que se extenda a la banca, los ferrocarriles, los medios de transporte y la produccin de goma. Ello le permiti establecer una alianza con Kalakaua, basada en el endeudamiento cada vez mayor de la monarqua. En 1878 Spreckler oblig a Kalakaua a que destituyera un gabinete que se haba opuesto a concederle un monopolio casi absoluto sobre las aguas de irrigacin en Maui. Kalakaua nombr un gabinete sugerido por Spreckler e, inmediatamente despus, se aprob una enmienda constitucional permitiendo que las corporaciones no locales obtuvieran propiedad sobre la tierra del gobierno. A partir de entonces, Spreckler se convirti en el agente crediticio de la monarqua, controlndola mediante una deuda impagable.

Adems, a fines de la dcada de 1880-1890 la California Sugar Refining Company, por va de sus representantes en Hawi, estableci una alianza con Walter M. Gibson; quien, gracias a su retrica nacionalista y antielistista, convenci a Kalakaua para que lo nombrara ministro de relaciones exteriores, secretario de guerra y ministro del interior de Hawi. Gibson era un personaje excntrico. Antes de llegar a Hawi se dedicada al contrabando de armas y municiones en El Caribe, empresa para la cual fomentaba tambin rebeliones. Lleg a Lanai en 1861, y estableci enseguida una comuna de religiosos mormones, a los cuales desfalc y dej en la miseria. En la dcada de los 80 Gibson adquiri una gran popularidad entre las masas y la poblacin no anglosajona de Hawi con una retrica pseudonacionalista, razn por la cual la burguesa azucarera se enfrent a l.

En las elecciones de 1886, Gibson (apoyado por Spreckler y la monarqua) derrot al Partido Independiente de Hawi, que representaba los intereses de la minora blanca dominante en Hawi, o sea, de los anglosajones ricos. Adems de defender una ideologa de superioridad racial, con ecos que hacan recordar el sur esclavista, el Partido Independiente reclamaba la abolicin inmediata de la monarqua y la anexin por Estados Unidos. Pero en 1886 Gibson se alz con el favor popular. Ante esa derrota, el Partido Independiente se reorganiz en una estructura paramilitar de racistas blancos, que vendra a conocerse como la Liga Anexionista de Hawi. Esta busc el apoyo de un nmero reducido, pero virulentamente racista, de pequeos productores y comerciantes blancos en las islas. En cosa de un ao, la Liga contaba ya con cerca de 400 milicianos blancos fuertemente armados y decididos a dar un golpe de estado en contra de la monarqua. Fue Hawi y no Europa la que vio, pues, el primer impulso fascista en la historia del capitalismo.

El inicio en ese momento de la discusin relativa a la renovacin del Tratado de 1876 aceler el golpe de Estado que se vena fraguando. La oposicin en el senado estadounidense reflejaba el gran poder de los productores de azcar de Luisiana y los intereses de la American Sugar Refining Company de Nueva Jersey. Ante esa situacin, la Liga Anexionista de Hawi ofreci a la marina de Estados Unidos derechos absolutos sobre el estuario del ro Pearl, a cambio de la concesin del arancel sobre los azcares exportados a Estados Unidos.

El 30 de junio de 1887 la Liga de Hawi se lanz a la calle con sus bandas de fascistas blancos reclamando la renuncia del gabinete, una nueva constitucin y el establecimiento de medidas limitantes de los poderes de la monarqua. Kalakaua intent defenderse, pero no pudo. Gibson fue arrestado y expulsado de Hawi de por vida. Rodeado de las milicias blancas, apoyadas estas por la marina estadounidense, Kalakaua fue forzado a proclamar una nueva constitucin que, adems de reducirlo a una mera figura decorativa, excluy a la poblacin de origen no caucsico de cualquier participacin en el gobierno o en los procesos electorales de Hawi. Se estableca as una dictadura racial que, por diversos caminos, sobrevivira de manera abiertamente violenta ms all de la Segunda guerra Mundial. De ah que los pobladores originarios de las islas, descendientes de los verdaderos dueos del archipilago, bautizaran la nueva constitucin con un nombre que se mereca por completo: la Constitucin Bayoneta.

Pero, ni la renovacin del tratado de 1876 (que conducira a la inclusin temporal del archipilago bajo los trminos del Acta Tarifaria de 1890) ni la Constitucin Bayoneta bastaron para crear condiciones de estabilidad econmica y poltica en Hawi. Esto se debi a dos factores decisivos: Primero, la poltica anexionista y tarifaria de la administracin el presidente Harrison; segundo, la muerte de Kalakaua, y la ascensin al trono de Liliuokalani.

Tanto el presidente Harrison como el entonces Secretario de Estado, James Blaine eran abiertamente partidarios de la anexin del archipilago. En 1889, Blaine comienza a organizar un movimiento que impuls la misma desde los Estados Unidos. Este esfuerzo anexionista encontr simpatizantes entre los que promovan desde Washington una expansin imperialista de Estados Unidos, as como entre los comerciantes y financieros de San Francisco (que desde haca tiempo aguardaban por la construccin de un cable transocenico que uniera a California con Hawi).

Igualmente significativo fue el efecto de la poltica tarifaria de Harrison. Bajo los trminos de la McKinley Tariff Act, aprobada el 1 de octubre de 1890, solo los azcares refinados recibieron proteccin y, por tanto, un sobreprecio arancelario. Los no refinados, vinieran de donde vinieran, entraran al mercado libre del pago de derechos. Esto equivala a abrir las puertas de ese mercado a los azcares no refinados producidos en otras regiones (particularmente en Cuba), y a desvalorizar los producidos en lugares como Hawi y Luisiana. Pero, mientras que los productores continentales de remolachas y caas quedaron protegidos por un subsidio directo de 2 centavos por libra, los hawaianos quedaron excluidos de todo pago. El efecto no se hizo esperar en el archipilago: ya para 1892 los intereses agrcolas, comerciales y financieros que dominaban en Hawi reportaron prdidas de 12 millones de dlares. Los trminos de la McKinley Tariff Act solo se podan modificar a discrecin del presidente, y esto, nicamente mediante tratados de reciprocidad. La burguesa hawaiana se percat de que la tarifa arancelaria estadounidense era un instrumento de imposicin imperialista, en que se daban o quitaban beneficios, conforme las naciones ms dbiles accedieran o no a la voluntad de Washington.

La muerte de Kalakaua en 1891 complic an ms el escenario. Su hermana, Liliuokalani, ascendi entonces al trono. Pero ella era ms partidaria de la restauracin de los poderes de la monarqua que el propio Kalakaua. As, lo primero que hizo fue aliarse con Spreckler y la California Sugar Refining Company. El 14 de enero de 1893 Liliuokalani proclam la restauracin absoluta de la realeza hawaiana. Dos das despus, espoleados por el secretario de estado de Estados Unidos, y con el apoyo de la marina, la Liga Anexionista de Hawi, una genuina banda de fascistas blancos, hizo lo que se vino a conocer como la Revolucin de Enero de 1893.

El racismo y las vas de anexin

Tena otra salida histrica el proyecto de restauracin de la monarqua, que no fuera un mayor dominio de las islas por parte del poder financiero de Spreckler y su monopolio de la refinacin y distribucin de azcar? Dos factores indican que probablemente no. En primer lugar, los vnculos existentes entre el archipilago y el mercado estadounidense de mercancas y capitales. El 92,92% del comercio exterior de Hawi en 1893 era con Estados Unidos. De una exportacin cuyo valor ascendi en ese ao a 9,1 millones de dlares, casi 9 millones, o sea, 99% fueron a parar a la metrpoli norteamericana, y ms del 92% de las exportaciones totales eran por concepto de azcares. Del otro lado, Hawi recibi de Estados Unidos el grueso de su consumo de medios de produccin, alimentos y hasta azcar refinada. Su economa estaba volcada al exterior, y dependa de este ltimo.

En segundo lugar, los cambios en la estructura de la economa capitalista mundial. A fines del siglo XIX, como sabemos, se da el paso del capitalismo de libre competencia al de los monopolios. Las dcadas finales del siglo XIX fueron claves tanto en lo que respecta al control que estableceran los grandes capitalistas sobre el mercado de dinero, como en cuanto a las modificaciones que estos gigantes de las finanzas impulsaran en las relaciones polticas internacionales. En eso hay que creerle a Lenin, un conocedor del trust internacional de azcar, cuando deca: El monopolio, una vez que est constituido y maneja miles de millones, penetra de un modo absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, independientemente del rgimen poltico y de otras particularidades.(Lenin, 1917)

Al menos desde la perspectiva de la burguesa azucarera de Hawi, ligada como ya estaba en 1894 a la metrpoli norteamericana por estrechos lazos de dependencia econmica y militar, as como por su origen tnico, no se perciban sino dos posibles caminos para resolver la crisis: la transformacin del archipilago en una colonia o semicolonia de Estados Unidos o, alternativamente, su conversin en una provincia (estado) del imperio. Bajo el primer escenario, se abrira el camino para un rpido dominio del gran capital financiero sobre las islas y su clase capitalista regional de origen anglosajn. Bajo el segundo, la burguesa local escapara, al menos parcialmente, a la suerte de las burguesas del Tercer Mundo. Tan sencillo y tan complejo como eso.

En un intento final por preservar la posicin de privilegio del trust del azcar californiano sobre la burguesa anglosajona de Hawi, Claus Spreckler cedi ante la idea de que las islas fueran anexadas. Pero, en un lenguaje que no tardara en retumbar en el Congreso de Estados Unidos al debatir el caso de Puerto Rico, el gran magnate de las finanzas californianas enunci de la siguiente manera su preferencia ante el tema del status de las islas: By and by, some time, they may be annexed, but not now. (Osborne, 1981, p. 22).

El 12 de agosto de 1898, menos de un mes despus de la invasin de Cuba y Puerto Rico, el archipilago hawaiano fue convertido en un territorio incorporado de Estados Unidos, en contra de la voluntad de sus pobladores autctonos. Lo que vendra despus sera uno de los regmenes de opresin racial y laboral ms violentos en la historia moderna de Estados Unidos, junto a la explotacin desenfrenada de todos los recursos del archipilago para el beneficio de la burguesa anglosajona de Hawi; ahora formalmente reconocida como parte integral, racial y econmicamente, del imperio estadounidense.

Fue precisamente el estudio de la experiencia de Hawi, as como de los otros territorios adquiridos por Estados Unidos en su agresiva expansin territorial, lo que llev al revolucionario boricua Pedro Albizu Campos a enunciar de manera enftica en 1923 el vnculo indisoluble entre el racismo y la propuesta reaccionaria de estadidad para Puerto Rico: No creo posible el Estado Federal. La unidad nacional (de Estados Unidos) requiere homogeneidad en el elemento que debe gobernar en cada estado. Este elemento tiene que ser anglo sajn o anglo-celta, por ser el que ha dado forma a la nacin. No se ha admitido a la unin a ninguna comunidad hasta no haber ganado este elemento ascendencia definitiva. En Puerto Rico eso es imposible por nuestro aislamiento geogrfico, por la densidad de la poblacin, por tener una cultura tan o ms alta como la norteamericana, y por ser un pueblo que defiende con tenacidad su historia y civilizacin. (Obras Escogidas, 1975, p. 15)

