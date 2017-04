El sultn Erdogn y la nueva Turqua

Con la victoria del pasado domingo, 16 de Abril de 2017, del Evet (S) con un 51,4% de los votos frente al Hayir (No) con el restante 48,6%, la Turqua de Atatrk llega a su fin y comienza una nueva etapa en la historia turca. Esa nueva historia la encabeza Recep Tayyip Erdogan.

El ascenso de Erdogan

Desde que Erdogan fundase en 2001 el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) y se estableciera como presidente del mismo, su trayectoria en poltica se simplifica en una palabra: victoria. Hagamos un breve repaso de esas victorias electorales: En 2002, tan slo un ao despus de fundarse el AKP, logra la primera victoria en unas elecciones legislativas con el 34,3% de los votos obtenidos, consiguiendo as la mayora absoluta. En 2004, esta vez en los comicios locales, obtiene el 41,8% de apoyo. En 2007, tras la imposibilidad de que el Parlamento llegase a un acuerdo para nombrar un nuevo presidente, se repiten elecciones legislativas y de nuevo el AKP gana con el 46,5% del voto. Ese mismo ao, tambin se realiza un referndum en el que se propona una serie de reformas: que el ciudadano eligiese mediante el voto directo al presidente (en lugar de los diputados), reducir a 5 aos el mandato presidencial y permitir la reeleccin del mismo. Resultado: victoria con el 68,9%. Ao 2009, elecciones locales ganadas con el 38,9% de apoyo. 2010, un referndum constitucional para limitar el poder militar y aumentar el control del Parlamento sobre los poderes judiciales; 57,8%. 2011, elecciones generales adelantadas y ganadas con el 49,8% de los votos. 2014, el AKP se interpone en las elecciones locales con el 42,8% del apoyo y en ese mismo ao, por primera vez se dan unas elecciones presidenciales en la que los ciudadanos votan directamente. Erdogan gana en la primera vuelta con un respaldo del 51,8%. En el 2015 se repiten las elecciones legislativas; las primeras sin que el AKP cuente con Erdogan. En Junio, con Davutoglu a la cabeza, se repite victoria con un 40,8% de los votos, pero por primera vez, se pierde la mayora absoluta. Al no encontrar un acuerdo para investir al nuevo Primer Ministro, se repiten las elecciones en Noviembre del mismo ao. Esta vez el AKP recupera la mayora absoluta con el 49,5% de los votos. Davatoglu es nombrado nuevo Primer Ministro de Turqua. Actualidad, 16 de Marzo de 2017, Erdogan vence en un nuevo referndum.

Fuente: AFP news agency.

El referndum

Un referndum es un mecanismo elemental para las democracias, pero en el caso de Turqua, en el contexto actual, no existen las garantas necesarias para realizarlo. Hace menos de un ao la pennsula de Anatolia sufri un golpe de Estado, el cual fall. Como consecuencia, se decret el Estado de Emergencia. Lo que pareca una medida provisional para reconducir hacia la estabilidad estatal, se ha convertido en medida permanente. Bajo el Estado de Emergencia, diferentes derechos constitucionales y la Declaracin Europea de los Derechos Humanos han sido abolidos. Erdogan ha aprovechado esta situacin para purgar todos los estamentos que componen el Estado turco. Cerca de 47.000 personas se encuentran encarceladas por tener relacin con la sublevacin militar. La purga ha provocado la encarcelacin de miles de militares, profesores, funcionarios del estado (entre ellos jueces) y en torno a 150 periodistas. Sin contar quedan, las miles de personas que tuvieron la suerte de ser despedidas y no encarceladas.

Durante la campaa en el referndum, no ha existido libertad de prensa, ya que todos los medios de comunicacin pblicos los controla directamente el Estado y los privados indirectamente mediante otros medios. Segn fuentes de la oposicin, el tiempo invertido de la campaa por el s en los medios de comunicacin ha sido el doble al del No.

En definitiva, lo que supone el S del referndum es la modificacin de 18 artculos de la Constitucin y la eliminacin de la figura de Primer Ministro, congregando en la misma persona, Erdogan, la Jefatura del Estado y de Gobierno. Erdogan tendr capacidad de nombrar a los ministros, altos funcionarios y adems escoger a 4 de los 13 miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales. Nos encontramos ante la ruptura de la mnima indispensable para una democracia: la divisin de poderes; ya que Erdogan controlar el poder legislativo (mediante el AKP en el Parlamento), Ejecutivo (tiene las dos Jefaturas de Estado y Gobierno-) y Judicial (nombramiento de 4 Jueces). Tambin debemos reparar en lo que supone nada ms y nada menos que la modificacin de 18 artculos de una Constitucin. Algo que va a obligar a cambiar muchsimos aspectos y reas que provocarn todo un inmenso reajuste normativo y de gran escala. A todo esto, le debemos aadir, la fuerte presencia que cobra la religin musulmana. Por lo tanto, esto supone una ruptura directa con la repblica fundada en 1923 por Atatrk, en la que se basaba en principios tales como un estado secular, libertades y derechos tanto individuales como colectivos. Por eso estamos ante el nuevo Sultn de Turqua.



Repercusin geopoltica

Las prximas acciones en la esfera internacional del Gobierno turco son toda una incgnita. Pero si podemos decir que nos encontramos en un periodo de reordenamiento del orden mundial en el que el orden estadounidense vigente tiene fecha de caducidad. Y no son pocos los motivos, los que hacen pensar que los turcos van dejando poco a poco de ser uno de los aliados ms importantes en Oriente Prximo de Estados Unidos y la Unin Europea. Este referndum y la centralizacin de poder en Erdogan, significa romper toda aspiracin a formar parte en un futuro de la Unin Europa. Erdogan ya vena dando sntomas de su estrategia con la relacin que ha venido fraguando en los ltimos meses con Rusia, Irn y China. Ejemplo de ello es la citacin del presidente Chino Xi Jimping en Mayo para tratar aspectos relacionados con el megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda por va terrestre, en la que Turqua firma un papel trascendental. Visto queda, que hasta ahora, Erdogan va agarrando de una mano a la Unin Europea y Estados Unidos, y de la otra a Rusia y China. Qu mano soltar primero? Ser este referndum soltar la mano de la Unin Europea y Estados Unidos?





Fuente original: http://blogs.publico.es/econonuestra/2017/04/22/el-sultan-erdogan-y-la-nueva-turquia/



