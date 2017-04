El ejemplo franquista de Gallardn

Ctxt

A las 09.20 de la maana del 2 de marzo de 1974, el verdugo llamado Antonio Lpez Sierra mat mediante la tcnica de garrote vil a Salvador Puig Antich en la sala de paquetera de la prisin Modelo de Barcelona. Militante anarquista antifascista, estaba acusado de disparar las balas que mataron al subinspector de polica Francisco Anguas Barragn. Fue condenado a la pena capital por la muerte de un funcionario pblico por razones polticas. En toda Europa, incluida la Santa Sede, diversos mandatarios polticos y movimientos a favor de los derechos humanos haban pedido su indulto. Entre los firmantes de aquella orden de ejecucin se encontraba Jos Utrera Molina. En enero del mismo ao, haba sido nombrado secretario general del Movimiento.

Ms de cuarenta aos despus de aquella ejecucin, el 31 octubre 2014, la jueza argentina Mara Servini dict orden de detencin internacional basndose en el principio de justicia universal contra, entre otros cargos de la dictadura franquista, Utrera Molina. En su caso, por su participacin en la muerte de Puig Antich. La justicia espaola, sin embargo, hizo odos sordos a la peticin de extradicin, al igual que con Jos Antonio Gonzlez Pacheco, Billy el Nio,yel guardia civil Jess Muecas, imputados ambos por delitos de torturas.

El pasado sbado 22 de abril, durante el funeral de Utrera Molina, Espaa vivi un nuevo acto de exaltacin fascista. Sera uno ms, como los que cada 12 de octubre se viven en diversas capitales, si no hubiera participado el exministro de Justicia del Partido Popular, exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardn. Pero particip. Cargaba a hombros el fretro del franquista cuando, tras la misa, ya en la calle, a la salida de la Iglesia de San Miguel de Nerja, los asistentes se lanzaron a cantar el Cara al Sol con el brazo derecho en alto, homenajeando al muerto con el saludo fascista, lanzando vivas al dictador Francisco Franco y a Jos Antonio, y dems parafernalia ultra.

En el vdeo que recoge el momento a la salida de la iglesia se puede ver el recogimiento de Ruiz-Gallardn mientras los asistentes entonan el Cara al Sol con el brazo en alto:

Vdeo de la exaltacin fascista

Como explica el abogado Eduardo Ranz, especialista en memoria histrica, se trata de una accin que va contra la ley: Es ilegal si se lleva a cabo en un espacio pblico, apunta. Vulnera la Ley de Memoria Histrica. Sin embargo, resulta difcil, si no imposible, iniciar acciones legales. El problema est en contra quin actuar, explica Ranz, no sabemos a quin dirigir la accin legal. Pese a todo, las Juventudes Socialistas de Espaa s han denunciado el hecho ante la Fiscala.

Las acciones legales que Ranz iniciar son para que se le retiren a Jos Utrera Molina todos los honores y distinciones recibidos. Tal y como explica el letrado, el Cdigo Civil especifica que dichas distinciones son vitalicias, o sea, mientras el distinguido est vivo. Por lo tanto, urge a las instituciones que lo condecoraron a iniciar los procedimientos necesarios para retirrselos.

Un ejemplo para Gallardn

Alberto Ruiz-Gallardn fue ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-14), alcalde de Madrid (2003-11), presidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003), y secretario general de Alianza Popular, hoy llamada Partido Popular, partido fundado por el exministro franquista Manuel Fraga, adems de diputado y senador en las Cortes Generales. Se cas con Mara del Mar Utrera, hija del exministro de la dictadura que firm la pena de muerte de Puig Antich, la ltima ejecutada por el rgimen de Francisco Franco.

La participacin de Ruiz-Gallardn en la algarada ha aparecido en diversos medios de comunicacin. Sin embargo, no era la primera vez que el poltico del PP alababa el franquismo del que haca gala su suegro.

En una entrevista concedida al programa Espaa en la memoria, de la cadena Intereconoma, el poltico del PP afirm:

Jos Utrera es una de las personas ms extraordinarias que yo he conocido en mi vida. Lo admiro, le quiero y, adems, creo que, por encima de todo, ms all de coincidencias o diferencias ideolgicas, es, para una persona que se dedica a la poltica, el modelo de lealtad, modelo de integridad, el modelo de mantener tus convicciones por encima de cualquier beneficio o perjuicio personal. Yo no he visto a nadie que, en poltica, haya dado ms a cambio de menos y que lo haya dado con un entusiasmo, con unas convicciones que no han sido capaces de romper las deslealtades que le han acompaado una parte de su vida, cuando ejerci responsabilidades de gobierno, ni los oportunismos que muchos que decan que pensaban lo mismo que l, pero que rpidamente se adecuaron a circunstancias sin duda personalmente mucho ms favorables. Y l, sabiendo que cumplir su compromiso consigo mismo le iba a costar la soledad poltica y el abandono del espacio de oportunidad que otros muchos han aprovechado, sin embargo, mantuvo, ha mantenido y mantiene a da de hoy siempre firmes sus ideas, sus convicciones.

Dicha intervencin tuvo lugar el 19 de mayo de 2012, siendo Alberto Ruiz-Gallardn ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, como queda patente en el prrafo anterior, el ministro alababa que Utrera Molina siguiera siendo un franquista, defensor todava en aquella poca de los valores de la dictadura. No como otros, que decan que pensaban lo mismo que l, pero que rpidamente se adecuaron a circunstancias sin duda personalmente mucho ms favorables, o sea, la democracia.

En cuanto a que el franquista haya sido para Gallardn modelo de lealtad, modelo de integridad, habla por s solo.

Intervencin de Gallardn glosando la figura de Utrera Molina

Sobre el enconado franquismo de Utrera Molina, miembro del patronato de la Fundacin Francisco Franco, caben pocas dudas, y por si las hubiera, l mismo se ocup de despejarlas con su libro Sin cambiar de bandera (Ed. Planeta, 2008 ed revisada).

En el blog Arriba que publica uno de los ocho hijos del difunto, Luis Felipe Utrera escribi el mismo da 22: Te has ido como soaste: cara al sol, mirando al mar y sin cambiar de bandera, () Hoy te hemos puesto tu camisa azul y tus flechas para que ocupes el puesto que te corresponde sobre los luceros. Sobre tu cuerpo, tu bandera, la que juraste un da defender y has honrado hasta el ltimo da de tu vida limpia y ejemplar. Espaa est en deuda contigo.

Estos hechos han vuelto a evidenciar las ligazones de miembros del Partido Popular con la dictadura franquista, solo cuatro meses despus de que la Fundacin Francisco Franco premiara al secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales, al alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo (PP), y la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles (PP), por incumplir la Ley de Memoria Histrica y honrar al dictador.

En cuanto a las inclinaciones de Alberto Ruiz-Gallardn, hasta su padre las tena claras. As lo cont Gregorio Peces-Barba en un artculo en El Pas (21/02/2012):

Durante mi etapa de presidente del Congreso tuve siempre una buena relacin con Jos Mara Ruiz-Gallardn, el hombre de confianza de Fraga en temas de Derecho y de Justicia. Era competente y colaborador. Muchas veces nos encontrbamos a ltima hora de la tarde al salir del Congreso. Siempre cuando coincidamos tenamos un agradable intercambio de palabras y a veces ms que eso. Un da le dije medio en broma, medio en serio: "Con lo conservador que eres, cmo te dejas explotar por Fraga". Me contest eludiendo la respuesta directa: "Conservador yo?, tenas que conocer a mi hijo Alberto. Ese s que es de derechas".

Fuente: http://ctxt.es/es/20170419/Politica/12330/Gallardon-Utrera-molina-franquista-funeral-cara-al-sol.htm