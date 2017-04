La corrupcin, la razn y la tica

No es verdad eso de que las personas sean corruptas por naturaleza. No es verdad eso de que todo aquel o aquella que tenga la oportunidad de robar robe. La mayora de la sociedad est sometida a las reglas impuestas por el poder y resignada a padecer los desmanes de una panda de ladrones. En un sistema de dominio, el poder y la corrupcin van de la mano.

Las noticias de corrupcin que saltan a los medios de comunicacin recogen slo la de los gobernantes polticos, pero la corrupcin no es patrimonio de estos. Las corrupciones ms importantes se dan en el ncleo ms duro de la clase dominante. Los propietarios o dirigentes de las grandes corporaciones no solamente son corruptores, sino corruptos. Es corrupcin la explotacin de la clase trabajadora, es corrupcin evadir impuestos, es corrupcin especular en los mercados, es corrupcin asignar las desorbitadas cantidades en calidad de jubilacin -por ejemplo- a los directivos de las empresas del IBEX35, es corrupcin la compra de entidades ruinosas para luego reflotarlas, es corrupcin la privatizacin de empresas y servicios pblicos, es corrupcin cobrar precios abusivos de los suministros de los oligopolios, es corrupcin el trato de la banca a los ahorradores y a los hipotecados, es corrupcin agrandar la desigualdad. Es corrupcin corromper.

En este pas nuestro, la corrupcin se ha generalizado en todos los mbitos polticos gobernados por el Partido Popular, a tal punto que hemos visto como de ser una casta se ha convertido en una mafia, pasando por lo que algunos definen como trama. Los ciudadanos y ciudadanas estamos ya saturados de lo que nos cuentan da tras da. Cuando no es uno son dos los que van cayendo, aunque la aplicacin de ese manoseado lema de que caiga sobre ellos todo el peso de la ley no se corresponde con la magnitud de los delitos (presuntos) cometidos. Estamos hartos, aunque lo que estamos viendo, que es mucho, es la punta del iceberg, tal como venimos anunciando desde hace tiempo. Los jueces, temerosos, tardan en aplicar sentencias. Una vez condenados los corruptos siguen en la calle con condenas de cuatro, seis o ms aos

Ante el actual panorama, surge la pregunta: los comportamientos de los corruptos responden a una limitada capacidad intelectual, a una determinada patologa o a la ausencia de principios ticos? Estamos tentados de responder de inmediato, pero merece la pena adentrarse en el anlisis de esta antisocial prctica.

tica y moral son conceptos resbaladizos sin que puedan ser definidos con precisin. Trminos que a veces se complementan, otras veces se confunden. De cualquier forma, la tica y la moral, lo bueno y lo malo, responden a un modelo ideolgico, doctrinal o a las normas y costumbres de una determinada cultura. En pases como el nuestro, es la iglesia catlica, y en general el cristianismo, quienes han marcado durante siglos las reglas morales. Reglas que permanecen en gran medida en este tipo de sociedades. La iglesia ha guiado la conducta de las masas bajo el temor de ser castigado en la otra vida. Durante mucho tiempo, los poderosos, aunque slo fuera por dar ejemplo, se ajustaban a ciertas reglas, aunque bajo cuerda hicieran y deshicieran a su antojo. Lo que ocurre es que, poco a poco, esas normas van siendo violadas por esos estamentos. Ya no quieren ser ese referente visual o dechado de virtudes en actos religiosos. Ya no les importa ir al infierno. Por eso no les importa corromperse, por eso rompen con cualquier escala de valores. Por eso no respetan las ms elementales reglas de convivencia. Por eso sus sucios asuntos no respetan los ms elementales principios ticos.

La razn es una facultad potente y exclusiva de nuestra especie, una componente importante de la real o potencial inteligencia de hombres y mujeres, pero que, por lo que parece, no alcanza a aquellos que no encuentran saciada su codicia para acumular ms de lo que necesitan. Quienes anteponen sus intereses engaando, robando, explotando o abusando de semejantes son de ese grupo de baja talla intelectual. En una sociedad madura, intelectualmente hablando, no existiran individuos despreciables como los que, por goteo, estn entrando en las crceles de este pas. La sinrazn, entonces, es una de la causa, quizs la principal, de tantos desatinos, de tanta corrupcin.

Aquellos que han utilizado la poltica para corromperse, para sentirse poderoso, para satisfacer esa pasin, nunca llegarn a alcanzar plenamente el poder, porque la pasin-poder se encuadra en la patologa de la normalidad (en referencia a mi admirado E. Fromm). Todos estos individuos estn psicolgicamente llamados al fracaso por mucho que acumulen lcita o ilcitamente sus riquezas.

He llegado a discutir con amigos que me merecen un tremendo respeto intelectual sobre si es la razn o es la tica, mejor dicho, la sinrazn o la ausencia de los ms elementales principios ticos, lo que subyace en todos estos casos de corrupcin del PP como asociacin criminal para delinquir. Pues bien, conjugando las tres dimensiones que mostramos en la pregunta anterior, pienso que todos estos individuos que roban -de forma individual o en forma de casta, trama o mafia- son seres intelectualmente deficientes, carentes de cualquier valor o principios ticos y enfermos mentales. Muchos de los que habitamos estas tierras de picaresca, de Lazarillos, de Rinconetes, de Cortadillos, de Buscones, etc., estamos hartos de golfos, de sinvergenzas, de dementes. Ante la indiferencia de las masas y la inaccin poltica y social slo nos queda apretar los dientes e intentar tirar para adelante con paciencia y resignacin, pero con rabia.

