Gobierno de izquierdas o gobierno de reforma?

No creo que yo sea el nico al que el estado agnico que vive el pruss, le provoque una asociacin de ideas que remita a los estertores del llamado Caudillo en el Pardo. Los que vivimos aquellos momentos recordamos la surrealista situacin: al individuo se le alargaba la vida a cualquier precio, al tiempo que se nos venda la moto de su pronta recuperacin y, como quien dice, de cuarenta aos ms de caudillaje. Ahora, en lugar del parte mdico habitual, tenemos cada da una u otra declaracin en el sentido de la inevitabilidad de la celebracin del referndum y la unidad indestructible del bloque independentista. Unidad que parece ser plenamente compatible con los navajazos que PDeCAT y ERC se prodigan cotidianamente.

En definitiva, esto se acaba. No da de s para mucho ms. No va a haber referndum y los aludidos navajazos estn provocados, por un lado, por ver quin carga con el muerto de la frustracin y, por el otro, para ver quin es el perjudicado y quin el beneficiado en las inevitables elecciones subsiguientes. Sospecho que en el PDeCAT debe cundir cada vez ms la idea de que han hecho el primo de mala manera (gracias a las astucias de cierto seor): se han quedado sin partido y, de momento, no hay ningn dirigente de ERC condenado. Solo ellos estn poniendo los mrtires.

Hablemos ahora de las elecciones. Lo normal es que fueran antes de finales de ao. Digo normal porque cabe la posibilidad de que algn sector, que junte radicalidad y frustracin, ensaye alguna maniobra semi putschista, con lo que se alterara la normalidad democrtica, con el consiguiente ridculo incluido.

El nuevo parlamento resultante distara bastante de parecerse al actual, sobre todo si la CUP cumpliera su promesa de retirarse a sus cuarteles de invierno municipalistas. Por supuesto que cabe la posibilidad de que alguna candidatura radical aprovechara la situacin y ocupara parcialmente el hueco cupero, ms en la lnea nacionalista, e incluso xenfoba, que en la de sensibilidad social. En cualquier caso, todo apunta a que ERC ser el principal partido y lo normal es que entonces aspire a gobernar. Pero cmo?

Si la mayora independentista fuera irreproducible, es muy probable que Junqueras se inclinara por mirar hacia su izquierda, empezando por el partido de Colau. La ambicin de poder que estn demostrando sus lderes y la indefinicin y el oportunismo que les acompaa, los convierten en socios ideales. El PSC debera completar el nuevo tripartito.

Por supuesto que llegar a esa solucin no sera fcil. ERC debera dar muchas explicaciones a sus bases. Pero no soy el nico que la considera factible, si se analizan los comentarios aparecidos en los medios a socaire de las ltimas encuestas. Y a partir de ah, surge la pregunta: es deseable, desde una perspectiva de higiene democrtica, ese supuesto gobierno de izquierdas? Me atrevo a afirmar rotundamente que no. Partiendo de la perspectiva de los tripartitos anteriores, que para lo nico que sirvieron fue para montar la provocacin del nuevo estatuto de autonoma, radicalizar CDC y permitir a ERC acceder a resortes de poder, el nuevo sera una bomba de relojera, que llevara a reproducir el pruss en un plazo ms corto que largo. El independentismo seguira controlando todos los mecanismos que han llevado a la situacin presente: escuela, medios de comunicacin, sistema electoral sesgado, clientelismo,

La salud democrtica del pas exige desmontar el tinglado nacionalista para no tener que seguir pendientes de en qu momento puede eclosionar el huevo de la serpiente. Y eso solo lo puede llevar a trmino un gobierno sustentado en un bloque de diputados constitucionalista, que hoy por hoy implicara al PSC, Cs y PP. Habr ms de uno que al leer esto se rasgar las vestiduras; otros dirn que le estoy pidiendo peras al olmo. Lo que es cierto es que no sera fcil, sobre todo porque la derecha tendra que aceptar, de forma muy clara, ceder en los aspectos sociales. Pero la existencia de precedentes demuestra su posibilidad. Por ejemplo, la etapa de Patxi Lpez al frente del gobierno vasco, que represent un punto de inflexin innegable.

La tarea a desarrollar por ese gobierno reformista sera ingente, en lnea a lo dicho anteriormente: convertir los medios de comunicacin pblicos en plurales y acabar con el escandaloso sistema de subvenciones a los medios digitales y de imprenta monocordes con el discurso nacionalista; descontaminar ideolgicamente la escuela y aplicarle un sistema real de bilingismo, al igual que a los dems mbitos; redactar una ley electoral que responda a la vieja mxima un ciudadano, un voto; acabar con la pantomima de los consejos comarcales, en beneficio de mancomunidades de municipios para prestacin de servicios; reconocer la realidad y recuperar el rea metropolitana de Barcelona, sin descartar la posibilidad de actuar de forma similar con la de Tarragona.

En definitiva, las ms que probables prximas elecciones son de la mayor trascendencia para Catalua. Pueden determinar, para bien o para mal, el porvenir de los ciudadanos catalanes durante bastantes aos. Si no se aprovechara la debilidad con la que saldr el nacionalismo del berenjenal en el que nos ha metido, para llevar a cabo la poltica de reformas aludida, sera un error inconmensurable. Y hay quien dice que a veces un error es peor que un crimen.

