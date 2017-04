El campo popular, la democracia y la gobernabilidad

Tesis 11

La Democracia como proceso histrico del desarrollo de la sociedad

La democracia puede considerarse como un proceso de institucionalizacin de crecientes libertades individuales y colectivas y de igualdad social ante la economa, lo cual a su vez requiere del desarrollo de la fraternidad entre los seres humanos. Es una herramienta fundamental en la lucha de los sectores subalternos contra su explotacin y por la construccin de una sociedad ms justa y por lo tanto de un carcter social cualitativamente cada vez ms elevado.

La democracia, como proceso de construccin social, ha pasado por varias etapas donde se han producido saltos cualitativos. Desde sus orgenes en la ciudad estado de Atenas en el siglo V a.C., donde se acu su nombre (demos pueblo y kratos gobierno, o gobierno del pueblo) los hitos histricos ms destacados, por la influencia que tuvieron en el desarrollo posterior, han tal vez sido la Revolucin Inglesa de 1642-1689, la Revolucin de la Independencia de los EE.UU. de 1775-1783, el Movimiento de la Ilustracin desde mediados del siglo XVII y todo el XVIII (Siglo de la Luces) en Europa y, ms significativamente, la Revolucin Francesa de 1789 y la Revolucin Rusa de 1917. No vamos a desarrollar aqu las bases socio-econmicas ni la amplitud de objetivos de estos complejos sucesos, pero si sealar sintticamente que si la Revolucin Francesa signific la revolucin poltica por la igualdad de las personas ante la ley, la Revolucin Rusa signific la revolucin social por la igualdad de las personas ante la economa.

En la poca actual de profunda crisis econmico-social del capitalismo, de carcter estructural y tendencia permanente, donde la economa est ampliamente globalizada y hegemonizada por los oligopolios y por su parte financiera especulativa, la expresin poltica institucional del sistema, es decir la democracia liberal representativa, a cado consecuentemente en deslegitimacin y crisis, como consecuencia de estar sus instituciones (poderes ejecutivos, parlamentos, poderes judiciales, medios de difusin e incluso parte de los partidos polticos y sindicatos) penetrados, dominados y corrompidos por el capital oligoplico, financiero y especulativo. Particularmente, las instituciones del Estado ya no representan ni siquiera los intereses de la burguesa en su conjunto, sino esencialmente los de la oligarqua financiera internacional y sus expresiones locales.

Para superar la crisis, cuyas consecuencias las paga amargamente la clase trabajadora y el conjunto de los sectores populares, se requiere de una profundizacin de la herramienta democrtica, superando la democracia liberal representativa y delegataria mediante el desarrollo de la democracia participativa, directa y autogestionaria, en las organizaciones del pueblo y en las instituciones del Estado. Este es el camino para elevar la conciencia mediante la prctica socio-poltica, desarrollar de esa manera la fraternidad y con ello cambiar la relacin de fuerzas en pos de una sociedad de un carcter social cualitativamente ms elevado. De lo que se trata, como necesidad para los sectores populares, es de unir y superar las conquistas histricas de la Revolucin Francesa de 1789 y de la Revolucin Rusa de 1917, construyendo una sociedad de nuevo tipo, donde haya democracia poltica y democracia social.

La democracia y la situacin actual en Argentina

En la situacin actual de nuestro pas, podemos constatar las consecuencias penosamente graves para los sectores populares de la poltica neoliberal del gobierno de Cambiemos, con aumento de la desocupacin, la pobreza e indigencia, cada de los ingresos fijos (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares), mayor dficit fiscal e inflacin, auge de la especulacin financiera, acelerado endeudamiento externo que sirve para compensar por un lado el dficit fiscal y por otro la fuga de divisas que aumenta la exposicin del pas ante el capital financiero global y los organismos financieros internacionales. Esto produce una creciente resistencia y lucha de las organizaciones sindicales, sociales, poltico-culturales y partidos polticos del campo popular. Por lo que hemos visto en nuestra propia historia, de continuar el gobierno con sus polticas es posible que el agravamiento de sus consecuencias lo lleve a una situacin de ingobernabilidad. La cuestin que se plantea es qu actitud debera adoptar ante esto el campo popular.

Por un lado la experiencia histrica muestra que cualquier salida que viole la institucionalidad democrtica vigente, por imperfecta que sea para el inters popular, en general termina perjudicando trgicamente al pueblo. Pero por otro lado, limitar las luchas populares para ayudar a un gobierno reaccionario a no caer en la ingobernabilidad es garanta de un perjuicio creciente para los sectores populares.

Las organizaciones del campo popular tienen la necesidad y la obligacin de acrecentar sus luchas contra un plan de gobierno que claramente favorece a los sectores ms concentrados de la economa, particularmente el especulativo financiero, que le hace pagar duramente los costos a los trabajadores, jubilados y dems sectores populares, incluidos vastos sectores de capas medias y de pequeos y medianos empresarios. Si el gobierno cae en la ingobernabilidad, producto de su propia poltica, el campo popular debe luchar para impulsar una salida en favor del pueblo, por las vas que prev la institucionalidad vigente y evitar una salida violatoria de la misma que pudieran intentar sectores contrarios al inters popular.

Podemos sealar dos ejemplos histricos sobre posicionamientos correctos de las organizaciones populares ante graves crisis institucionales en nuestro pas:

- Ante los levantamientos militares del sector denominado Cara Pintada, de 1987 y 1988 contra el gobierno de Alfonsn y de 1990 contra el de Menem, los sectores populares se movilizaron en defensa del orden constitucional, cualquiera fuera la opinin que tuvieran sobre las polticas de esos gobiernos o sobre las limitaciones de la democracia liberal representativa.

- Ante la crisis de gobernabilidad en que cay el gobierno de de la Rua en el 2001, los sectores populares continuaron luchando por sus derechos e impulsando simultneamente una solucin dentro del marco constitucional, lo que termin con la llegada al gobierno de Nestor Kirchner, cuya gestin favoreci a dichos sectores.

Las luchas populares en defensa de sus intereses, por mayor libertad y justicia social, no solo no son destituyentes sino que son el camino autnticamente democrtico para no caer en situaciones de ingobernabilidad tpicas de gobiernos que contradicen el inters mayoritario y solo defienden el inters elitista de los sectores concentrados del poder econmico.

Por otro lado, las organizaciones del campo popular deben luchar por el desarrollo de la democracia participativa y su concrecin en la correspondiente institucionalidad, incluidas consecuentes reformas constitucionales. En tal sentido, en los gobiernos Kirchner se produjeron avances significativos, como el creciente reconocimiento a las organizaciones sociales que encuadran a trabajadores desocupados, informales y cooperativizados y, particularmente, mediante la subcontratacin a esas organizaciones de trabajos pblicos que otrora los haca el Estado, lo cual aument la posibilidad de la autogestin popular en dichas tareas. Son formas de desburocratizar y democratizar funciones estatales, es decir de desarrollar democracia participativa y autogestionaria. No es de extraar que algunos polticos profesionales, que no viven para la poltica sino de la poltica, se indignen ante estos avances de democracia participativa, que objetivamente les limita sus posibilidades de vivir de la democracia liberal, representativa, meramente formal y as ms fcilmente cooptable y corrompible por los grupos oligoplicos.

Las organizaciones del campo popular, y los movimientos sociopolticos en los que eventualmente confluyen, tienen inters objetivo en combinar prcticas de democracia participativa y directa, con la utilizacin de formas de la democracia representativa y delegataria, en un proceso objetivamente dialctico de unidad y lucha de contrarios no antagnicos, donde es posible la subsuncin gradual de la democracia representativa por la democracia participativa, en la defensa de sus intereses ante gobiernos que, como el actual en Argentina, expresan los intereses oligrquicos. Proceso que debe insertarse en el largo camino de luchas hacia una sociedad de nuevo tipo, superadora de la actual sumida en profunda crisis.

Carlos Mendoza, ingeniero, especializado en temas polticos y econmicos, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.

