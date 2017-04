Cmo los progresismos matan la democracia

El CEDIB en la picota

Al ro que todo lo arranca todos lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime

Bertolt Brecht



Mucho se ha dicho y se seguir diciendo sobre el ocaso de los progresismos en Amrica Latina. El debate ser largo y ojal provechoso. Pero ms all de esta discusin, hoy podemos decir que la ilusin y la creatividad transformadoras de las primeras horas de los procesos progresistas han muerto o, mejor dicho, las han asesinado. Vivimos tiempos de reflujo, frustracin e indignacin.Las propuestas de democracia radical afloraron en los primeros tiempos de estos procesos, democracia que buscaba cambios profundos y participativos desde nuestras complejas sociedades. En ese entonces, las propuestas acumuladas de largas luchas populares, se plasmaron en polticas, programas e incluso, en esperanzadoras constituciones en Ecuador y Bolivia.Sabemos que toda lucha sintetiza un momento histrico, cada momento es un reflejo cristalizado de procesos sociales acumulados, y en todo proceso se plasma una determinada forma de impulsar los cambios. Sin embargo, un proceso debe revisarse y profundizarse permanentemente. Transformaciones grandes y duraderas no pueden nacer de procesos anquilosados, peor de procesos que se niegan a la crtica y a la autocrtica. Ni qu decir si estos procesos devienen en reaccionarios.Desde esta perspectiva, lo que se vive en los pases progresistas es, por decir lo menos, preocupante. El progresismo ofreci luces, pero hoy solo brinda oscuridad. Basta ver lo que acontece en la actualidad con el Centro de Documentacin e Informacin Bolivia: CEDIB.Con intensidades y especificidades propias, los progresismos nacieron de la resistencia y la bsqueda de alternativas de muchas organizaciones populares y otras fuerzas portadoras de ideales de cambio. Los movimientos sociales, en especial indgenas y sindicales -sin olvidar a campesinos, mujeres, ecologistas, maestros, estudiantes- fueron la vanguardia en la lucha contra el neoliberalismo, e incluso contra rezagos coloniales tan arraigados en pases como Bolivia y Ecuador. Vale recordar que el MAS, en el altiplano, surgi como un movimiento soberanista, frente al saqueo de los recursos naturales, impulsando su recuperacin. Incluso en el pas andino ms pequeo la emergencia de Alianza Pas solo se explica en tanto tuvo la capacidad para sintonizarse con las luchas de muchos grupos de la sociedad, en particular los movimientos sociales.Con el apoyo de dichos movimientos sociales y de muchas organizaciones de la sociedad civil, se construy el triunfo electoral de los gobiernos progresistas en estos pases. As empezaron su gestin gobiernos que, al inicio, pusieron su brjula rumbo a profundas transformaciones resistiendo los embates de las derechas tradicionales derrotadas.Pero los vientos de cambio duraron poco. A medida que estos gobiernos consolidaban su poder, fueron abandonando y traicionando las propuestas revolucionarias. La tarea pas de la revolucin a la mera administracin de una bonanza espuria y maldita, nacida de los elevados precios de las materias primas en el mercado mundial. Se sintieron omnipotentes, capaces de satisfacer a todas las clases con la enorme capacidad econmica de esa bonanza. Crean que controlando el Estado podan manejar las fuerzas salvajes de un sistema econmico vil, calmar las demandas sociales represadas y, a la vez, enriquecer a nuevos y viejos grupos de poder. Embriagados de euforia, hasta creyeron posible hacer lo mismo que gobiernos anteriores, pero de mejor manera: asuman, estos ilusos, que podan modernizar al capitalismo, domesticarlo y manejar sus crisis. Pero fue el capitalismo el que los domesticY as estos aspirantes a dioses cayeron fcilmente en los cnticos de los milagrosos extractivismos. En todos los pases progresistas se extremaron las fronteras extractivistas: petrleo, minera, monocultivos, plantaciones forestales, pesca asomaron como las palancas para financiar el ansiado -pero inexistente- desarrollo, tal como aconteca en los vecinos neoliberales. Pero, el espejismo se fue desvaneciendo, lleg el ocaso de estos dioses. Su incapacidad comprobada los llev a archivar iniciativas de alcance revolucionario y hasta civilizatorio, como lo fue la Iniciativa Yasun-ITT, de dejar el crudo en el subsuelo de la Amazona ecuatoriana.En este escenario de extractivismos galopantes en toda Nuestra Amrica, los conflictos sociales afloraron con fuerza. Las comunidades que viven en las fronteras extractivas se resisten a abandonar sus territorios, perder sus medios de vida campesinos y trasladarse a las ciudades. Las sociedades, incluyendo las citadinas, cobran cada vez ms conciencia de los efectos de tanta depredacin, y se organizan para resistir.Frente a eso los gobiernos de toda la regin neoliberales y progresistas recurren cada vez ms a la represin y a la imposicin de leyes que amenazan las libertades de organizacin en la sociedad civil y de los propios movimientos sociales, como los decretos 16 y 732 en Ecuador que estn en camino de convertirse en Ley, para imponer los extractivismos y continuar modernizando el capitalismo. Hay hasta registros inslitos: el presidente progresista de Ecuador, Rafael Correa, asesorando al presidente neoliberal de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre cmo romper la resistencia de las comunidades opuestas a la megaminera. Mientras tanto, las empresas extractivas tambin usan la imposicin, inclusive en alianza con el poder militar gubernamental o recurriendo a grupos paramilitares. En este punto progresismo y neoliberalismo tienen bastante en comnEstos ltimos aos han sido duros y difciles para las organizaciones sociales. Los gobiernos a los que llevaron a la administracin del Estado, gobiernan cada vez ms desde el puo de hierro del capital, olvidando su autoproclamada condicin revolucionaria y de izquierda. Se volvieron modernizadores del capitalismo: un capitalismo andino-amaznico, como afirma -suelto de huesos- un gobernante que se presentaba como el adalid de la revolucin. No solo que las polticas de estos gobiernos progresistas golpean y explotan a los sectores ms empobrecidos y oprimidos, sino que adems la vileza se santifica en nombre de la transformacin social e incluso del socialismo.De hecho, el debate pblico impulsado desde los progresismos, sea a partir del gobierno, e incluso desde los asalariados del poder, plante una disyuntiva perversa e inexistente: sin extractivismo no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay progreso. Intilmente tratan de convencernos de esa falacia. En la medida que los movimientos y dems organizaciones sociales se oponan a tanto atropello, los progresismos encontraron en sus antiguos aliados -verdaderos responsables de su existencia- el enemigo a vencer para cristalizar su modernizacin del capitalismo. Semejante accionar, para colmo, se ha vuelto funcional hasta para los capitales transnacionales.No sorprenden, entonces, los empeos por debilitar a los movimientos sociales con la represin, la criminalizacin o la divisin lograda con la creacin de movimientos paralelos. Organizaciones histricas, como la CONAIE en Ecuador o la CONAMAQ en Bolivia, han sufrido los embates de estos gobiernos modernizadores y perros guardianes del capitalismo.Otras organizaciones de la sociedad civil tambin han sufrido y sufren los ataques totalitarios de regmenes que hace rato olvidaron sus orgenes. Ejemplos de la traicin sobran: la desaparecida Fundacin Pachamama o la permanentemente agredida Accin Ecolgica, en Ecuador, o las acciones en contra de organizaciones gubernamentales de larga trayectoria en Bolivia, como las que sufre hoy da el CEDIB en Cochabamba.Esta organizacin boliviana, con una larga y comprometida trayectoria de muchas dcadas, que rene intelectuales reconocidos en el campo de las izquierdas y el pensamiento crtico, est en la picota del gobierno boliviano. Su nico delito ha sido contrariar y denunciar las expectativas y visiones gubernamentales sobre los extractivismos desbocados, de sus retrocesos al neoliberalismo o de sus prcticas autoritarias y violentas. Esta organizacin, que brinda informacin muy rigurosa, resulta incmoda al poder, pues resulta muy til para las comunidades afectadas por los extractivismos, presentando, por ejemplo, mapas para que las comunidades ubiquen de mejor manera las amenazas mineras o petroleras.Esta organizacin, con la que algunos gobernantes progresistas tuvieron estrechas relaciones en la poca de las luchas antineoliberales y de emancipacin anteriores al inicio de su gestin, est siendo y hostigada por el gobierno y por sus aliados. Esto es lo que experimenta ahora el CEDIB acosado ahora por la Universidad San Simn, servil al rgimen, quizs porque se financia con el impuesto directo de los hidrocarburos Y lo que resulta no solo aberrante, sino indignante es que el gobierno del MAS apoye el desalojo por la fuerza de ese centro de investigacin boliviano para darle ese espacio a un instituto de chino mandarn, financiado por el gobierno chino.Vista la actual arremetida en contra del CEDIB es evidente que a los progresismos les resulta intolerable el recuerdo de sus orgenes, sus ofrecimientos de transformaciones estructurales y ms an sus reiteradas traiciones. Combaten, al CEDIB por criticar a un gobierno que entrega concesiones petroleras y mineras al imperialismo chino, lo que refleja la capitulacin de los progresismos frente a la globalizacin del capital, tanto como la firma del TLC con la Unin Europea por parte del gobierno de Alianza Pas en Ecuador.Todos estos son hitos de frustracin y razones para retomar nuevas y mejores luchas revolucionarias. Hoy nuestra lucha es desde todos los frentes posibles. Son tiempos difciles y llenos de frustraciones, pero an estamos a tiempo de reescribir la historia.La lucha social de estos aos es compleja. El sueo de otro mundo posible y digno para todos los seres vivos del planeta, un mundo libre de las ataduras invisibles del capital, result un crimen para estos gobiernos. Por eso no solo se trata de defender los intereses de la sociedad y de la Naturaleza ante los golpes de estos regmenes, se trata de defender la transformacin social y recuperar sus utopas.Hoy el progresismo arremete en contra de ecologistas, indigenistas o izquierdistas calificados como infantiles o de cafetn, inclusive con los movimientos sociales y las organizaciones que les dieron origen. Pero son justamente esos grupos golpeados quienes resisten y se oponen a profundizar un sistema violento, extractivista, patriarcal, machista, conservador, idlatra de la personalidad, cargado de viejas y de nuevas colonialidades. Tales grupos y tales organizaciones, hoy, son quiz de los ltimos bastiones de la gran transformacin que sigue demandado Nuestra Amrica, no los podemos perder.

