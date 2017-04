La tica de erotismo mercantilizado

Semitica de la genitalidad

Rebelin/Instituto de Cultura y Comunicacin UNLa

Ha sido muy prolfica la lgica del mercado cuando se trata de convertir en mercanca, y moneda de curso legal, la sexualidad humana. A fin de restarle amor a la sexualidad humana con todas sus magias, sus secretos y sus misterios, la barbarie ideolgica ech su iluminismo oscurantista sobre la moral positivista y redujo a mercanca los vnculos ms ntimos de la construccin de comunidad: la naturaleza humana en comunicacin. Ense a los pueblos a quitarse los calzones para convertirlos en cadenas. De manera rentable.

Natura pas a ser Cultura, con ayuda del mercantilismo desaforado, que todo lo reduce a compra-venta. El coito, por ejemplo, fue convertido en negocio y requisito para saciar intereses de tipo diverso, especialmente el de esa forma de explotacin humana que consiste en especular con las necesidades (o las obsesiones) de alguna vctima, no importa el gnero. Tengo lo que te gusta y, si lo quieres, pagars el precio. A veces en efectivo y en una sola cuota a veces con matrimonio y compromiso social. Existen industrias enteras especializadas en estos negocios. Y entonces reina la ley de la oferta y la demanda entre genitales.

Es esa la clave semntica del morbo que administran los publicistas para barnizar con sexualidad de mercado toda persona, animal o cosa vendible. No importa si son detergentes, apsitos, caf, bebidas gaseosas o juguetes para nias y/o nios. No importa la franja etaria, la moral del mercantilismo impregna la totalidad de los seres que teniendo cualidades deseadas por otros, aprenden a ejercer un poder de venta que, segn se lo administre, alcanza para llegar a los ltimos das de la vida con los gastos cubiertos. Matemticamente calculado. Los casos son millones.

No es un problema de ser buenos o ser malos, la ideologa del sector dominante, en toda sociedad capitalista, es responsable de multiplicarse en las cabezas de los sectores subalternos, si quiere sobrevivir como un sistema de normas exitoso. Usa para eso todas las instituciones con que cuenta para el control de las panzas, de los corazones, de los estados del nimo y de las cabezas. En todo caso, la maldad es sistmica por naturaleza o por definicin (sin maniquesmos) porque es consustancial al capitalismo, se inocula de base y se despliega a lo ancho, a lo largo y a lo profundo de las sociedades y de las vidas de quienes, incluso sin percatarse, juegan el juego del mercado hasta en las cosas ms ntimas. Y lo exhiben como si fuese un logro moral.

No se trata de coqueteos, de seleccin natural de los gustos o de darwinismo esttico. Se trata de esa parte del empirismo ergeno, pragmatismo comercial inducido, que aprende tarde o temprano a ponerle valor de cambio a los placeres, a los gustos y a las personas. El conflicto capital-trabajo traducido a los deseos. Si tienes vendes, si no, pagas por poseerlos. El repertorio incluye hasta las fotos de familia, las poses para foto de los menores, los chistes, los mitos y las leyendas generadas por la ideologa de la clase dominante y su condicin ontolgica esencial expresada en la propiedad privada. Cultura de poseer, incluso personas.

No parece haber objeto ni sujeto inalcanzable. Incluso para vender un lava-ropa, una licuadora o un televisor la axiologa del mercado erotiza su semntica con las mieles de la posesin que no es slo de objetos porque los objetos mismos han sido impregnados de genitalidad a fuerza de asociarlos con el placer de acumular. Y el que tiene, sea lo que fuese, quiere ms y ms tendr mientras alguien no tenga aquello que anhela o ansa, por definicin de clase o por castigo moral del sistema econmico y del sistema del valores. Dinero mata carita. Dicen.

Aquel que tiene (ella o l) lo que el otro desea, cuando se decide a ejercer su poder de oferta y demanda, articula condiciones o requisitos que suelen imponerse a ms de un competidor para hacer que triunfe el mejor postor. A veces ocurre entre romances trridos que no por pasionales pierden de vista la base rentable del escarceo. Muchos calculan el momento de sacar su parte y algunos aguardan, como las hienas, en momento de su recompensa basada en lo que queda del festn. Pero en todos los casos, el remanente cultural del intercambio mercantil entre poseedores y desposedos, termina siendo institucin de la que aprenden los que van detrs de la experiencia. Y van practicando a su modo segn la vida los premie o castigue, teniendo o careciendo, todo o en parte ese objeto oscuro del deseo. Castigan con el ltigo de la indiferencia. Se hacen rogar.

En cualquiera de sus etapas fcticas (en el tlamo o en el altar) el pedir o el dar, sometidos a la lgica del mercado, tambin expresa al abanico entero de los valores ticos y estticos de la sociedad capitalista. No hay sexualidad des-ideologizada ni inmaculada en el interregno capitalista. Se anhela o se exhibe la impronta material de lo que se tiene impregnada con la tica y la esttica de la sociedad que las incuba. Trtese de fragmentos corporales, de su relacin armnica entre s o de lo que el otro cree ver y anhela tener; trtese de gustos de ocasin, de moda o de coyuntura; trtese de hallazgos o de verdaderas excepciones los cuerpos y los genitales juagan un papel decisivo, para bien o para mal, en el resumen histrico de la felicidad humana. Y lo que eso pueda significar en los plazos que dura.

Y por cierto la felicidad y de libertad que la humanidad aun no conoce es su estadio pre-histrico actual ser factible, permanente y duraderas si pudisemos emanciparnos del plasma ideolgico que somete nuestros gustos a la condena de los desposedos; si des-colonizaramos nuestras aprensiones y nuestras debilidades carnales. Si, de una vez por todas, pudisemos dejar de ser mendigos o tiranos del placer o de los atributos fsicos como lo ordena el mercantilismo rampante. Si algunos placeres o los gustos dejasen de ser una maldicin alienante y pudisemos vivirlos sin correr peligros de mercado. Si logrsemos liberarnos del yugo mercantil en las relaciones humanas, no solamente en el campo de la sexualidad sino en todos los campos, seramos capaces de modificar, radicalmente, dialcticamente el peso de la esttica sobre la tica y lograramos, al fin, que la tica fuese la esttica del futuro. Ojal de inmediato.

