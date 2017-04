A Cuba no hay que inventarla

En toda Cuba podemos hallar a Cuba, pero con mayor fuerza, hoy, se localiza en Santiago. Digo la Cuba soada: la que aspiramos a acrisolar con todo el esplendor que merece. Es Santiago de Cuba, asmbrate, viajero.

El calor y la hospitalidad son lugares comunes cuando de Santiago se habla, pero ah estn ambos, no son leyenda; y nos convocan desde la Plaza de Marte y el parque Cspedes para que nos baemos de humanidad y alegra; desde las calles Enramadas y Heredia, para que entablemos un dilogo perpetuo con fachadas y lumnicos; desde sus funcionales instituciones y alegres msicos callejeros, para que nos contagiemos con un coro lezamiano, dulcemente paradjico: Mam, las lgrimas se me salen; / mam, quiero llorar y no puedo.

Entre los das 14 y 16 de abril pasados particip en las actividades por el cierre de la feria del libro del presente ao. Descubr a Santiago de Cuba, no porque fuera mi primera visita, sino porque solo entonces la ciudad me trasfundi su alma. La feria, con todo y la grandeza que involucra, esta vez perdi protagonismo ante mis ojos, porque la mayor rentabilidad que obtuve se deriva de la posibilidad de una Cuba socialista, revolucionaria, humana y culta, entrevista claramente en aquellos espacios. Soy apologtico a conciencia: si la resurreccin de Santiago fue posible en tan corto tiempo, tras la debacle del huracn Sandy, a Cuba no tenemos que inventarla con experimentos, solo hacen falta, entre costa y costa, lderes que nos enseen a trabajar con energa, conciencia y creatividad. Eso lo tienen los santiagueros, no os asombris de nada.

No acostumbro a sumirme en elogios a polticos y polticas; ms bien me erijo cuestionador de los matices que los obligan a obviar los detalles en pos de un todo. Pero Santiago de Cuba es punto y aparte: tiene dirigentes que la han hecho destellante y funcional, porque aprendieron a mirar con lupa los rincones y las aparentes nimiedades.

La recin concluida Feria Internacional del Libro, iniciada en La Habana y expandida a lo largo de la Isla durante dos meses, resume la apuesta del pas por un proyecto revolucionario aupado por una cultura profunda que impida olvidar la historia. Cada ao, en Santiago, tiene su cierre el evento, y este no fue distinto, con sus paneles, espectculos, coloquios y presentaciones de libros. Pero a m me condujo a otras lecturas, pues sin que lo sospechara, la invitacin para asistir a esa apoteosis, ms que a extasiarme en la delectacin de los intercambios inteligentes (que tambin disfrut) me condujo al avistamiento de una utopa posible, tejida con todas las manos de un pueblo.

No obstante, dejo constancia de excelencias: el coloquio dedicado a Armando Hart, la magistral conferencia donde Yamil Daz nos ley la biografa de Mart con los Versos Sencillos como si fueran pginas de su diario, las palabras con que el poeta Reynaldo Garca Blanco nos reafirm las virtudes de la lectura, se sumaron a los deliciosos recorridos en compaa de personalidades de la ciudad. Esas intensas caminatas extirparon de mi sangre ojal que para siempre el escepticismo y las preocupaciones adonde nos han llevado las prdidas de algunos valores, el pragmatismo subyacente en determinadas pautas economicistas, la fuga de la fe. La posibilidad de la excelencia sin necesidad de que el Estado deje de ser el gran mecenas, la inapagable buja, resulta ms que alentadora.

Bajando por Enramadas la noche del 16, en compaa del ministro de Cultura Abel Prieto y el grupo de intelectuales convocados para la ocasin, pudimos comprobar que la noche santiaguera, con su magia mixta, transcurre de espaldas al tiempo. En una de sus tantas paredes, primorosamente incrustados, pude leer aquellos versos con que Waldo Leyva, en 1974, profetiz: si hay alguna ventana / que no se haya abierto nunca a las guitarras / si no encuentras ninguna puerta abierta / puedes decir entonces que Santiago no existe. Todas las puertas estaban abiertas, todas las guitarras (y tambores) dialogaban intensamente con los transentes. Estbamos ante el milagro de una ciudad donde es posible entender a Cuba sin necesidad de deshacerla.

Conocer la experiencia de la Fundacin Caguayo, presidida por el escultor Alberto Lescay, nos dibuj una de las posibles notas a seguir para que la cultura conserve su poder dinamizante. Los imaginarios que nos proponemos movilizar para que todo sea mejor que como ha sido siempre, tienen su mapa de iniciacin en la actividad creadora. Los diversos proyectos que acoge Caguayo, donde participan con ventaja las artes visuales, no se limitan a eso. La Fundacin es fuente de empleo y plataforma expresiva para artistas, escritores y personas de diversos perfiles profesionales, pero tambin espacio para la promocin de una alta cultura que, sin concesiones espurias a lo mercantil, devino sustentable, rentable, trascendente.

Y como si hubiera sido poco lo que vimos en su galera de arte, en el reparto Vista Alegre, el artista nos gui hasta su casa en Puerto Boniato, donde comprobamos que su voluntad promotora tambin incluye a la cultura popular. El convite cobr cuerpo ingrvido de peso cuando el grupo tpico Son del Puerto, integrado por campesinos de la zona bajo la direccin de Sixto la O, y con el propio Lescay tocando las maracas, nos deleit a todos (y nos puso a bailar) mientras el amplsimo balcn ejerca como pantalla para que las estrellas tiritaran azules a lo lejos, enceguecidas por el fulgor de una ciudad que, all abajo, les secuestra el brillo. A Cuba no hay que inventarla, me repet una vez ms; todo est en nosotros y con nosotros, solo tenemos que conservarlo, venerarlo, orearlo con los soles de un tiempo que, sin ser el mismo, tiene tanto del ayer como del hoy, acaso del maana. Cuba son esas personas reivindicadas por el arte, la generosidad y una grandeza espiritual respirable y sublime.

Tras bailar hasta el agotamiento, salimos de aquel paraje encantado, tarde en la noche. Yo, emocionado hasta la cordura, pens una vez ms en los versos ledos en la pared de Enramadas y supe que la ciudad existe, casi smbolo de la nacin. Sum las palabras a la magia de lo vivido y comprob que tenemos un pas nico, una cultura a prueba de misiles, con todos sus hroes y fantasmas vivos. El corazn se me pos en la garganta; las lgrimas se me salieron Quise llorar y Coo, s pude!

