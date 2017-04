Un autobs hacia Libertad

Ahora que los autobuses se han puesto de moda, imaginen un grupo de personas injustamente presas en una lgubre mazmorra. Se pasan la vida luchando para tratar de escapar porque ven que el sistema es injusto y no los van a liberar nunca.

Un da consiguen escapar y agarran un autobs. Se montan los presos, hombres, mujeres, nios, para huir de la terrible prisin y eligen un conductor. A dnde vamos? vamos a un pueblo llamado Libertad.

Se dirigen al pueblo llamado Libertad pero la polica y el ejrcito se despliegan con todas las fuerzas posibles para capturarlos e impedir que lleguen a Libertad, seran un mal ejemplo para el resto de los presos. Cortan calles, les persiguen todo tipo de vehculos, helicpteros, hacen barreras.

Cada vez es ms difcil sortear obstculos y la polica les pisa los talones, aceleran y aceleran y aceleran... hay peligro de que se estrellen.

La gente de la ciudad lo que ve es un loco dando bandazos en un autobs lleno de gente y cuando preguntan qu est pasando les dicen que ese loco tiene secuestradas amujeres y nios.

Algunos saben que no estn secuestrados y que, en realidad, van voluntariamente a Libertad; le apoyan. Otros piensan que Libertad no existe, es solo un sueo, una utopa, y creen que los que van en ese autobs estn siendo engaados. Perola mayora ni sabe que existe ese pueblo, ni le interesa averiguar el fondo del asunto, solo ven un loco secuestrador destrozando calles con un autobs.

Llega un momento en la huida en que los mismos que estn en el autobsdicen al conductor que por favor detenga la huida, que van a morir si siguen as, que ya no hay camino posible a Libertad y que mejor vivir presos que morir intilmente. Otros dicen que mejor se ponga otra persona al volante porque el conductor no sabe llegar. Otros no quieren ir a Libertad, quieren ser los dueos de su propio pueblo, no lo dicen, y confunden al conductor hablndole al odo. Otros han dejado de creer en Libertad.

Llegados a este punto, qu deberan hacer? Parar y entregarse porque quizs no haya un camino a Libertad? Hay que continuar por todos los medios porque merece la pena el destino aunque se ponga en juego la vida de mujeres y nios inocentes? Realmente hay un camino libre todava para llegar a Libertad?



