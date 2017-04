Entrevista a Ngũgĩ wa Thiongo

Volver al hogar que ya no existe

El escritor keniano Ngũgĩ wa Thiongo (nacido en 1938) es uno de los principales autores africanos anticoloniales. Vivi en Kenia durante el dominio colonial britnico y era muy joven cuando sufri la destruccin del pueblo en el que haba nacido por parte de los colonizadores britnicos. Sin embargo, la Kenia posterior a la independencia tampoco fue un lugar seguro para l. Fue encarcelado e hizo frente a la violencia por criticar a la burguesa nacional que haba llegado al poder tras la independencia en 1963. A diferencia de su homlogo nigeriano Chinua Achebe (1930-2013) Ngũgĩ dej de escribir sus obras de ficcin en ingls en una decisin crtica tomada en la dcada de 1970 al considerar que la lengua inglesa era una lengua colonial para los autores africanos. Empez a escribir en gikuyu, la lengua que habla sobre todo el pueblo kikuyu. En 1977 estuvo un tiempo en prisin en Kenia a causa de una de sus obras, I Will Marry When I Want (1977) [Me casar cuando quiera]. Mientras estuvo en la crcel Ngũgĩ escribi su primera novela moderna en gikuyu en el papel higinico suministrado por la crcel.

En mi entrevista escrita a Ngũgĩ le ped que reflexionara sobre el verdadero camino de una lucha anticolonial. Le ped que compartiera sus ideas acerca de la dualidad hogar y mundo segn su experiencia del colonialismo y la lucha anticolonial. Algunos pensadores postcoloniales, como el acadmico indio Partha Chatterjee, ponen en primer plano el hogar, lo interior, como el ltimo entorno en el que se ofreci resistencia a la penetracin colonial. Argumentando que el espacio pblico, el mundo, se vio afectado de manera crucial por la experiencia del colonialismo britnico, este argumento pretende revivir la cultura y la sociedad precoloniales recuperando la cultura de los espacios interiores de un hogar hind a finales del siglo XIX. Los pensadores anticoloniales han criticado este argumento postcolonial. Segn afirma la sociloga materialista histrica Himani Bannerji en su artculo Projects of Hegemony: Towards a Critique of Subaltern Studies Resolution of the Women's Question, este argumento postcolonial crea un relato sin fundamentar y ahistrico de los hogares hindes a finales del siglo XIX que ayuda al fundamentalismo hind a proseguir con su nacionalismo cultural en la poltica india contempornea.

La experiencia de Ngũgĩs del colonialismo en frica tambin est en la lnea de este ltimo argumento anticolonial. Para Ngũgĩ en la lucha contra el colonialismo capitalista no queda ningn hogar al que regresar. En vez de abogar por un hogar en el pasado afirma: Pero es un hogar que todava est por existir, por el que todos debemos luchar tanto en nuestros propios pases como en el mundo. Y argumenta: Mi verdadero hogar, ya sea en Kenia o fuera de Kenia, es el lugar y el espacio de la lucha. Lo mismo que para Frantz Fanon, para Ngũgĩ la lucha contra el colonialismo est unida a la lucha contra el capitalismo. As, es una lucha contra la burguesa, tanto nacional como internacional.

Esta entrevista tambin estaba destinada a un pblico farsi. La publicacin trimestral Cinema and Literature de Tehern publicar en breve una traduccin al farsi de la entrevista.

MAHDI GANJAVI (MG): Querido Ngũgĩ Wa Thiongo, muchas gracias por aceptar esta invitacin. La idea de volver a la tierra natal es un concepto que comparten muchos autores anticoloniales del siglo XX. El famoso poema de Aim Csaire Cahier d'un retour au pays natal [Cuaderno de un retorno al pas natal] medita sobre este momento de volver, este momento de nostalgia. Podemos ver la misma idea en la obra de Rabindranath Tagore The Home and the World [La casa y el mundo] en la que critica la idea de un hogar ideal al que podemos volver. Parece que para muchos autores anticoloniales no queda un hogar al que volver.

En uno de los volmenes de sus memorias usted medita sobre el da en que volvi a su pueblo al cabo de nada ms que un mes, solo para ver que su pueblo haba sido literalmente destruido por los colonizadores britnicos. Si no es a casa, a dnde podemos ir en nuestra lucha contra el capitalismo y el colonialismo?

NGŨGĨ WA THIONGO (NGŨGĨ): Lo cuento en el segundo libro de mis memorias, In the House of the Interpreter [En la casa del intrprete] (1). El hogar es el lugar donde se sita nuestro sentido de existir y de pertenecer. El sentido del espacio fsico y social que me hizo, a menudo el emplazamiento de nuestras imgenes y sueos de futuro ms tempranos y ms formativos. Pero tendemos a concebir el hogar como un espacio material y social estable, el lugar al que retornar o de un posible retorno, aunque me vaya a todos los rincones del mundo. Mi pueblo, en Limuru, Kenia, donde nac y crec, pareca ese centro. Pero cuando volv despus de pasar tres meses fuera, en un internado, me encontr con que las fuerzas coloniales britnicas haban arrasado el pueblo completamente. Aquello ocurri en abril de 1955 y Kenia estaba todava bajo un Estado de emergencia destinado a suprimir la lucha por la independencia liderada por el Kenya Land and Freedom Army [Ejrcito de la Tierra y la Libertad de Kenia], tambin conocido como Mau Mau. El impacto de volver a un hogar que ya no exista fue inmenso. Se convirti en un importante tema de todas mis novelas, en especial de A Grain of Wheat [Un grano de trigo] (2).

Pero, en realidad, el hogar nunca es tan estable. El hogar tambin es un lugar de cambios. Incluso los miembros de una misma familia pueden tener experiencias diferentes y, por lo tanto, imgenes diferentes del lugar al que llaman hogar. La pregunta es si uno es parte de los cambios, parte del agente del cambio o vctima de un cambio forzado, como cuando unas fuerzas opresivas obligan a un pueblo a abandonar el lugar al que llaman hogar. El hogar es tanto espacio fsico como el espacio de la mente y del alma. Mi verdadero hogar, ya sea en Kenia o fuera de ella, es luchar y el espacio de la lucha. Me gusta creer que soy parte integral de todas las luchas por un mundo que funcione con personas. El imperialismo y el colonialismo, o los sistemas de esclavitud, siempre fueron enemigos de lo humano. Sigo creyendo en un mundo en el que la condicin para mi desarrollo es el desarrollo de todas las personas. Yo soy porque t eres: t eres porque yo soy. Es un proverbio africano. Describe mi hogar. Pero es un hogar que todava est por existir, por el que todos debemos luchar tanto en nuestros propios pases como en el mundo.

MG: Al reflexionar en su novela Petals of Blood [Ptalos de sangre] por qu los pueblos estn perdiendo a sus jvenes, que se van a las ciudades, Muturi afirma: Olvidaste que en aquel tiempo la tierra no era para comprarla, era para usarla. Tambin era generosa, no haba necesidad de golpearla una y otra vez. Adems, estaba cubierta de bosques. Los rboles llamaban a la lluvia y tambin daban sombra a la tierra. Pero el ferrocarril se comi los bosques. Recuerdas que venan a buscar madera hasta aqu para alimentar el cacharro de hierro. Aah, lo nico que saban era cmo comer, cmo llevarse todo! Pero entonces aquellos eran extranjeros, blancos. Cmo diferencia entre la crtica de lo moderno y la crtica del colonialismo capitalista?

NGŨGĨ: Rechazo la lgica de progreso y de modernidad que decreta que una persona solo se puede hacer rica haciendo pobre a otra, que solo puede estar limpia echando su suciedad a otra, que solo puede estar sana haciendo que otra enferme. Mire el mundo en el que vivimos actualmente, en Amrica, Europa, frica o Asia. Me parece que es un mundo en el que un puado de naciones consume el 90 % de los recursos de todas las dems naciones. La brecha de riqueza y poder entre un grupo pequeo de Naciones que Poseen y la mayora de Naciones que No Poseen se est agrandando y haciendo ms profunda. Tambin dentro de cada nacin se est agrandando y haciendo ms profunda la brecha de riqueza y poder entre un pequeo grupo de Poseedores y la mayora de No Poseedores. Dentro de las naciones y entre ellas el esplendor se construye sobre la miseria. La insaciable codicia de unos pocos amenaza ahora el medioambiente, que es los cimientos sobre los que se asientan nuestras vidas. Una modernidad erigida sobre la destruccin del medioambiente que hace posible la vida es barbarie. Envenenamos el aire, envenenamos la tierra, incluso envenenamos las aguas! Entonces desarrollamos tecnologas para hacer potable el agua envenenada y la vendemos en botellas! El hecho de que las naciones se enorgullezcan de los avances tecnolgicos de muerte masiva es pura barbarie!

MG: Su novela Petals of Blood [Ptalos de sangre] es una narracin ejemplar que da vida a la famosa afirmacin de Marx: Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. (3) Sus protagonistas se unen para viajar del pueblo a la ciudad con la esperanza de salvar el pueblo. Sin embargo, este viaje, que tambin destacan los ttulos de los captulos, no es al cielo o a la redencin. Como dice Muniro: Emprendimos un viaje a la ciudad para salvar Ilmorog de la sequa. Trajimos de la ciudad la sequa espiritual!. A medida que avanza la novela el pueblo cambia, pero no como queran los protagonistas.

Una vez que las relaciones capitalistas se han desarrollado en el pueblo, sus protagonistas tambin cambian. Cada resistencia hace surgir un nuevo tipo de supresin. Cree usted que las tecnologas de gobernanza se han vuelto ms poderosas que los mtodos de resistencia?

NGŨGĨ: Cambiando las condiciones de nuestro ser tambin nos cambiamos a nosotros mismos y somos dueos del cambio. Esa es la razn por la que la idea de que un pueblo puede exportar e imponer sus sistemas de gobierno a otro es intrnsecamente alienante. La liberacin no se exporta, los pueblos se liberan a s mismos y entonces son dueos de las consecuencias. El cambio viene de la lucha y la lucha es inherente al pensamiento, la sociedad y la naturaleza. La vida misma surge de la lucha. Lo nuevo siempre ha tenido que luchar con lo antiguo, pero su propia novedad incorpora progresivamente elementos de lo antiguo. La tecnologa, desde la tecnologa natural de nuestras manos a la maquinaria ms compleja, aumenta la capacidad humana de incrementar (desde la naturaleza y el medioambiente) los medios de mejorar la vida.

En el mundo actual existe una enorme contradiccin. La tecnologa hace posible eliminar el hambre, la falta de vivienda, las enfermedades y la ignorancia. Sin embargo, miles de personas todava carecen de acceso a la comida, a una vivienda, a la salud y al conocimiento. La tecnologa, que es capaz de producir abundancia, se utiliza para crear escasez. La tasa de beneficio depende de esa escasez. La tecnologa es buena. Pero la tecnologa debera estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnologa. Queremos realmente un paraso de parsitos? Lo que es el paraso para los parsitos es el infierno para el cuerpo que los aloja. La globalizacin asegura el dominio de los parsitos en el paraso. Por ello la Globalizacin del dominio del dinero se debera contrarrestada con el Globalismo de los trabajadores para liberar su paraso colectivo de parsitos. Ese es el tema que trato de explorar en mi novela Wizard of the Crow [El brujo del cuervo] (4).

MG: Karega tambin se hace eco de lo que Fanon denominaba la psique alienada. Hay un momento en la novela en el que Karega critica a aquellos hermanos y hermanas africanas que cambian sus nombres por nombres occidentales. Usted hizo lo contrario, dej su nombre cristiano y recuper el de Ngugi.

Segn Fanon, tambin se puede dar una forma de entendimiento a travs de la violencia. Esto se manifiesta en Abdula, que nunca olvida el momento en que humill a los dos opresores europeos. La novela seala: Haba rechazado lo que su padre representaba, rechazado las promesas de riqueza y volvi a nacer como un luchador en la selva, un keniano.

Qu opina de la psique alienada y el proceso por el cual una psique oprimida puede lograr el entendimiento?

NGŨGĨ: La liberacin humana debera significar la liberacin de la totalidad del medioambiente, la economa, el poder y la psique, que estn relacionados. La conquista colonial de un pueblo y su tierra siempre va seguida de la imposicin de un Estado y una cultura coloniales. Los colonizadores se arrogan el derecho de nombrar el mundo de los conquistados, incluidos sus cuerpos. En mi libro Something Torn and New [Algo desgarrado y nuevo] habl de la poltica de la memoria. Se puede resumir la liberacin como el derecho a nombrar el propio mundo. Por decirlo sencillamente, la liberacin econmica, poltica, social y cultural sera incompleta sin la liberacin de la mente, de ah el ttulo de mi otro libro, Decolonizing the Mind [Descolonizar la mente] (5).

MG: Ante las peticiones de los habitantes del pueblo, uno de los primeros pensamientos de Nderi wa Riera, el diputado, es utilizar la cultura como base de la unidad tnica. Esta estrategia se ha vuelto cada vez ms comn en el mundo contemporneo, especialmente en los pases que han tenido una resistencia anticolonial y antiimperialista violenta.

Cmo puede ayudarnos la literatura en nuestra lucha contra las formas de opresin que pretenden crear unidad imponiendo una cultura nacionalista ahistrica?

NGŨGĨ: El imperialismo siempre ha seguido la mxima romana de Divide y vencers. El imperialismo y las fuerzas que estn aliadas a l dicen a los trabajadores que sus problemas provienen de la fe o de la religin o de las prcticas culturales del otro. Acaso los musulmanes, cristianos o hindes pobres son menos pobres por compartir la misma fe con los ricos de sus comunidades? As, los opresores estn encantados mientras los oprimidos luchan entre s a causa de la religin, la etnicidad y otras marcas de diferencia cultural. La actitud de que mi Dios es ms Dios que el tuyo en realidad es muy impa. Para el imperialismo Dios y Oro son lo mismo. (6)

MG: En Petals of Blood [Ptalos de sangre] usted critica la idea de que existe un cuerpo neutral de conocimiento. El personaje del abogado afirma: Educadores, hombres de letras, intelectuales: no son sino voces, no voces neutras e incorpreas, sino voces que pertenecen a cuerpos de personas, de grupos, de intereses. T, que buscars la verdad acerca de las palabras emitidas por una voz, busca primero el cuerpo que hay detrs de la voz. La voz simplemente racionaliza las necesidades, los antojos, los caprichos de su dueo, el amo.

Qu cuerpo crea la voz, el conocimiento que usted considera beneficioso para la humanidad?

NGŨGĨ: El cuerpo unido de los trabajadores. Permtame otra mxima. El desarrollo se debera medir no por las condiciones de aquellas personas que estn en la cima de la montaa, sino por las de aquellas que estn en su base. No midas el progreso y el desarrollo por la cantidad de millonarios que hay en esa sociedad, sino por las condiciones de los millones de personas que la conforman. La educacin y el conocimiento pueden entorpecer o ilustrar. Y nosotros queremos una educacin y un conocimiento que ilustren.

MG: Usted sabe por experiencia que los proyectos anticoloniales pueden salir mal. En su opinin, cul es el autntico movimiento anticolonial?

NGŨGĨ: Aquel que lucha por la liberacin de la economa, la poltica, la cultura y la psique de un pueblo, que libera su capacidad de hacer y de nombrar su mundo para empoderar a la ltima persona de nosotros.

MG: Qu cree usted que puede ensear la literatura africana a las personas de Oriente Prximo? En Irn hay un punto de vista crtico que considera que nuestra literatura se debera abrir a ms estilos, no solo la literatura europea y occidental, sino que debera criticar la presuncin eurocntrica que hay detrs de los llamados cnones del mundo literario. Cmo cree que se pueden informar mutuamente las literaturas de los pases en desarrollo? Ha influido en usted algn escritor de Oriente Medio?

NGŨGĨ: Edward Said, por supuesto, en la teora, pero tambin poetas como Mahmoud Darwish. Todas las literaturas deberan conversar. Yo provengo de Kenia y s que ha habido siglos de contacto cultural entre Oriente Prximo y la costa oriental de frica. En el pasado miles de africanos fueron trasladados a Oriente Prximo como esclavos. Pero hubo pueblos de Oriente Prximo que se asentaron en frica Oriental. El cristianismo y el islam, dos religiones del Libro, son dominantes. En mi ltimo libro Globalectics: Theory and Politics of Knowing [Globalctica: teora y poltica del conocimiento] argumento acerca de la importancia crucial que tiene la literatura de frica, Asia, Amrica Latina y de las comunidades marginadas de Occidente en la concepcin y la prctica de la literatura mundial.

MG: Cree usted que la literatura africana ha perdido su importancia en el mundo literario en comparacin con la dcada de 1970? En caso afirmativo, por qu?

NGŨGĨ: Creo que no. El problema de la literatura africana es que gran parte de ella est escrita en lenguas europeas. El nuevo movimiento literario tiende a escribir en las lenguas africanas. Me sent muy feliz cuando mi fbula Ituĩka rĩa Mũrũgamo (La revolucin vertical o cmo los seres humanos llegaron a caminar erguidos], escrita originalmente en gikuyu, se tradujo a ms de treinta lenguas africanas. Tambin se ha traducido al sueco y a varias lenguas de India. Se puede consultar en internet en Jalada Translation issue number 2.

Mahdi Ganjavi es doctorando del departamento de Leadership, Higher and Adult Education, OISE/University of Toronto. Ensayista y autor prolfico, sus crticas, traducciones, una resea de un libro y ensayos han sido publicados por peridicos y pginas web como International Journal of Lifelong Education, Encyclopedia Irannica, The Global Voices, The Bullet y Ajam Media Collective.

Notas de la traductora :

(1) Este segundo volumen de la triloga de memorias de Ngũgĩ wa Thiong no est traducido al castellano, pero el primero s, por Rita da Costa, Sueos en tiempos de guerra, Editorial Rayo Verde, 2016.

(2) Un grano de trigo , editorial Zanzibar, 2006, no consta quin lo ha traducido.

(3) Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, la traduccin de esta cita est tomada de la traduccin on line https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm

(4) El brujo del cuervo, Barcelona, Debolsillo, 2015; traduccin de Susana Rodrguez-Vida.

(5) Descolonizar la mente: la poltica lingstica de la literatura africana, Barcelona, Debolsillo, 2015. Traducido por Marta Sofa Lpez.

(6) Ambas palabras son muy similares en ingls: God (Dios) y gold (oro).

