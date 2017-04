Amrica latina: Deuda y libre comercio como instrumentos de subordinacin

CADTM

La unin del recurso al endeudamiento y la adopcin del libre comercio constituy el factor fundamental de la nueva subordinacin de Latinoamrica a partir del siglo XIX.

El periodo de las independencias y la trampa de la deuda (1820-1850)

Entre 1820 y 1825, Gran Bretaa y, en particular, la plaza financiera de Londres estaban inmersas en un frenes de prstamos con el objetivo de tener excelentes beneficios. |1| La especulacin lleg a su apogeo en 1824-1825. Los nuevos Estados que se estaban creando en Latinoamrica, despus de las victorias militares independentistas contra la corona espaola, constituan un destino privilegiado para el excedente de liquidez disponible en Londres. Los prstamos concedidos al reino de Poyais! son la mejor ilustracin. Un aventurero escocs, Gregor McGregor consigui que la Bolsa de Londres vendiera ttulos de un Estado inexistente, el reino de Poyais, del que era su autoproclamado monarca. En 1822, McGregor pudo limpiar el mercado burstil de la City al colocar los ttulos del reino de Poyais por un valor de 200.000 libras esterlinas. Logr convencer a colonos britnicos para embarcarse para llegar a su reino fantasma. Cuando esa gente comenz a darse cuenta que el reino era imaginario, McGregor ya haba desaparecido convenientemente.

Slo entre 1824 y 1825, en plena euforia econmica, 624 sociedades annimas nuevas fueron creadas en Londres, de las que 46 se especializaron en transacciones comerciales, en crditos y en inversiones en las minas de Latinoamrica. La fiebre financiera y comercial orientada hacia Latinoamrica era particularmente importante porque el capital de esas 46 sociedades representaba casi la mitad del capital total de las 624 nuevas sociedades. Otro sntoma de la atraccin que ejerca Latinoamrica fue es este hecho: de los 24 millones de libras esterlinas de ttulos de deuda vendidos en la plaza financiera de Londres entre 1824 y 1825, un poco ms de dos tercios, o sea, 17 millones de libras esterlinas, fueron en nombre de los nuevos Estados latinoamericanos. |2|

En diciembre de 1824, en Ayacucho (Per), los independentistas latinoamericanos ganaron la ltima gran batalla de las guerras de liberacin que libraban desde haca 15 aos contra la corona espaola. Desde Mxico a Argentina nacan nuevos Estados republicanos. Se supona que Gran Bretaa, que despus de la derrota de la Francia napolenica, formaba parte de la Santa Alianza que agrupaba las monarquas espaola, rusa, francesa, austro-hngara y prusiana, se opondra al debilitamiento de uno de sus Estados aliados. En realidad, y en forma cada vez ms activa, el gobierno de Londres sostena, bajo mano, a los independentistas con el fin de ganar influencia en esa vasta regin riqusima en potencial minero, industrial, agrcola y comercial.

Simn Bolvar lo haba entendido. Mientras esperaba un crdito y armas de Londres, escribi a Antonio Jos de Sucre, en mayo de 1823: Inglaterra es la primera interesada en el xito de esta transaccin ya que desea formar una liga con todos los pueblos libres de Amrica y de Europa contra la Santa Alianza, para ponerse a la cabeza de los pueblos y dirigir el mundo. No es interesante para Inglaterra que una nacin europea como Espaa mantenga una posesin como Per en Amrica. Prefiere que sea independiente con un poder dbil y un gobierno frgil. Es por eso que bajo un pretexto cualquiera, Inglaterra apoyar la independencia de Per. |3|

Los banqueros britnicos estaban bien dispuestos a arriesgarse en la organizacin de emprstitos para los nuevos Estados, en la medida en que eran meros intermediarios . Los ttulos de los nuevos Estados eran vendidos en la Bolsa de Londres y su gestin les proporcionaba cuantiosas comisiones. Mientras que el tipo de inters practicado en Londres en el mercado interno, en el momento de la concesin de los prstamos, era de alrededor del 3 %, los tipos impuestos a los pases latinoamericanos se elevaban, en general, al 6 % siendo mayor el rendimiento real , y las diversas comisiones casi llegaban del 8 al 10 % del monto efectivo obtenido por los banqueros en la venta de los ttulos.

Un anlisis crtico de las condiciones impuestas por los banqueros a los Estados que pedan prstamos indica claramente que stas eran leoninas: tipos de inters exagerados, diversas comisiones abusivas, montos transferidos claramente inferiores a las sumas prestadas.

En diciembre de 1825, comenz la primera gran crisis mundial del capitalismo despus del estallido de la burbuja especulativa creada durante los aos anteriores en la Bolsa de Londres. Esa crisis provoc una cada de la actividad econmica, produjo numerosas quiebras de bancos y cre una aversin al riesgo. A partir de 1825, los banqueros britnicos, seguidos por los banqueros europeos, detienen los prstamos hacia el exterior as como en el mercado interno. Los nuevos Estados, que contaban financiar el reembolso de sus deudas con nuevos prstamos de Londres o de Pars, no encontraron banqueros dispuestos a prestarles el dinero requerido.

Es muy importante subrayar que en el momento en que la crisis estallaba en Londres, en diciembre de 1825, los nuevos Estados latinoamericanos todava pagaban sus deudas. Por consiguiente, los Estados latinoamericanos no provocaron la crisis, la padecieron.

En 1828, todos los pases latinoamericanos, desde Mxico a Argentina, estaban en suspensin de pagos. Y esa suspensin se prolong de 15 a 30 aos segn el pas.

Hubo gobernantes latinoamericanos que fueron la excepcin a la adiccin al emprstito. Y ese fue el caso en Paraguay entre 1810 y 1865, durantes los gobiernos de Jos Gaspar Rodrguez de Francia y sus sucesores. Puso en prctica con xito un proyecto de desarrollo autocentrado, sin recurrir al endeudamiento externo. (Ms adelante en esta serie se dedicar un artculo al respecto.) Por el contrario, Gran Bretaa consigui reunir a la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil para poner fin a esa peligrosa experiencia. El pretexto para invadir Paraguay: el rechazo de ese pas a abrir totalmente su territorio a las exportaciones de Gran Bretaa y sus asociados, o sea, fue el mismo pretexto que se utiliz para desencadenar las guerras del opio contra China en los aos 1839-1842 y 1860. La guerra desencadenada por la Triple Alianza en 1865 recurri al genocidio del pueblo paraguayo, en una contienda que dur 5 aos. La poblacin disminuy en un 80 %. Paraguay, que haba tenido hasta ese momento un importante desarrollo, todava no ha conseguido rehacerse en el siglo xxi.

Entre los gobernantes latinoamericanos que fueron una excepcin a la regla en el siglo xix con respecto al pago de la deuda, se debe mencionar a Benito Jurez de Mxico en los aos 1860.



Endeudamiento externo y libre comercio

Durante la primera mitad del siglo xix, los gobiernos latinoamericanos, excepto el de Francia en Paraguay, adoptaron polticas de libre comercio bajo la presin de Gran Bretaa.

Dado que las clases dominantes locales no invertan en la transformacin o la fabricacin local de productos destinados al mercado interior, la adopcin del libre comercio no constitua una amenaza para sus intereses. Y, como corolario, el hecho de aceptar la importacin libre de productos manufacturados provenientes esencialmente de Gran Bretaa condenaba a esos pases a la incapacidad para dotarse de un verdadero tejido industrial. El abandono del proteccionismo destruy una mayora de las manufacturas y de los talleres locales especialmente en el mbito textil.

En cierta forma, se puede decir que la combinacin del recurso al endeudamiento externo y del libre comercio constituye el factor fundamental del subdesarrollo de Amrica Latina. Por supuesto, ligado a la estructura social de los pases latinoamericanos. Las clases dominantes locales, y especialmente la burguesa compradora, decidieron ese camino a favor de sus propios intereses.

Es necesario sealar un factor esencial en el advenimiento de Gran Bretaa como primera potencia industrial, financiera, comercial y militar durante el siglo XIX: las autoridades londinenses mantuvieron una fuerte prctica proteccionista hasta 1846. |4| Mientras que Gran Bretaa haba obtenido de los dirigentes independentistas latinoamericanos que firmaran, desde los aos 1810-1820, acuerdos por los que se abra la economa de los nuevos Estados independientes en construccin a las mercaderas e inversiones britnicas, las autoridades inglesas fueron muy cuidadosas en la proteccin de sus industrias y de su comercio. Y fue porque Gran Bretaa protegi fuertemente su mercado y por lo tanto sus industrias en pleno desarrollo, al mismo tiempo que destrua las manufacturas de sus competidores (como fue el caso de la industria textil de la India), que sta consigui convertirse en la primera potencia.

George Canning, uno de los principales polticos britnicos, escriba en 1824: El negocio est hecho: Amrica hispnica es libre, y si nosotros no llevamos demasiado mal nuestros asuntos, ella ser inglesa.

Para llegar a ese resultado, Gran Bretaa no necesit recurrir a la conquista militar (aunque si lo creyera necesario no dudara en usar la fuerza). Utiliz dos armas econmicas muy eficaces: el crdito internacional y la imposicin del abandono del proteccionismo.