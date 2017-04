El mundo ante la amnesia ambiental

The New York Times

Ilustracin de Christoph Niemann

El futuro sobre el cual nos han advertido est comenzando a sentirse en el presente. Tendemos a imaginar el cambio climtico como la destruccin. Sin embargo, tambin se disfraza de alteracin y caos: tormentas y sequas cada vez ms frecuentes y poderosas; inundaciones ms intensas; extensas variedades de pestes que convierten bosques en yesca de incendios sin control, o temporadas en las que el calor es insoportable. Tantas facetas de nuestra existencia la agricultura, el transporte, las ciudades y la arquitectura que estas engendraron, por ejemplo fueron diseadas para entornos especficos y ahora, poco a poco, estn siendo remplazadas por otras distintas, ms voltiles, sin mudarse o cambiar.

Estamos acostumbrados a escuchar sobre casos trgicos de naciones insulares que sencillamente desaparecern; pases como Tuval y Kiribati que enfrentan la posibilidad de tener que negociar la reubicacin de todos sus ciudadanos a otros pases. Sin embargo, tambin debe haber, en algn rincn del planeta, y para cada uno de sus habitantes, un umbral en el que un lugar familiar se convierte en uno desconocido: una atmsfera alterada, inundada de extraeza y rareza, en la que, de un modo u otro, viviremos, aunque en el exilio. El filsofo australiano Glenn Albrecht describe este sentimiento como solastalgia, un desconsuelo en respuesta a cambios negativos en el medioambiente o la aoranza que nos aqueja sin que nos hayamos ido del lugar que llamamos hogar.

Algunas comunidades enfrentarn nuevos problemas y variantes climticas; en otras, los ya existentes se intensificarn. Las sociedades que ya son vulnerables los pobres, los mal gobernados podran llegar a puntos crticos muy sombros. Pensemos en el hambre generalizada que azota a Sudn del Sur, Nigeria, Yemen y Somalia, donde se prev que un total de casi medio milln y medio de nios muera este ao y se espera que el cambio climtico empeore el tipo de sequas que ha ocasionado. Tambin pensemos en un informe de 2015 del Departamento de Defensa de Estados Unidos que enmarca el cambio climtico como un multiplicador de amenazas geopolticas que amenazarn la estabilidad interna en diversos pases, y cita un estudio que demuestra cmo una sequa de cinco aos en Siria contribuy con el estallido del conflicto actual en esa zona. No obstante, la negacin est otra vez de moda entre los ms poderosos. En Estados Unidos hay un presidente que ha dicho que el cambio climtico es un invento, por ejemplo.

Tambin nos alejamos de la desorientacin y de la alarma de otras formas ms nocivas. Parecemos capaces de normalizar las catstrofes a medida que las vivimos, un fenmeno que hace referencia a lo que Peter Kahn, profesor de Psicologa de la Universidad de Washington, llama amnesia ambiental generacional. Cada generacin, argumenta Kahn, puede reconocer solo los cambios ecolgicos de los que sus miembros son testigos durante su vida. En una charla reciente, Kahn puso como ejemplo las condiciones de vida en una megalpolis como Calcuta, o en las reas tan empobrecidas y contaminadas de Houston que se han visto afectadas por las refineras de petrleo. En Houston, donde llev a cabo su primera investigacin a principios de los 90, Kahn descubri que dos terceras partes de los nios a los que entrevist entendan que la contaminacin del aire y del agua eran problemas ambientales, pero solo una tercera parte crea que su propio barrio estaba contaminado. La gente nace en estas condiciones de vida, me explic Kahn, y piensa que es lo normal.

Daniel Pauly, cientfico que estudia al sector pesquero en la Universidad de Columbia Britnica, lleg casi a la misma conclusin, pues reconoci que, a medida que colapsaban las poblaciones de peces de gran tamao, la humanidad ignorante haba cambiado a la pesca de especies relativamente ms pequeas. En consecuencia, escribi Pauly, se da de manera generalizada la desaparicin progresiva de esa parte de la fauna a partir de puntos de referencia inadecuados. Denomin a esta visin defectuosa sndrome de cambio en el punto de referencia.

Sin embargo, existen muchos cambios ms sutiles en nuestra conciencia que no se pueden delimitar de forma tan precisa. Escenarios que sonaran distpicos o satricos como proyecciones futuras que se materializan modestamente en la realidad.

El ao pasado por el derretimiento del permafrost en Siberia se liber una cepa de ntrax que haba quedado encapsulada en el cadver de un reno congelado, misma que enferm a cien personas y mat a un nio. En julio de 2015, durante el mes ms caluroso que se haya registrado en la Tierra (hasta que el siguiente ao super el rcord) y el da ms caluroso que se haya registrado en Inglaterra (hasta el siguiente verano), el diario The Guardian tuvo que cerrar su blog con actualizaciones en vivo sobre la ola de calor cuando los servidores se sobrecalentaron. Las ciudades que se encuentran a altitudes bajas en todo el mundo estn experimentando ms casos de inundaciones sin lluvia, en las que calles o barrios enteros quedan inundados temporalmente por la marea alta y las marejadas ciclnicas. Sin embargo, los cientficos y los planificadores urbanos han conjurado un tecnicismo que suaviza esa sorprendente realidad: nuisance flooding, las inundaciones molestia.

Kahn afirma que nuestra amnesia ambiental generacional es uno de los problemas psicolgicos centrales de nuestra poca, debido a que oculta la magnitud de muchos problemas muy concretos. Se puede ignorar algo no solo mirando hacia otro lado, sino si se le mira tan de cerca que se pierde perspectiva. No obstante, la marea siempre est en aumento en el horizonte, engullendo algo. Cuanto ms vivimos, ms angustiosamente atrapados nos sentimos entre las prdidas que ya nos toc vivir y las que vemos venir.

Nos las arreglaremos de algn modo, en el exilio.

Estos puntos de referencia cambiantes tambin confunden la idea de una adaptacin al cambio climtico. Adaptacin, seala Kahn, puede significar cualquier cosa, desde el ojo humano que se ajusta a un entorno con menos luz en unos cuantos milisegundos hasta los lobos que se transformaron en perros en el transcurso de miles de aos. No siempre significa progreso, me explic: Es posible adaptarse y reducir la calidad de la vida humana. Adaptarse para evitar a o para lidiar con el sufrimiento ocasionado por el cambio climtico podra ocasionar paulatinamente ms sufrimiento y, a causa de la amnesia ambiental generacional, incluso podramos no reconocer hasta dnde llega. Trae a mi mente El rbol generoso de Shel Silverstein: por intentar cumplir los deseos del nio, queda reducido a un tocn.

En el nivel ms bsico, argumenta Kahn, ya nos estamos adaptando al cambio climtico a travs de una especie de consentimiento tcito, como la forma en la que la gente en una ciudad como Pekn acepta que pueden enfermarse por tan solo respirar el aire de la calle. La gente lo sabe, tose y respira con dificultad, me dijo, pero no estn organizando revoluciones polticas. Nosotros tampoco. Kahn continu diciendo que corremos el riesgo de quedarnos atrapados, a travs de la adaptacin gradual, en una condicin de prosperidad frustrada.

Claro, le dije, pero en algn momento todo ser demasiado. Posiblemente, me contest Kahn. No obstante, los supuestos sobre el futuro, sin importar lo obvios que nos puedan parecer, no se hacen realidad de manera automtica.

Lo sorprendente es que nada de esto parece funcionar de la forma en que pensamos que debera hacerlo. Cuando crec alrededor de San Francisco en la dcada de 1970, el trfico ya era muy malo. Y pens, si empeora un poco ms, esto estremecer nuestra conciencia de una manera importante. Pero cada cinco aos, empeoraba. Guard silencio unos segundos, y dijo: Me he quedado pensando en cuntos periodos de cinco aos he vivido.

Jon Mooallem escribe para The New York Times Magazine y es autor del libro Wild Ones.

