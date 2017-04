Ms sobre el estalinismo (VII)

Debilitado por un accidente cerebro-vascular acaecido dos aos antes de su muerte en 1924, Lenin tuvo tiempo para reflexionar sobre los logros de la Revolucin de Octubre. No estaba satisfecho. Vea como el estado zarista y sus prcticas lejos de haber sido erradicadas haban contaminado al bolchevismo. Advirti que el chauvinismo gran-ruso creca y deba ser extirpado de raz. El nivel de la cultura poltica del partido era lamentable despus de las prdidas humanas provocadas por la guerra civil. Escriba en Pravda: Nuestro aparato estatal es deplorable por no decir miserable. Y conclua, No, somos ridculamente deficientes. Consideraba que la revolucin tena que admitir sus errores y renovarse, de otro modo fracasara. Sin embargo estas observaciones no fueron tenidas en cuenta despus de su muerte. Sus escritos fueron ignorados o deliberadamente modificados. No surgi ningn dirigente sovitico que compartiera la visin de Lenin [] En la Rusia nacional-conservadora de Vladimir Putin no se realizan este ao conmemoraciones ni de la Revolucin de Febrero ni de la de Octubre. No figuran en nuestro calendario, declar Putin a un periodista indio, conocido mo. Lenin escribi sobre los revolucionarios que, Despus de su muerte se les intenta convertir en conos inofensivos, para canonizarlos, es decir, para consagrar sus nombres para el consuelo de las clases oprimidas, con el objeto de engaarlas. Despus de su muerte Lenin fue embalsamado, exhibido pblicamente y tratado como un santo bizantino, a pesar de la oposicin de su viuda y hermanas. Tariq Ali (2017)

Seguimos alejados del libro de Moshe Lewin por el momento.

Prosigo con la conferencia de Manuel Sacristn de 1978. Intento resumir sus ideas principales. Recurdese: el 23 de febrero de 1978, el autor de Introduccin a la lgica y al anlisis formal particip, junto con Manuel Vzquez Montalbn , en una mesa redonda sobre el estalinismo celebrada en el saln de actos del convento de los padres Caputxins de Sarri.

Algunas de sus ideas principales:

1. Races de los rasgos diferenciadores: Hay que decir de todas maneras que esos rasgos diferenciadores, esos rasgos nuevos, propiamente estalinianos, tal como los he resumido hace un momento -repito que sin creerme con esto haber hecho nada ni definitivo ni completo, sino algo que pueda caber en media hora-, esos rasgos, a pesar de que los considero nuevos, yo reconozco, y creo que hay que reconocer, que tienen races y precedentes en el perodo anterior. No slo precedentes zaristas, no slo precedentes orientales, como deca Lenin, el cual l mismo ha notado ya antes de morir l, en su propio perodo de gobierno, ha notado hasta qu punto se parecan algunas conductas de los nuevos funcionarios a las conductas de los viejos funcionarios, de los funcionarios zaristas, hasta qu punto eran los mismos en gran parte, y hasta qu punto se les parecan los que no eran los mismos. Pero no me refiero slo a eso, me refiero a precedentes de esos rasgos estalinistas que no vienen de la Rusia zarista sino que han nacido bajo el gobierno de Lenin. Por de pronto, aunque antes he dado como un rasgo diferencial del estalinismo la enorme concentracin de poder por comparacin a lo que ha ocurrido en la poca de Lenin, sin embargo no se puede olvidar que la gran concentracin de poder vena ya un poco predeterminada por la guerra civil y por la intervencin extranjera. Un rgimen que nace a travs de una guerra civil y de una intervencin extranjera tiene inevitablemente un predominio del aspecto militar del gobierno. Y ese aspecto militar, por otra parte, siempre ha sido predominante en cualquier revolucin. Entonces, todo eso ha hecho que ya desde el primer momento haya habido una concentracin del poder casi desconocida hasta entonces por las sociedades del Imperio ruso. Pero incluso la tendencia a la deformacin ideolgica, esto ltimo a lo que me he referido al cinismo ideolgico, a deformar la teora, esto ya tena, si no precedentes en Lenin -yo creo que precedentes no- s races en la situacin de Lenin. Por qu? Porque lo que los bolcheviques rusos, y luego todos los comunistas en la III Internacional, han vivido como revolucin socialista no era en absoluto lo que hasta poco antes haban imaginado y pensado como revolucin socialista.

2. El viejo Marx: Es verdad que en Marx mismo haba otra posibilidad de entender la revolucin socialista, en algunos escritos de la ltima poca de su vida, pero, curiosamente, estos escritos de la ltima poca de su vida no se han conocido hasta ya entrados los aos veinte. Quiero decir que los bolcheviques de la poca de la revolucin no han conocido estos escritos de Marx que contemplaban otra posibilidad de paso al socialismo. Ellos no los han conocido. Por lo tanto, ellos han vivido en la incomodidad de estar llamando revolucin socialista a algo que en su formacin intelectual y en su juego de conceptos no era una revolucin socialista.

3. La revolucin contra El Capital: Esto lo han dicho muchos, y lo han dicho muchos ya en la poca, y lo han notado, no en una sola tendencia sino miembros de muchas tendencias imaginables. Est, por una parte, la tendencia socialdemcrata -Kautsky y los socialdemcratas alemanes-, que al no ver que se den en Rusia las condiciones que ellos conocan del Marx clsico, del Marx de El Capital, consideran que esa revolucin no se tena que haber hecho. Esto por una parte. Luego estn los comunistas en cambio ms de izquierda -por ejemplo, y sealadamente, Gramsci-, que piensan que, efectivamente, como l ha escrito en un artculo clebre, esa es una revolucin contra el Capital -ste es el ttulo de un clebre artculo de Gramsci-, pero piensan que eso no importa, piensan que eso no importa porque ellos tienen una formacin mucho ms idealista que la de Marx, y piensan que con un esfuerzo de voluntad eso se puede arreglar, y con un esfuerzo de cultura. Y, por ltimo, hay toda una tercera tendencia que tambin piensa que esa revolucin es anmala, o que se entiende mal, que es la de la extrema izquierda de la Internacional comunista, lo que se llam la izquierda consejista, pero no slo izquierda consejista, Pannekoek, Korsch, autores as, de extrema izquierda, a los que Lenin consideraba izquierdistas, estos lo que piensan es que Lenin y los bolcheviques rusos han hecho una revolucin burguesa y lo que tienen que hacer es reconocerla como tal, como revolucin burguesa, y por tanto organizar el poder y todo desde ese punto de vista aunque con una posibilidad de cambio social, pero muy a la larga, dimanante de la naturaleza revolucionaria del poder poltico y que seguramente acarrear problemas muy nuevos.

4. Teora y praxis: Esta diferencia entre la teora previa y lo que ha ocurrido all, lo que se crea que era una revolucin socialista, lo que ha ocurrido en Rusia, y la teorizacin de eso, luego dar en el estalinismo lo que he llamado el cinismo ideolgico, es decir, la falsificacin abierta de la teora y su utilizacin para justificar cualquier prctica, incluido -vamos a llamar a las cosas por su nombre tratndose del perodo estalinista-, incluido cualquier asesinato.

Pero en este punto, aunque estuviera la raz del vicio estaliniano hay una diferencia importante con Lenin. Lenin sabe muy bien que la revolucin que ha dirigido no cumple el esquema tradicional del marxismo de la Segunda Internacional, del marxismo procedente de una interpretacin directa de El Capital. Y, como la mayora de los presentes aqu recuerdan muy bien, est esperando la intervencin de un movimiento revolucionario mundial, o por lo menos europeo, al final por lo menos centroeuropeo. Al no producirse la revolucin en Occidente, hay un momento en el cual yo creo que hay que registrar en Lenin un tipo de ilusin que luego es caracterstico del estalinismo, la ilusin que se puede cifrar en la clebre figura o frase retrica de que el comunismo seran los soviets ms la electrificacin. Pero esa ilusin no ha debido durar demasiado tiempo. Como es sabido, en los ltimos tiempos de su vida, con muchas dificultades de salud, en esa curiosa enfermedad que los psicoanalistas de izquierda deberan analizar un poco, por qu tuvo entre sus consecuencias esa enfermedad final de Lenin la imposibilidad de comunicarse, por qu se hundi as en la enfermedad -no hago ms que plantearlo, no puede uno atreverse en tan pocos minutos a decir nada sobre ello-, pero, aparte de eso, es conocido que ha intentado un replanteamiento en los ltimos tiempos de su vida. Hay especialistas -yo no soy un historiador y no puedo atreverme a tener opinin al respecto, slo lo digo como informacin- que piensan que efectivamente Bujarin tena muchos elementos del desarrollo que Lenin poda pensaba ajustar, en cualquier caso, lo que no hay, en la fase final de Lenin, es la glorificacin del estado de cosas como si eso fuera lo que se haba deseado y lo que se haba buscado. Ms bien hay una larga situacin de crisis, por insuficiente que sea. No vamos a entrar en detallar si la autocrtica final de Lenin es suficiente o no lo es. En cualquier caso, la gran diferencia, desde mi punto de vista, es que en vez de tener esa consciencia final problemtica, autocrtica de Lenin, el estalinismo consiste en canonizar como teora justa lo que no es ms que el estado de necesidad, el estado de necesidad del hambre, de la escasez, de la necesidad de represin, etc.

5. Propaganda estalinista: As en el intento de presentar la dramtica situacin del antiguo Imperio ruso como si fuera la realizacin del socialismo, y luego incluso, como veremos, del comunismo, el aparato de propaganda estalinista va forzando los viejos conceptos, las viejas ideas, hasta extremos a veces grotescos. Otras veces no, otras veces son hiptesis ms o menos discutibles, seguramente con un elemento de realidad. Por ejemplo, la clebre y central tesis estaliniana, yo nunca he credo que fuera del todo falsa, segn la cual a medida que avanza la construccin del socialismo se agudiza la lucha de clases; tampoco es que la crea a pie juntillas, pero por lo menos, por lo que hace a la lucha de clases a escala mundial me parece que tiene cierta justificacin. Pero otras veces la construccin de teora para justificar la prctica -en este caso era claro que justificaba la prctica represiva interior-, otras veces llega a ser casi el chiste, y si no hace l el chiste se lo hacen sus colegas ms directos. Por ejemplo, la idea del socialismo en un solo pas, completamente ajena a la tradicin marxista, luego llega a ser sustituida incluso por la frase increble de comunismo en un solo pas, la cual ya no se entiende lo que quiere decir. Es absolutamente incomprensible y parece mentira que haya aguantado durante aos en la propaganda estaliniana. Zinoviev, que no saba todava lo que poda costar una cosa as, le haca el chiste a Stalin de hablarle del comunismo en una sola calle, en una poca en la que todava no se saba que esas cosas bajo Stalin se pagaban con la vida, como lo pag Zinoviev, desde luego.

6. Socialfascismo: No menos increble era por ejemplo la idea del socialfascismo. Me he trado copiada la afirmacin central de Stalin sobre el socialfascismo, esto es, la hiptesis de que los partidos socialdemcratas son partidos fascistas, son fascismo, porque leda hoy parece increble, pero eso ha sido doctrina oficial. El trozo central, escrito por Stalin en la poca del VI Congreso de la Internacional, dice as: No es verdad que el fascismo sea la organizacin militante de la burguesa sola. Es la organizacin militante de la burguesa basada en el apoyo activo de la socialdemocracia. El fascismo es la estructura poltica comn a esos dos organismos fundamentales: la socialdemocracia y la burguesa. No son opuestos, sino gemelos. Si se tiene presente que los muertos por el nazismo de la socialdemocracia sin llegar probablemente a los 350.000 muertos comunistas de Alemania bajo el nazismo, deben rozar, segn los clculos ms verosmiles, los 250.000, esto verdaderamente pone los pelos de punta. Aparte de que tambin pone los pelos de punta que entre marxistas se haya podido tolerar que el nombre de un partido -socialdemocracia- y el nombre de una clase social -burguesa- aparezcan en el mismo plano de anlisis como organismos fundamentales ambos. Verdaderamente era un insulto para el cerebro de los marxistas de la poca, pero es evidente que encajaron el insulto.

7. La nacin de socialismo: Incluso la nocin de socialismo ha quedado falseada desde entonces. En la tradicin socialista se llamaba socialismo a una determinada forma de vida. A partir del estalinismo, y durante muchos aos, muchos -yo tambin, yo recuerdo cuando lo haca- hemos usado socialismo para significar slo la obtencin de algunos instrumentos de lo que creamos que era el socialismo; por ejemplo, estatalizacin econmica, etc. La misma palabra socialismo ha quedado prcticamente afectada en este perodo.

8. Pragmatismo: En sustancia la gran diferencia, dira yo, entre todas las durezas que ha podido tener el perodo de Lenin y lo que es el sistema estaliniano es este pragmatismo, esta completa violacin de las ideas, de los conceptos, usados para justificar cualquier prctica, incluso la ms macabra. Ese pragmatismo ideolgico explica en mi opinin tambin la diferencia de crueldad, la diferencia que hay entre la dureza poltica de Lenin y el asesinato de toda la vieja guardia bolchevique.

9. Races del estalinismo: No querra terminar sin tocar un par de puntos ms, aunque sea muy brevemente. Despus de hacer dicho que lo que me parece esencial es ese pragmatismo, como esencia diferenciadora respecto del leninismo, querra gastar cinco minutos sobre las races del estalinismo y otros cinco o menos sobre posible actualidad del estalinismo [Breve interrupcin] [...] al equipo estaliniano yo creo que est cargado de verdad, yo creo que es substancialmente verdadero, y desde luego en Inglaterra no habra sido posible el estalinismo.

Esto se puede detallar un poco ms. He cogido el ejemplo de Inglaterra con intencin. Como seguramente la mayora de los aqu presentes recuerda, el intento ms serio de entender lo que estaba pasando en el antiguo Imperio ruso por parte de un viejo dirigente bolchevique es la tesis de Preobrazhenski de la acumulacin originaria socialista, que la primera tarea de aquel poder era obtener una acumulacin de medios de produccin como la que la burguesa haba conseguido en la Inglaterra de los siglos XVII, XVIII y XIX. Bueno, esta acumulacin originaria en Inglaterra, como es muy sabido, haba acarreado a la poblacin, principalmente a las poblaciones de las clases trabajadoras como es natural, una suma de dolores y de sufrimientos que, si se pudieran sumar los sufrimientos, seguramente no sera inferior, quiz todo lo contrario, a la suma de sufrimientos ocurrida en la Unin Sovitica durante esa acumulacin originaria socialista.

10. Acumulacin originaria en la URSS: Lo que pasa es que esa acumulacin originaria socialista, que deca Preobrazhenski, muy probablemente no hay que verla como socialista. Por qu socialista? Lo que ha conseguido es en gran parte lo mismo que consigui la acumulacin originaria burguesa, a saber, una civilizacin industrial. En esto creo -lo digo porque me parece bueno arriesgar la propia opinin verdad- que llevaba razn la extrema izquierda de los aos veinte, stos a los que Lenin criticaba por izquierdistas. Yo creo que cuando Pannekoek dice que lo que se estaba haciendo all era lo mismo que en la revolucin burguesa inglesa llevaba razn, una acumulacin originaria de capital. Sin embargo, esa acumulacin originaria se ha producido en la Unin Sovitica no bajo el dominio de la vieja clase dominante, sino bajo el dominio de una nueva clase, de un nuevo grupo -como se la quiera llamar- de una nueva agrupacin de personas, los funcionarios del partido y del estado, cosa en la cual no llevaban razn, creo yo, los izquierdistas de los aos veinte. Es decir; esta nueva acumulacin no produce exactamente una acumulacin burguesa de capital al modo clsico estudiado por Marx. Es un nuevo grupo social, el de la direccin del estado y del partido, el que domina esa acumulacin, la dirige, como han puesto de manifiesto varios socilogos contemporneos. Este es un tema que, como seguramente es conocido por todos, est siendo objeto de mucho estudio actualmente.



Precisamente por falta de tiempo no me dedico a recordar los precedentes de este anlisis en el que ahora estn empeados socilogos contemporneos y cuyo primer origen est en la extrema izquierda de los aos veinte y cuyo segundo eslabn terico importantsimo es, como es sabido, Trotski.