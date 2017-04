Trump y su patio trasero

CELAG

Las paradojas del calendario: el pasado Viernes Santo Trump sostuvo una reunin con los ex presidentes colombianos Uribe y Pastrana. Poco o nada se sabe de lo que all conversaron. Lo nico ha sido un tweet de Pastrana agradeciendo la cordialidad y la franca conversacin. Lo particular del caso es que este encuentro se haya realizado antes con ellos que con el propio Presidente colombiano Santos. Con ste, lo nico que se produjo fue una llamada telefnica en la que el Presidente estadounidense le expres su apoyo a la paz. De esta forma, debemos imaginar que Trump se asegura jugar con todas las cartas: el apoyo a la Paz va Santos y el apoyo a la guerra va Uribe-Pastrana.

El primer presidente latinoamericano en visitar la Casa Blanca desde la investidura de Trump fue el peruano Kuczynski. Fueron nicamente 12 minutos de reunin. Sale carsimo el minuto para ver a Trump si posees ciudadana latinoamericana! El siguiente de la lista ser Macri. El Presidente argentino est empeado en mostrar esa foto al coste que sea. Si el precio fuese ceder ms soberana, as lo har. Incluso estara dispuesto a ofrecerle hasta una base militar. Despus de lo hecho con los fondos buitres, cualquier cosa puede esperarse de ese encuentro en el que Macri pretende proclamarse el verdadero CEO del Patio Trasero.

Por el momento, Trump ha descartado que esa visita sea considerada de Estado. Esto implica que no habr encuentros formales de los gabinetes de ambos pases. Los temas a tratar entre los mandatarios en el almuerzo previsto de 90 minutos seguramente sern los de siempre: Macri comprar armas a Estados Unidos; se endeudar an ms; seguir ordenes en contra de Venezuela, se comprometer a adquirir algunas Torres Trump, y con suerte, Trump le permitir que los limones argentinos entren a su pas con un arancel aceptable. Un intercambio desigual que es a lo que Macri le llama volver al mundo.

Luego de las ltimas acciones de Trump en Siria y Afganistn, muchos siguen creyendo que la poltica exterior estadounidense con Amrica Latina ser de segundo orden en las prioridades del Pentgono. Pero no. Ni mucho menos. Y para prueba, un botn. En su reporte anual al Congreso, el Almirante Kurt Tidd, actual comandante del Comando Sur, declar abiertamente: planteado de manera simple, los desafos para la seguridad en la regin (Amrica Latina) probablemente se transformen en desafos al interior de la frontera de los Estados Unidos. Dicho de otro modo, en clave militar, se da una vuelta de tuerca ms a la nunca abandonada doctrina monroista. En virtud de un planteo geopoltico de largo plazo para con Amrica Latina, el actual gobierno estadounidense actualiza la nocin de patio trasero.

Que nadie lo dude: aunque Trump lance bombas contra medio mundo, esto no significa que descuide a su vecino del sur. En un informe reciente del Security Assistance Monitor se afirma que las notificaciones de ventas comerciales de armas de Estados Unidos a Amrica Latina y el Caribe suman ms de la mitad del total a nivel mundial (351 millones de 662 millones de dlares), siendo potencialmente la mayor regin receptora a nivel mundial. Esto demuestra que persiste un gran inters en recolonizar el Patio Trasero, profundizando la dependencia armamentstica y militar.

La ltima actuacin de la poltica exterior de Estados Unidos hacia la regin ha sido la declaracin del Departamento de Estado nuevamente en contra de Venezuela. El tono sigue subiendo. Luego del uso ineficaz de la OEA, ahora el camino parece ser ms explcito y directo. Con un lenguaje imperativo, insta a tomar medidas inmediatas que permitan una pronta solucin a la grave crisis que afecta a todos los venezolanos, y consiguientemente, a la regin. Pero adems habla de represin criminal, como si el gobierno estadounidense tuviera la integridad para dar ejemplos de respeto a los derechos humanos (baste recordar el demoledor informe del Senado en 2014 sobre las torturas perpetradas por la CIA).

Trump est mirando hacia Amrica Latina en un contexto en el que parece haber otorgado va libre al Pentgono como rector de la poltica exterior. La regin latinoamericana es parte de los objetivos estratgicos de larga data para el gobierno del Norte. El unilateralismo de Trump choca de frente con el mundo multipolar en el que vivimos. Veremos quin puede ms.

Fuente: http://www.celag.org/trump-y-su-patio-trasero/