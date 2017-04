La carreara hacia el Elseo

"Quince aos nos contemplan"

La Vanguardia

Franceses, quince aos nos contemplan, podra decir hoy Napolen bajo la pirmide del Louvre. Fue hace quince aos, el 21 de abril del 2002, cuando el Frente Nacional de Jean Marie Le Pen se clasific por primera vez para una final de las presidenciales francesas. Le Pen, padre de la actual candidata del mismo partido ultraderechista, obtuvo entonces el 16,8% de los votos. Fue un sesmo poltico con crujir de dientes y general rasgadura de vestimentas.

La gente sali a la calle embargada por una mezcla de vergenza nacional e indignacin: era increble que la ultraderecha se hubiera clasificado contra Jacques Chirac para la final. Aquella misma noche hubo manifestaciones espontneas en todo el pas; 2.000 personas en Rennes, 10.000 en Estrasburgo y Lyon, al da siguiente, banderas y pancartas en las calles de Toulouse, manifestaciones contra el fascismo en Marsella y para parar a Le Pen en Pars. Tres das despus 2.000 bachilleres se manifestaban en Toulon, 3.000 en Cannes. Los diarios dedicaban sus portadas y las procesiones laborales del Primero de Mayo estuvieron marcadas por el evento. Nadie se lo esperaba. La movilizacin general del frente republicano, la unin sagrada contra el Frente Nacional, result en una aplastante victoria del candidato conservador, Jacques Chirac: elegido por el 82,2 % del voto contra el 17,7 % de Le Pen.

Quince aos despus, la situacin es mucho ms grave: Marine Le Pen se ha clasificado con el 21,3 % del voto. La nica sorpresa es que no ha sido la primera clasificada (como auguraban todos los sondeos), sino la segunda. Le Pen ser derrotada el 7 de mayo no por los 60 puntos de ventaja de Chirac, sino por unos 20 puntos, indican los sondeos. A los franceses ese avance ya no les sorprende.

Muchos electores de la derecha, alrededor de un 20% de los votantes de Franois Fillon, se abstendrn en la segunda vuelta del 7 de mayo. Alrededor del 50% votarn por el otro finalista, Emmanuel Macron. Otros de la izquierda tampoco votarn, o lo harn en blanco. Algunos de la derecha, alrededor del 30% de los fillonistas, votarn incluso por Le Pen. El voto de la izquierda melenchonista a Le Pen ser nulo o insignificante. Algunos de ellos votarn a Macron, aunque sea tapndose la nariz. Pero lo verdaderamente grave no es este cambio de actitudes, sino la ausencia de un diagnstico realista sobre el enredo que rodea a estas elecciones y que se proyecta hacia el futuro.

En Pars, Bruselas, Berln y Madrid, legiones de comentaristas miopes respiran con el candidato liberal europesta Macron, el caballo blanco que encarna, en palabras del portavoz de JeanClaude Juncker, la alternativa a la destruccin de Europa. Tras las elecciones en Austria, Holanda y lo que se espera en Francia, se ha roto la ola populista de derechas, dice un diario alemn. Se ignora que en los tres pases la ultraderecha no slo ha obtenido ms votos que nunca, pese a no ganar, sino que en muchos casos, en Holanda y Austria, los partidos europestas han integrado parte de sus ideas.

La Unin Europea sigue con el ms de lo mismo. En su ltima cumbre de Roma se propuso convertirse en un puntal social, pero no slo no va a tocar asuntos fundamentales como el salario mnimo o la proteccin del empleo, sino que su nico avance propuesto es establecer el permiso de paternidad para los padres en un mnimo de cuatro meses.

No hay diagnstico. El necio mira al dedo en lugar de a la luna hacia la que se apunta. Y hay luna llena.

No es la extrema derecha ni el populismo los que se estn cargando la UE, sino la actual poltica socioeconmica. Los polticos tranquilizadores del ms de lo mismo son el problema que causa esta enfermedad degenerativa. Tener que elegir entre el candidato de las finanzas y la sembradora de odio es el enredo francs que estas elecciones proyectan hacia el futuro. Quince aos nos contemplan, dira Napolen bajo la pirmide del Louvre.

