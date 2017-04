Prestar servicios de movilidad y no fabricar coches, el futuro de la industria del automvil

Economistas frente a la crisis

El sector del automvil viene predicando su buena nueva desde hace algunos meses. El objeto de negocio de la industria automovilstica ya no ser, como hasta ahora, desarrollar tecnologa, producir y vender coches sino proveer servicios de movilidad a la ciudadana en general.

En esos trminos se expresaba Antonio Cobo, director general de General Motors Espaa y presidente de Anfac, la patronal del automvil, en un foro organizado por la federacin de industria del sindicato CCOO y dirigido a analizar conjuntamente con otros actores interesados, (empresas, administracin) el binomio Digitalizacin e Industria 4.0 y sus consecuencias.

Como cualquier gran industria rodeada de un potente aparato de comunicacin, los fabricantes de coches disponen de un discurso elaborado. Aparentan dirigir el cambio como aparentan impulsar los cambios tecnolgicos, aunque lleven dcadas basando sus mrgenes en las subvenciones de continuos planes PIVE al tiempo que frenaban el motor de agua o el elctrico Pero que en qu consiste realmente y qu determina el cambio de modelo que anuncian? Se les impone desde fuera o lo controlan y dirigen? Conocen y reconocen sus consecuencias? Qu efectos provocar en la produccin y el empleo?

El automvil, una industria a la defensiva

Todo lo que le pasa al automvil es especialmente relevante pues acaba modificando definitivamente las pautas dominantes del sistema industrial. Considerada la industria de las industrias, el sector del automvil se caracteriz siempre por su efecto de arrastre sobre el resto de los sectores en modelos organizativos y pautas productivas. Y tambin por su capacidad para imponer nuevas tendencias y hbitos al consumo. Tener un automvil y luego dos y luego tres, fue smbolo de independencia de los miembros de la familia; elegir urbanos, campestres o familiares defina preferencias sociolgicas; graduar las prestaciones segregaba por estatus a la poblacin. La oferta de nuevos productos creaba y maduraba la demanda social.

Lo que ahora se nos muestra indica, ante todo, que han perdido la iniciativa respecto a otras industrias que son las que modifican los comportamientos sociales. La iniciativa, tambin en el automvil, la tienen Google, Apple, Tesla y hasta la empresa propietaria del buscador chino Baidu, que planea poner autobuses autnomos en carretera en un plazo de dos/tres aos.

Al sector del automvil le pasa lo mismo que les pas a otros sectores tradicionales, lentos en la percepcin de las nuevas realidades. Y de alguna forma as lo reconoca el presidente de AnFac. Estn obligados a asumir el coche elctrico como respuesta a la presin social por la economa sostenible. Asumen que los vehculos deben contemplarse como un habitculo siempre conectado en respuesta a una demanda ciudadana que no permite que el vehculo no sea un espacio sin comunicacin plena con el exterior. Asumen como reto el coche autnomo para aumentar la seguridad y evitar las dependencias y los riesgos derivados de la conduccin inter-conectada. Asumen como reto el carsharing ante la evidencia de que los ayuntamientos estn tomando iniciativas reguladoras muy diversas que limitan el trnsito hacia el centro de diferentes modos, como resultado de una presin ciudadana creciente e indudable.

El trnsito de la propiedad al acceso.

La lgica digital ha incorporado nuevas pautas que impregnan ya los hbitos sociales y las lgicas econmicas. Hace ya 17 aos que Jeremy Riftin hablaba de la era del acceso. Lo importante, deca, no es el bien sino el servicio que aporta, no es lo material sino lo inmaterial no es el vehculo sino la movilidad que te ofrece.

Cuando el sector del automvil empieza a hablar en esa onda hay ya generaciones que han incorporado en sus vidas esos valores: no les representa ya lo mismo la propiedad de un coche que a las generaciones anteriores, lo que quieren es facilidades de movilidad. Supone asumir que esa movilidad es ya una ecuacin mltiple en la que combinan el transporte pblico, el coche privado y el pblico, el compartido sin conductor y el compartido con conductor. O, incluso, la bicicleta, el patn elctrico o el paseo asociado al disfrute de la ciudad. El vehculo como propiedad carece de sentido comparado con la importancia de acceder a un servicio.

Comprar o compartir, dos modelos de demanda solo en parte complementarios

Est en juego dos modelos representados en las opciones de comprar o compartir. Significa definir en qu medida el automvil sobrevive como expresin material y sigue siendo un bien apreciado en propiedad o cuaja la nueva orientacin y se limitan a ser suministradoras de servicios de movilidad.

Diferentes anlisis de EEUU mencionan que alrededor del 70% de los milenians sigue considerando que disponer de coche es un smbolo de estatus y valora disponer de un vehculo en propiedad. Si esa disposicin se trasladara a nuestro pas indicara ya un menor inters por la propiedad del coche pues, en Espaa, el porcentaje de familias que disponen de coche alcanza el 77%.

Ocurre que a esa merma de inters, especfica de los milenians, habra que sumarle los cambios de comportamiento de las familias que disponen de ms de uno, pues es ese segundo coche destinado a cortas distancias y a la movilidad urbana, el que puede estar ms afectado por el carsharing. En Espaa, 13 millones de hogares disponen de al menos un vehculo, pero hay, por ejemplo, un 5% de esos hogares que disponen de cuatro o ms vehculos. Y el promedio es de 1,75 de vehculos por hogar.

Grandes efectos sobre la produccin y el empleo

Cmo afectan esos cambios de demanda a la produccion de coches? Teniendo en cuenta que segn Automative News, se fabrican, en todo el mundo, alrededor de 90 millones de unidades al ao, sus efectos sern considerables en cualquier caso. Para el mundo y tambin para Espaa donde la produccion de coches representa mas del 10% del PIB. La victoria de la lgica del comprar o del compartir tendr grandes efectos sobre la produccin y el empleo.

Daimler Benz y Peugeot han tomado la delantera en carsharing con Car2go y Emov pero, aunque controlen la propiedad, la lgica no es la del coche en propiedad, es de servicio. Un estudio de la Universidad de California estima que un vehculo de Car2go reemplaza, al menos, a 11 vehculos privados lo que, medido en tiempo, significa entre 3 y 6 horas al da de uso mientras un vehculo privado no alcanza una hora al da de media. O sea que es seguro que, cada coche compartido, significa varias unidades de venta menos de los fabricantes. Tambin que los efectos se empezarn a notar en el descenso de la demanda del segundo vehculo del hogar, el destinado a cortas distancias. Y del mismo modo, en la renovacin de las flotas de alquileres o de taxis. Cuanto mas sufra el sector del taxi por efecto del carsharing menos demanda y ms dao para la produccion de coches.

No solo los robots y la inteligencia artificial. Todo parece indicar que tambin el cambio de hbitos y paradigmas en el consumo, mayor si es intenso el ritmo en el que se instala la opcin entre comprar o compartir, tendr efectos sobre la fabricacin de coches. Y, con ellas, no lo dudemos, efectos sobre el modelo de fabricacin industrial y de empleo que conocemos.

Ignacio Muro @imuroben, miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

Fuente: http://economistasfrentealacrisis.com/prestar-servicios-de-movilidad-y-no-fabricar-coches-el-futuro-de-la-industria-del-automovil/