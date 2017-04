Casi uno de cada cinco espaoles est en riesgo de pobreza, segn el Instituto Nacional de Estadstica

Agencias

El 22,3 por ciento de la poblacin espaola estaba en 2016 en situacin de riesgo de pobreza, dos dcimas por encima de 2015 y con un aumento particularmente relevante en los mayores de 65 aos, segn datos facilitados el martes por el Instituto Nacional de Estadstica con motivo de su encuesta de condiciones de vida de 2016.

La oficina de estadsticas, que utiliza datos de ingresos de 2015 para realizar el estudio, sita dicho umbral en 8.209 euros anuales para hogares de un solo miembro y en 17.238 euros para hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 aos.

El estudio desvela un aumento del 2,8 por ciento del ingreso medio por persona en 2015 hasta 10.708 euros mientras que los ingresos medios anuales por hogar aumentaron un 2,4 por ciento hasta 26.730 euros.

"La poblacin en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuntas personas tienen ingresos bajos en relacin al conjunto de la poblacin", explic la institucin en una nota.

El INE destac el aumento de esta tasa para los mayores de 65 aos, que creci al 13 por ciento desde el 12,3 por ciento anterior.

El riesgo ms elevado se concentra en los menores de 16 aos, donde el porcentaje en riesgo de pobreza, tal y como lo define el INE, alcanza el 28,9 por ciento desde el 28,8 por ciento del ao anterior. En el caso de los menores hay que tener en cuenta que el estudio considera en su clculo el valor de la vivienda cuando se es propietario o se tiene cedida.

Imputando a cada hogar un clculo de pago mensual de hipoteca o alquiler, la tasa baja al 19,8 por ciento en un pas con una elevadsima tasa de vivienda en propiedad. En el caso de los mayores de 65 la tasa baja al 6,3 por ciento mientras que en el de los menores de 16 se reduce al 28,4 por ciento.

Sin embargo, si se utilizan los criterios del Arope (At Risk Of Poverty or social Exclusion, por sus siglas en ingls) que tienen en cuenta ingresos por unidad de consumo inferiores al 60 por ciento de la mediana, desempleo o carencia material severa, la tasa llega hasta el 27,9 por ciento, aunque cede desde el 28,6 por ciento del ao anterior.

Hace seis cinco aos Espaa se comprometi a sacar entre 1,4 y 1,5 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusin en el horizonte de 2020.

El ministerio de Economa, que destac el aumento de los ingresos y del consumo, un descenso de la desigualdad y la mejora del mencionado ndice de pobreza con criterios Arope, dijo que el aumento de los ingresos por hogar ha provocado un incremento del umbral de riesgo de pobreza (casi 200 euros en hogares unipersonales) "que supone una mayor inclusin de personas bajo este indicador, sin que se haya producido necesariamente un empeoramiento de su situacin econmica".

DIFICULTADES PARA ACABAR EL MES

En el momento de realizar la encuesta - primavera de 2016 - el 15,3 por ciento de los hogares manifest "mucha dificultad" para llegar a fin de mes, 1,6 puntos ms que un ao antes.

El porcentaje de quienes no pueden afrontar gastos imprevistos se reduce sobre el ao anterior al alcanzar el 38,1 por ciento desde el 39,4 por ciento de 2015.

Economa, para quien "la situacin real de la pobreza" viene ms ajustada por la "carencia material severa", destac que esta tasa baj por tercer ao consecutivo al 5,8 por ciento en 2016 desde el 6,4 por ciento en 2015.

Tambin destac que la situacin de extrema pobreza, el porcentaje de la poblacin que rene todos los elementos que determinan la exclusin social, se sita en el 2,1 por ciento de la poblacin, una dcima menos que el ao anterior.

"Este porcentaje baja por segundo ao consecutivo en coherencia con la evolucin de la economa espaola y sobre todo, con las cifras de creacin de empleo. Por este camino hay que seguir avanzando para la mejora de los indicadores de condiciones de vida y para que la recuperacin econmica llegue a todos los hogares", dijo Economa.