Entrevista a Gustavo Lahoud, miembro del Instituto del Pensamiento y Polticas Pblicas (IPyPP)

"En un ao el valor del m3 consumido de gas aument entre 300 y 460% en las ocho categoras de usuarios"

Recordemos de dnde partimos, en 2016 la factura de gas subi entre 400 y 500%, mientras en abril de 2017 el aumento sera del 24% y ah hay un tema que me gustara que te refirieras porque en general los medios se han hecho eco de que los mayores aumentos son para los hogares que menos consumen y podramos decir que un usuario medio, que pagaba $ 50 el ao pasado pas a pagar entre 250 y 300 pesos y a partir de abril de este ao pasar a pagar unos $ 375 que se traducen en la friolera de un 650% de aumento y luego de noviembre habr una nueva suba. Para completar, para los usuarios comerciales las subas sern del 46%.

G.L.: El viernes 10 de marzo se hizo la famosa audiencia pblica, estos eran los nmeros que haba planteado Aranguren, que omiti decir algunas cuestiones respecto a cmo van a impactar realmente en los bolsillos de los usuarios industriales, comerciales y residenciales.

Hay que recordar que cuando se movieron por primera vez las tarifas en abril del ao pasado, los aumentos haban ido en una banda que va desde los 250 hasta el 2000% como en zonas de la Patagonia, por no hablar de casos ms particulares donde se llegaba a mayores cifras. Lo que haba ocurrido es que esta velocidad escandalosa de los aumentos estaba relacionada con un hecho clave, el invierno de 2015 fue uno de los ms benignos de los ltimos aos, comparado con el 2016. Teniendo en cuenta el salto de las cifras, el valor del m3 consumido, nosotros en todas las categoras de usuarios residenciales, estamos en aumentos que iban entre el 250 y el 460% en el cargo variable, y en el fijo aumentos que estaban en el 100/200%. Todo eso en lneas generales daba los nmeros que comentabas recin.

Es muy complejo sacar el promedio porque tenemos 8 distribuidoras en todo el pas y dos transportadoras cuyos nmeros desde hace aos son bastante opacos. Como bien la gente sabe, cuando dej de ser Gas del Estado pas a pertenecer a un grupo de empresas que persiguen sus propias rentabilidades y ocurre que cuando la Corte Suprema le orden retroceder respecto del tarifazo el ao pasado, se aplic otro tarifazo que fue promedio del 200% y entraron a correr dos resoluciones anteriores que implicaban que cualquier aumento no puede superar entre el 300 y el 400%, hablando de la totalidad de la factura. Comparado con dos aos anteriores, es decir, en relacin a la factura total que pagaste en junio/julio de 2015 la que te venga ahora no puede superar el 400%. No debera ocurrir porque es la nica salvaguarda que establecieron para los aumentos de este ao, que ante el aumento del m3 consumido, ms el aumento importante que se les ha dado a las distribuidoras y las transportistas, bamos a estar en valores, con un invierno crudo como el del ao pasado, similares a los de 2016. Con lo cual ellos con estos topes intentan que pase un tarifazo, que est en esos promedios, pero que de alguna manera no le genere en un ao electoral la catarata de reclamos que se dieron el ao pasado.

Igualmente el tarifazo del 400/500% o ms, la gente lo podra tener si se hace el clculo de cmo ha variado el valor del m3. Cuando comparamos marzo de 2016, cuando no tenamos ningn aumento, con abril de 2017, con un segundo cuadro tarifario vigente, el valor del m3 consumido pas a estar entre 300 y 460% arriba en las 8 categoras de usuarios cuando sums el aumento que se les ha dado a distribuidoras y transportistas y el valor del cargo fijo.

El gobierno no reconoci el aumento que pedan las distribuidoras. Gas Natural y Edenor estaban pidiendo aumentos del cargo fijo que hasta cuadruplicaban y quintuplicaban lo que se est pagando. Esta gente quera hacer un ingreso fijo de un cargo fijo, que en buena medida era el ingreso que iban a utilizar para las obras que haban prometido en las presentaciones de la audiencia pblica y sacar mayor rentabilidad con un buen aumento del m3 consumido, pensando que con esos lmites funcionando al final, la cuenta les iba a dar muy rentable.

El gobierno ha avalado aumentos de entre 1 y 2 veces, no de 4 a 5 como queran las empresas, pero el problema es lo que puede pasar en noviembre, despus de las elecciones, cuando podra haber un nuevo ajuste del valor del m3 consumido y adems tendran que venir nuevos ajustes de los porcentajes de almacenaje y distribucin.

Los componentes son tres: el primero es la generacin, y es donde en realidad se ha dado el gran salto, porque este gobierno decidi que el valor de extraccin de gas en boca de pozo est vinculado a un sendero de precio en dlares al alza para que las empresas decidan sacar el producto y no lo dejen bajo tierra. A tal punto que si se compara lo que el usuario residencial pagaba en su factura en marzo de 2016, era de U$S 1.29, con el primer tarifazo salt a ms de U$S 4, con la revisin qued en U$S 3.42 y ahora hay un nuevo aumento y pasa a U$S 3.77 por milln de BTU. O sea, lo que se le reconoce a las empresas productoras, que se manifiesta en la factura, en el trmino de 13 meses aument un 180%, pero en dlares.

La planificacin energtica es un verso

M.H.: Un negocio mucho ms rentable que cualquier bicicleta financiera que nos podamos imaginar.

G.L.: Y ni hablar lo que han hecho con el gas natural comprimido, que ha derivado en que la gente deje de encarar conversiones de sus autos porque a muchos los han puesto al borde de la liquidacin con los aumentos.

M.H.: Lea hace unos das unos datos sobre el aumento de la participacin de Shell en la importacin de gas. Recordemos que el actual Ministro de Energa, Aranguren, ha sido CEO de Shell durante muchos aos y accionista hasta hace muy poco tiempo. Parecera ser que se ha favorecido grandemente a esta empresa holandesa.

G.L.: El ao pasado por primera vez en muchos aos YPF baja en 4 puntos su participacin de mercado en la comercializacin de combustible lquido, controlaba el 57% y pas al 52/53%, esos valores fueron distribuidos entre Shell, Action, Petrobrs y Oil Combustibles. YPF tiene igualmente un papel dominante, pero cuando sums todos los nmeros de extraccin de gas y petrleo, hasta el de Vaca Muerta, han arrojado nmeros a la baja, menos en Mendoza. YPF ha desinvertido alrededor de un 30%.

El otro elemento es que Shell, adems de haber ganado mayor cuota de mercado en comercializacin de combustible, gana con otra maniobra, se ha transformado en la que realiz buena parte de la importacin del gas licuado que hubo que traer el ao pasado. Ah aparece otra empresa holandesa que no se nombra mucho que es Trafigura. Recordemos el viaje del Presidente a ese pas hace poco.

A esto hay que ligarlo a la gran ofensiva que se viene ahora, la comercializadora de Shell y Trafigura van a intentar ingresar en la regin, Brasil, Argentina y toda la regin, como productoras de GNL y otros combustibles lquidos. Esto significara que buena parte de nuestras empresas dedicadas a la refinacin, que es el otro gran segmento del negocio de los hidrocarburos, podran ver peligrar sus niveles de produccin, teniendo en cuenta que hoy importar combustibles es ms o menos accesible. En 2016 importamos casi el doble de combustible que en 2014.

M.H.: Inclusive es uno de los rubros que explica el supervit de la balanza comercial, la cada del precio del petrleo.

Visitando General Mosconi y conversando con Pepino Fernndez, ste siempre me contaba algo que con los comentarios que ests haciendo se corroboran totalmente. Contaba que a David Rockefeller le preguntaron cul era la empresa ms rentable en el mundo y respondi que una petrolera, luego le preguntaron cul es la segunda ms rentable y respondi una petrolera en crisis. Realmente las cifras que ests mencionando sorprenderan al propio Rockefeller.

G.L.: Seguramente. Yo ligo esto al escndalo que se arm por la renuncia del segundo de Aranguren, Jos Luis Sureda, la semana pasada, l no dice lo ms importante en su carta, sino en un reportaje que le da a Reynaldo Sietecase, donde habla en parte de la estrategia de planificacin energtica de este gobierno, algo que nadie tom en cuenta y que es gravsimo: nosotros no podemos generar una situacin en la que Vaca Muerta va a ser una aspiradora de capitales, porque todo el mundo est apostando al gas no convencional para en pocos aos exportar. Estamos dejando de invertir en Salta, en Mendoza, en Chubut, en Santa Cruz, en petrleo convencional que necesitaramos extraer para nuestro sistema de transporte, para elaborar combustible y no tener que importar maana. Hablaba de la falta de consistencia del programa energtico.

M.H.: Esos son los motivos por los que renuncia?

G.L.: Eso no est en la carta de renuncia, all l habla de autoritarismo y de la falta de trabajo en equipo. En un momento en la carta dice algo as como que estamos demasiado grandes como para ser llevados por el ego o por las ansias del bolsillo. Si a esto le sums luego de la visita del Presidente a Holanda, lo inslito de que YPF participe de una compulsa internacional supuestamente para adquirir la red de estaciones de servicio y las refineras de Shell, en donde la maniobra hoy parece venir del lado de que YPF participa para elevarle artificialmente el precio a esos activos y se habla de que tal vez Pluspetrol se los lleve.

Pero adems se dice que se aceptara un acuerdo segn el cual la marca Shell, a pesar de vender sus estaciones de servicio, seguira existiendo. Con lo cual se le estara dando la posibilidad a Shell de reingresar en el negocio. Amn de que Shell, paralelamente, est invirtiendo en Vaca Muerta tambin.

Entonces, lo que nos est diciendo Sureda es que la planificacin energtica es un verso del gobierno, dista de ser equilibrada, de pensar a largo plazo, estn pensando en el nuevo comoditie, el gas de Vaca Muerta. Sacar todo lo que se pueda, con los precios que le van a dar a futuro para convertir esto en la nueva Arabia Saudita en 5 aos y en 20/25 aos quede en peor situacin que con la crisis productiva heredada de Menem en materia de hidrocarburos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.