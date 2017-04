Y despus de Ral: quin y cmo?

El 24 de febrero de 2018 culminar el proceso de traspaso de la jefatura del Estado y del gobierno; pues imaginamos, aunque no podemos afirmar, que est ocurriendo por medio un proceso y que se efectuar a travs de ciertos procedimientos. Esto ltimo, en este caso, no debe resultar un formalismo; entre otras muchas y fuertes razones, porque la legitimidad de quien ocupe esos cargos no le viene del pasado, tendr que ser construida casi totalmente, y ello depender de su trabajo a partir de ese momento y de cara al futuro de los cubanos.Esto, como es lgico, puede resultar un beneficio y una oportunidad para el nuevo primer mandatario y para Cuba toda. Sin embargo, sobre todo en los inicios, podra ser tambin un elemento de debilidad. Nuestra historia muestra cmo tradicionalmente los cubanos hemos tenido, porque hemos preferido y, por tanto, han logrado determinada gobernanza, aquellos que han arribado al cargo con un importante capital poltico, como portadores (en su historial personal) de acciones significativas. Hemos tenido en la mxima magistratura del pas a hombres amados o respetados por unos, y temidos por otros; han sido, siempre, hombres fuertes.Aunque debo aclarar que, en muchos casos, por ms de un siglo, todos estos atributos han tenido fundamentos ticos dismiles o contrapuestos, e intenciones diferentes, y se han orientado en unos casos al bien y en otros al mal y, adems, han confirmado que ellos no constituyen per se una virtud a favor de la Patria. No obstante, esa lgica sigue latiendo en las entraas del pas y tal vez, al menos por ahora, contine siendo una necesidad sociolgica. En tanto, ser indispensable que el prximo presidente de Cuba quede, el 24 de febrero de 2018, fuertemente colocado en el cargo que habr de ejercer.Para esto, ser imprescindible que lo asuma por medio de un proceso y que se efectu a travs de ciertos procedimientos. En mi opinin, ese proceso y dichos procedimientos, deben garantizar que la persona electa pueda erigirse en puente que conecte el pasado, el presente y el futuro; y que adems enlace, de forma armnica, todos los puntos cardinales de la nuestra nacin que, como ya he apuntado de manera metafricamente en otro trabajo, quizs sean muchos ms que el norte, el sur, el este y el oeste.Esto exige atender muy bien, por lo menos, a tres cuestiones: 1. Cmo ser propuesto. 2. Cmo resultar electo. 3. Quines lo elegirn. Por supuesto que quiz sea fcil responder a estas interrogantes, pues nuestra Ley Electoral no se ha modificado, ni ya tiene sentido que se transforme antes de este suceso (porque de formularse, en este momento, sensibles cambios en la misma, ya resultara imposible implementar dinmicas sociales reales, institucionales y efectivas, que puedan aportar xitos, en tan pocos meses, a los potenciales y necesarios cambios de dicha Ley).En tal sentido, la reforma de la Ley Electoral deber ser ms adelante. Adems, est llamada a concretarse en la mayor cohesin posible con las transformaciones socio-polticas y jurdicas que demandan las legislaciones en torno a las empresas pblicas y privadas, a las cuestiones asociativas, a los derechos de informacin y de la prensa, a los sindicatos, y a los grandes cambios que reclama nuestra Carta Magna, entre otros desafos anlogos. Sin embargo, s se podra aportar al proceso una orientacin y una dinmica poltica que, apegadas a la actual Ley, aporten la legitimidad que exige este momento histrico acerca de cmo proponer al prximo gobernante y cmo elegirlo, as como sobre quines lo elegirn.La Ley Electoral, muy explcita en el amplio procedimiento para nominar los delegados provinciales y la presidencia de las provincias, as como los diputados al Parlamento, desatiende la formulacin de un entramado anlogo para proponer al jefe del Estado y del gobierno. La norma, por una parte, explicita el complejo procedimiento que cito para sugerir delegados y diputados; pero, por otra parte, nunca precisa los rigores a los cuales deben atenerse las comisiones de candidatura para sealar estos pre-candidatos y casi nada regula en cuanto al presidente del pas.Ante esto, cabra que nos hicisemos tres preguntas. Acaso en Cuba tiene poca importancia quin sea el primer mandatario y cmo este llega al cargo? Los polticos y legisladores cubanos son tan indiferentes ante la centralidad y dimensin que ocupa en el pas el Presidente? O razones histricas, polticas y circunstanciales exigan, para muchos sectores, sostener dicha centralidad y dimensin, todo el tiempo, en una misma persona; y por ello se dej vaca esta Ley de los requisitos y procedimientos que un da haran falta?Estimo que en Cuba, histricamente, y en grado preeminente durante las ltimas dcadas, ha sido muy importante la funcin y la persona del jefe de la Repblica. Asimismo considero que, dada la centralidad y la dimensin que este posee en nuestro imaginario, es que dicha responsabilidad se mantuvo tanto tiempo en una misma persona. Sin embargo, tambin estoy convencido de que, en este sentido, ya todo cambi, y esa nueva realidad demanda institucionalizar caminos y modos nuevos. En esto deber trabajar mucho el sustituto del actual Presidente.No obstante, para hacerlo tendr que empinarse sobre los procedimientos actuales; ya establecidos, con sus vacos y defectos. En tal sentido, este deber resultar nominado por una comisin de candidatura integrada por las organizaciones sociales que funcionan al modo de rganos anexos al Partido Comunista de Cuba (PCC). Ello podra ser til para que la persona propuesta est respaldada por la legitimidad de la historia, pues sera sealada con la aquiescencia o por indicacin de la ms alta direccin de este Partido.Sin embargo, quiero resaltar que no sera la solidez actual de la estructura del PCC (no me refiero a su militancia), la que posee y garantiza la capacidad de transferir esta legitimidad. A pesar del trabajo de muchos de sus dirigentes, el PCC, como institucin, debe preguntarse dnde qued el compromiso de representar a la sociedad; cunto representa a sus propios militantes; cunto representa a los ideales, principios y convicciones de la Revolucin que triunf el primero de enero de 1959; y cunto representa el esfuerzo y sacrificio de generaciones que lo dieron todo a favor de esos sueos. Incluso, puedo afirmar que debera interrogarse sobre algunos de los actuales idelogos de este Partido, que se empean en trastocar esos sueos en pesadillas para muchos cubanos.En este caso, tal legitimidad sera transferida por medio de la alta direccin del PCC; pero estara realmente sostenida por la autoridad de Ral Castro y por la de un grupo de militares importantes (que poseen un amplio reconocimiento y prestigio popular), que lo acompaan en los quehaceres polticos; sin menospreciar cunto podra aportar a esto la vala del trabajo de civiles en diversas instituciones y de dirigentes polticos de este Partido. De este modo, el candidato podra afincarse en las potencialidades que puede ofrecer la legitimidad de la historia, del Ejrcito Rebelde, del Movimiento 26 de Julio, y de los ideales, principios y convicciones de la Revolucin que triunf el primero de enero de 1959.Por otro lado, al no ser transferida y sostenida esa legitimidad por aparatos y burcratas opacos, sino por quienes (en algn momento o en diferentes momentos) arriesgaron sus vidas, lo revolucionaron todo, ganaron guerras, etctera, esta no tendra que ser entendida per se cmo una licencia slo para el estancamiento y el fracaso, o como una garanta para que nuestro viaje sea slo al pasado prximo. Todo lo contrario; pues quienes estn dispuestos a enfrentar la muerte, suelen estar ms dispuestos a construir la vida.Sin embargo, esto no basta. Se hace necesario, adems, discernir acerca de cmo elegirlo y de quines lo elegirn. Esto resulta imprescindible, pues el prximo Presidente tambin debe portar cuotas de legitimidad relacionadas con la reparacin de errores cometidos, la solucin efectiva de frustraciones acumuladas, y el encauzamiento de nuevas realidades.Para ello, sera ideal que resultara electo a travs de un proceso de elecciones libres, secretas, competitivas y, adems, directamente por medio del voto ciudadano. No obstante, en las actuales circunstancias esto no sera posible, ni aportara eficacia al resultado de la eleccin. Para que una eleccin (con estas caractersticas) resulte una contribucin cualitativa, los candidatos deben provenir con el respaldo de proyecciones definidas y consensuadas, con el apoyo de corrientes de ideas y de opiniones, con el sostn de grupos y de redes sociales, y con el soporte de actores influyentes.En estos casos, el voto ciudadano legitima que la persona electa ejerza con autoridad el cargo. Sin embargo, quienes realmente lo sostienen en su desempeo son las proyecciones definidas y consensuadas, el apoyo de corrientes de ideas y de opiniones, el sostn de grupos y de redes sociales, y el soporte de actores influyentes. En Cuba, actualmente, esto no existe, pues no ha debido y/o podido ser posible el ejercicio autnomo de la poltica, ni la concrecin institucional de tendencias ideo-polticas. En esto tambin deber trabajar mucho el sustituto del actual Presidente, pues el desarrollo de lo anterior resulta necesario y beneficioso; lo cual, adems, sera posible en los modelos pluripartidistas, pero tambin en los modelos unipartidistas, y tal vez hasta en modelos que no pretendan partido alguno.Ante ello, tal vez resulte pertinente que el nuevo Presidente sea electo por los diputados de la Asamblea Nacional. Sobre todo, si realmente comenzara a ser un Parlamento activo, gil, exigente, dinmico y profesional, que en nombre de la sociedad sea capaz de acompaar a la ciudadana y comprometerse con el desempeo del Presidente y del gobierno. Esta interaccin, por supuesto que podra aportar grandemente a la democratizacin y a la eficacia de la gestin pblica, y contribuira a la legitimidad del quehacer del jefe del Estado y del gobierno.Sin embargo, podra quedar una fuerte duda en cuanto a por qu los diputados actuaran de esta forma y contribuiran as al sostenimiento de la gestin del gobierno y, adems, la sociedad conseguira, de alguna manera, sentirse representada tanto en la eleccin como en los desempeos del Parlamento y del Presidente. Tampoco para esto habra que modificar la Ley Electoral, sino slo aportar al proceso una proyeccin y una dinmica poltica que procure asegurar esta perspectiva. Bastara un slido compromiso en dos direcciones. Una orientada al redimensionamiento de las funciones parlamentarias, esbozada en el prrafo anterior; y otra encaminada a garantizar la cualidad de los diputados. Adems, ambos anhelos constituyen reclamos extendidos y debatidos.No obstante, esto nos enfrentara ante el dilema de unos candidatos que sern seleccionados por medio de una comisin de candidatura integrada por las organizaciones sociales que funcionan al modo de rganos anexos del PCC. Comisin que, a su vez, parece desempearse como si estuviera totalmente en manos de cierto/s cuadro/s del PCC. En estos momentos, ya esos candidatos deberan ser propuestos directamente por estas organizaciones sociales que, adems, hace mucho debieron redimensionarse y revitalizarse; pero tambin deberan de ser propuestos por un entramado nuevo de organizaciones sociales, constituidas y nutridas por un universo amplio y prometedor de actores y proyectos, a los cuales se les ha escatimado la legitimidad, la legalidad, la institucionalidad y su deber-derecho de trabajar a favor del pas.De todos modos, si esa comisin de candidatura asumiera la responsabilidad de seleccionar pre-candidatos de acuerdo a las actuales exigencias de la sociedad cubana, podramos acercarnos a un primer paso de lo deseado. Los ciudadanos aspiran a tener diputados que: i) sean personas respetables y realmente bien conocidas por los ciudadanos-electores, ii) resulten capaces y posean la oportunidad de comunicar la orientacin y el horizonte de su proyeccin como diputados, as como rendir cuenta de toda su gestin, iii) ejerzan sus funciones de manera profesional y permanente, iv) estn en interaccin continua con los ciudadanos-electores, y v) posean la capacidad de anlizar y representar tanto los asuntos del ciudadano y su localidad, como las cuestiones estratgicas nacionales e internacionales.Estos candidatos aportaran calidad al proceso electoral, y resultaran electos diputados que entusiasmen a la ciudadana y posean la capacidad de ejercer sus funciones segn los requerimientos de esta poca. Por otro lado, quiz esas organizaciones sociales que ya deberan y podran existir con pujanza, pero no se les ha permitido, en muchos casos hubiesen nominado a esas mismas personas; pues resulta falso que son o seran criaturas o potenciales criaturas del mal, de la confucin, del desconocimiento, del desorden, de la desestabilizacin, de la traicin al pas. Dichas consideraciones suelen ser, sobre todo, producto de la incapacidad, del temor y del rechazo ante lo nuevo, ante lo otro, ante la evolucin, ante la historia.Y culmino refirendome a la cantidad de candidatos, en 2018, para ocupar la presidencia de la nacin. Cualquier eleccin -el trmino eleccin es inequvoco-, demanda la oportunidad de escoger; y slo se puede hacer esto ltimo cuando existen, al menos, dos posibilidades. De lo contrario, si en un proceso electoral no podemos escoger, entonces no estamos eligiendo sino slo votando para ratificar (o no) una propuesta nica. Sin embargo, nuestra Ley Electoral no brinda la oportunidad de nominar ms de un candidato para ocupar la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros. Esto debera cambiar pronto. No obstante, en este caso, ante la realidad de que no hemos desarrollado el ejercicio autnomo de la poltica, ni la concrecin institucional de tendencias ideo-polticas, carece de sentido que la nica plataforma programtica (adems, acotada al monolitismo), legal e institucionalizada, presente dos candidatos o ms. Eso sera un exceso de formalismo, por dems innecesario, que podra llegar a ser hasta extravagante. En tal caso, debemos poder esperar un buen candidato, y debemos poder esperar que resulte electo slo si consigue la cantidad de votos en el Parlamento que la Ley define, y tambin debemos poder esperar que los diputados electos para esa legislatura se correspondan con el perfil de parlamentario que la ciudadana solicita.Si se formula e implementa esta ecuacin, o una anloga o mejor, podremos esperar la legitimidad suficiente y capacidad indispensable para defender y desarrollar las conquistas sociales, as como para cambiar todo lo que deba ser cambiado. Entre esos cambios a realizar, aspiro a que se encuentre la posibilidad de una nueva Ley Electoral que exija el acceso a todos los cargos pblicos representativos, por medio de elecciones directas, libres, secretas, peridicas y competitivas.Comprendo que algunos podrn considerar estril estos comentarios y afirmarn que este proceso podr estar marcado por otras lgicas, distantes a las mas, y que como consecuencia estaremos a merced de lo imprevisto. A estos les digo que, ciertamente, en muchas ocasiones no prever conduce al caos, pero en muchas otras conduce a oportunidades que hasta pueden desbordar las expectativas. Por ello, siempre estoy abierto tambin, con el mismo entusiasmo y compromiso, a lo imprevisto, a lo incierto. Igualmente, s que en todos los extremos de nuestro universo poltico habr quienes estn dispuestos a embestir estas notas sobre la eleccin del prximo Presidente. Sin embargo, quiero dejar claro que no me interesa, pues no escribo para ellos; sino para los cubanos serenos y responsables (de cualquiera de los lados del espectro socio-poltico), que no odian y s procuran asegurar las mejores condiciones para los grandes y radicales cambio que Cuba necesita.