Corea del Norte y el cerco militar estadounidense

Aunque quiz resulte banal reiterarlo, comparar el nmero de agresiones cometidas por Corea del Norte (cero), en contra de cualquier comunidad alrededor del planeta, con, depuesto gobiernos mediante la retrica liberal en defensa de la democracia formal, la libertad, la seguridad y los derechos humanos, financiado y armado a grupos terroristas u organizaciones del crimen organizado trasnacional e implantado dictaduras militares para asegurar la vida del neoliberalismo en cada latitud del globo; es un buen primer paso para observar en qu lado de la balanza se pesa la amenaza en contra de la humanidad.En efecto, por avasallantes que el discurso gubernamental estadounidense y la propaganda meditica, propia y de sus aliados occidentales, se presenten: mostrando lasentre el comportamiento militar Norcoreano y el de; elaborando perfiles psicolgicos y de personalidad, medidos en grados de psicopata, o bombardeando a los imaginarios colectivos con la interminable tautologa de imgenes saturadas de lanzamientos balsticos y desfiles militares; lo cierto es que la experiencia histrica muestra a un Estado norcoreano aislado del mundo y a un Estados Unidos con presencia comercial, financiera y militar en cada rincn de la Tierra.De aqu quede Corea del Norte se presente dentro de las audiencias occidentales como un verdadero peligro para la humanidad entera. Porque lo que, que sistematiza, hace circular y encierra la distancia cultural vigente entre losy los modos de los herederos dely delcomo un rasgo inherentemente destructivo, psicpata y totalitario.Y lo cierto es que si bien la construccin de este sentido comn occidental respecto de los gobiernos del Sudeste asitico, en particular, y de todo aquello que no forme parte del bloque de sociedades que se autoafirman como hijos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, en general; se da al margen de cualquier intento de rememoracin histrica:, etctera; fundan el horizonte identitario, el excepcionalismo y la magnanimidad con los que Occidente se presenta a s mismo, frente al resto del mundo, como el fin de la historia: como ese destino inevitable al que cualquier sociedad debe aspirar si se quiere asumir civilizada.La cuestin aqu es, por lo tanto, que cuando los gobiernos de Europa y el Norte de Amrica o sus cajas de resonancia en sus respectivas periferiasdesde el proceso de colonizacin hasta las guerras veladas en pos de la democracia. Pero adems, lo hacen sacando de foco que la cuestin con Corea del Norte esconde objetivos estratgicos particulares que van ms all de la propia Corea; es ms, Pyonyang es, en todo sentido, el menor de los problemas cuando de la pennsula se trata.Enmarcado en el contexto de la Guerra Fra,asitico. Tanta fue la importancia concedida a esta pequea porcin territorial por los estrategas estadounidenses y europeos que, inclusive, a mediados de la dcada de los aos cincuenta del siglo pasado produjeron una guerra con la pretensin de. El modelo se replic en la pennsula de Indochina.Tras la cada de la Unin Sovitica, la suposicin ms sencilla sera argumentar que, una vez vencida la amenaza, Corea del Norte no tendra que representar peligr alguno ms all de los que su propio programa armamentista implicase. Despus de todo,y por el otro, de las varias repblicas que se fundaron tras el suicidio de la Unin Sovitica, las cinco del Asia Central de inmediato se fundaron como satlites Occidentales.Es decir, en la lgica anterior,cuando Corea del Sur, por su posicin geopoltica, cubre todos los requerimientos que podra cubrir la porcin nortea de la pennsula ya sera ms un capricho que una verdadera exigencia estratgica para el mantenimiento de la hegemona estadounidense en el planeta. Y en cierto sentido, hay algo de razn en lo anterior: alcanzar el territorio chino, desde la masa continental estadounidense, llevara a Estados Unidos diecisis horas; desde la isla de Guam, cinco; desde Okinawa, dos horas; y desde cualquiera de las Coreas, un par de minutos.Y es que la velocidad de reaccin ante una verdadera agresin en los mrgenes del Sudeste asitico no es factor menor; no, por lo menos, desde la experiencia de diecinueve aos de guerra en Vietnam.que en breve comenzar a instalarse en territorio Sudcoreano y que, adems, ya fue declarado por Rusia y China como una abierta amenaza a su seguridad nacional, como(ms los efectivos propios de ambos pases y los resultantes de las diversas alianzas militares y de defensa mutua). Y el agravante aqu es que en Asia se encuentran tres de los centros financieros ms importantes e influyentes del globo: las bolsas de Corea del Sur, de Japn y de Taiwan.As pues, si bien la Unin Sovitica ya no existe,. Y es que, por un lado, aunque China es hoy la economa que mueve los flujos comerciales, productivos y consuntivos del mundo, sus principales carencias se encuentran en el terreno tecnolgico en especial en lo concerniente a sus aplicaciones militares. Y por el otro,La cuestin es, en consecuencia, que aunque separados no podran hacer mucho, los capitales chinos y el desarrollo blico ruso, juntos, son un factor de gran potencia.No es azaroso, por lo anterior, quePor lo pronto, y ante la respuesta de Donald Trump a los ejercicios militares norcoreanos,. La convergencia de intereses antes inexistentes por el peligro que el Maosmo observaba en el imperialismo sovitico en el Asia continental no cabe duda, es profunda:As, la seguridad de uno se convierte en parte integrante de la seguridad del otro. Y ms an, cuando de proyectos tan ambiciosos como la Nueva Ruta de la Seda china o los Gsoductos rusos Nord Stream & South Stream aseguran la concentracin de capital para chinos y rusos. En ltima instancia, lo cierto es que la derrota de uno implicara una avanzada ms intensa, ms avasalladora del cerco occidental sobre el territorio del otro.con el objetivo de no permitir una mayor presencia de sus antagnicos.Corea del Norte podr ser un territorio muy pequeo como para que cualquiera de los dos hemisferios se atreva a desatar una guerra frontal en la pennsula. No obstante, su valor geopoltico no se encuentra en la posibilidad de ser un territorio que Occidente, en general; y Estados Unidos, en articular sea capaz de ocupar: a la manera en que Israel funciona en Medio Oriente. Ms bien, lo que se pone en juego aqu es que: desde el desarrollo de cada vez ms potentes armamentos hasta el emplazamiento de ms y ms efectivos y sistemas de defensa que cierren el cerco en torno de los dos gigantes: Rusia y China.​Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/ 2017/04/corea-del-norte-y-el-c erco-militar.html

