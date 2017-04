Entrevista a Martin Almada, Premio Nobel Alternativo

La tarea sigue siendo: despertar al dormido, organizar y movilizar a los despiertos

Radio Os Irredentos

Hoy estamos viviendo tiempos complicados en muchos pases, no s respetan los derechos humanos Qu piensa Usted?

Estamos nosotros en una poca muy especial de la historia en donde se registra la mayor cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas, de la Iglesia Catlica, no catlica, sobre la defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, es la poca en donde no se cumplen nada de esas recomendaciones. Por ejemplo, yo dira ms bien que la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, que se hizo en el 48, es la Declaracin de las Necesidades Humanas. Sin embargo, es una simple declaracin, no hay mandatos. Si los gobiernos no cumplen, no cumplen. Nadie los obliga. Entonces, estamos en una poca de mucha hipocresa, hipocresa moral. Yo pienso que estamos viviendo una poca de crisis moral.

En Brasil hubo un golpe blando y hoy est el golpista Temer en el poder Cmo ve la situacin de Brasil?

El tiempo cambio, estamos en otra era de la historia, en donde los presidentes, por ejemplo el presidente de Brasil, son instrumentos de otros poderes.

Yo para entender el problema de Brasil en Amrica latina, trato de leer la historia del pasado, yo trato de leer filosofa y el sabio Herclito deca que lo nico permanente es el cambio y entonces, el cambio viene. Y yo digo no ms, la critica que le hago yo a los polticos chilenos, brasileos o al imperio, digo yo que todo imperio tiene una existencia efmera, tiene un tiempo y desaparece; eso nos muestra la historia. Entonces, yo pienso que estamos nosotros en la etapa final del neoliberalismo.

Yo tengo mucha esperanza porque as como Darwin descubri la ley de la naturaleza, Marx descubri la marcha de la historia y la marcha de la historia qu dice: todo es cambio, nada es definitivo, nada es sagrado, excepto el cambio; y que todo imperio tiene esencia efmera.

Qu hacen las universidades brasileas, para defender la democracia Brasilea? nada, al menos no se nota, a lo mejor se hace, pero no sale en la prensa.

Pero Estados Unidos sigue a la ofensiva, interviniendo aqu, all.

Norteamrica sigue siendo el pas con poder militar ms fuerte del mundo, pero econmicamente EEUU est en la lona, tiene cuentas, tiene la cuenta ms grande del mundo, le debe a China. Entonces, las cosas cambian, esto no va a ser eterno.

Yo digo todo es relativo porque ya no es la potencia que tena plata y arma, ahora tiene arma y no tiene plata y aumenta ms la cantidad de pobres y ellos tienen que resolver ese problema y no lo pueden resolver. Entonces, hay que leer un poco la filosofa, la historia, la historia de los pueblos.

Yo voy a decir algo grave, el mundo cambio a la luz de lo que t dices que ellos ocupan aqu ocupan all.

Yo he visto en los diarios en mi pas, que el Sr. Trump va a eliminar la poltica de salud para los pobres en EEUU que Obama sac y Trump dijo no, yo voy a eliminar eso. Entonces, por otra parte el gobierno cubano le dice a Obama, nosotros les ofrecemos mdicos y ellos aceptaron Se da cuenta de la contradiccin? Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar la contradiccin; y manejndola, nosotros podemos establecer la correlacin de fuerzas.

Si pudiera, Qu le pedira al presidente Trump?

Yo tengo un plan secreto, que ahora es pblico; el 20 asume Trump, el 21 le voy a mandar una carta, va embajada, y le voy a pedir que cierre la Escuela de las Amricas. Hay que cerrar la escuela de las Amricas all y convertir eso en una escuela til, una escuela para la paz y la comprensin internacional de la paz y defensa del ambiente, por ejemplo Quin tiene que hacer eso? nosotros tenemos que impulsar eso. El derecho de vivir en paz significa denunciar lo que provoca la guerra.

Y vemos que los militares norteamericanos son ignorantes, imaginase lo que hicieron en Libia, mataron al presidente y saquearon, mataron, destruyeron todo.

Yo estuve en Francia hace poco y estn as con las armas los franceses; tienen miedo a que vengan y los maten a ellos. Porque en un lugar turstico de Francia, donde vienen muchos extranjeros, estaba un rabe vendiendo helados y vino la polica a comprar helado de ese rabe. Todo el mundo tomando helado, haca calor. Cuando hubo una cantidad mayor de gente dej su helado ah, su carrito de helado, y a una cuadra apret un botn y explot y murieron todos. Entonces los franceses estn llorando ahora, enojados contra los extranjeros, contra los rabes qu le pasa a los rabes? le estn pasando la factura. No aprendieron la leccin los franceses porque ellos tenan la idea de colonia y tienen que terminar con la idea de colonia.

En estos tiempos complejos que nos recomendara usted?

Yo pienso que la primera recomendacin que yo dara es leer, reflexionar y difundir el Foro de Bilderberg(*). Ah se renen las grandes multinacionales, se rene la CIA, los ejrcitos, ah hace parte Kissinger tambin.

En ese foro, se define lo que va a ocurrir en el mundo o de lo contrario van a ver otra vez nuevas lamentaciones.

Nosotros tenemos que evitar que hayan mas mrtires, evitar que la gente muera; no ms mrtires, si no que hayan dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos, pero que vivan luchando, no muriendo, porque este sistema actual es liquidar.

El caso de Berta, en Honduras. Berta es un caso de una dirigente destacada que molesto al rgimen.

Entonces yo recomiendo, hay que saber quin es el amigo, quin es nuestro enemigo y quin es nuestro aliado. La segunda recomendacin, esa no es mi recomendacin, es lo que le de Paulo Freire. Deca Paulo Freire: nosotros perdemos tiempo en ver nuestras diferencias; l es lindo, yo soy feo, l es alto y yo soy petiso, en fin. El problema no pasa por la diferencia, el problema pasa por la cuestin de clase, el antagonismo; l es rico yo soy pobre. Ese es el tema, los de abajo vamos contra los de arriba. No hay izquierda ni derecha, no somos ni de izquierda ni de derecha; nosotros somos los de abajo y vamos en contra los de arriba. Toda la ideologa est en crisis ante una realidad tan cambiante.

Tercera recomendacin: la lucha de clases, con todo lo de la historia deca Marx, porque cuando leemos a Marx la lucha de clase es el pobre contra el rico ahora es al revs; el rico contra el pobre que persigue; es al revs ahora la lucha de clases. Los dueos de las mineras, por ejemplo, los dueos de las tierras que compran; son los ricos contra los pobres. Entonces, la lucha de clases cambi, ya no es ms el pobre contra el rico. El pobre trata de sobrevivir, aguantar y soportar, y el pobre tiene miedo y los otros actan. Entonces, la lucha de clases es el rico contra el pobre, la persecucin de los ricos contra los pobres. Por ejemplo, Chico Mndez, yo tengo el Premio Chico Mndez quin es chico Mndez? es un pobre y quin le mat? orden de los ricos y quin mat a Chico Mndez? pobres que recibieron rdenes de los ricos, porque los est molestando. Entonces la lucha es ahora, los ricos contra los pobres a travs de los sicarios, las fuerzas paramilitares, otra fuerza.

Qu ms cree es necesario hacer en estos tiempos complejos?

Tenemos que organizarnos. Por eso me alegra que me cuentes que tu organizacin es un grupito pequeo. Alguien deca, no recuerdo quin, lo pequeo es hermoso. Entonces lo que hace un barrio, que tengan sus radios, que tengan sus medios de comunicacin, sus lugares de reunin, de anlisis de la situacin, eso es muy importante. Me parece que por ah pasa el cambio, por ah viene el sueo nuestro de la patria grande. Ahora, hace seis meses, en Argentina echaron a Monsanto en Crdoba. Es posible combatir a estos gigantes, o sea hay cambios, por eso hay que buscar medios alternativos de comunicacin, la pequeas movilizaciones producen cambios de verdad.

El presidente de Argentina, Macri, fue aun pueblo, hace ocho das, y le tiraron piedras, le rompieron todo, sali en los diarios. La comunidad le tira piedras al presidente. Qu hizo el presidente?, se corri.

La tarea hoy sigue siendo despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos.

En una entrevista usted coment que el Cndor sigue volando

Bueno yo dije el cndor sigue volando por qu? porque encontramos unos documentos militares secretos, que tengo ac, donde un militar paraguayo le dice a un militar ecuatoriano, ao 97, literalmente: Aqu le mando la lista de los subversivos paraguayos pedidos por Usted para elaborar la lista de los subversivos de Amrica latina.

El presidente Lagos dio la bienvenida al Cndor II en Chile. Y yo le y re le lo que l dijo y por lo visto este seor, yo no lo conozco, me imagino no ms yo, que hizo mucho esfuerzo, alguien le habr hecho el discurso, l quera decir las cosas y no dice, iba a decir y no dice y en el fondo no dice nada, no se comprometi para nada, pero le dio la bienvenida a los militares.

Anteriormente, se formaban a los que dieron el golpe en Chile, fueron formados en las Escuelas de las Amricas, ahora en el Fuerte Benning, y ahora se vienen a instalar ac. Yo estuve en Concn, estuve gritando contra las tropas norteamericanas instaladas aqu en Chile.

Imagnese el atrevimiento y como la sociedad, como el congreso chileno, se calla, hay una Comisin de Defensa y nadie dice nada.

Nuestros pueblos tienen que fortalecer la dignidad, defender la soberana de nuestros pueblos; hay que vivir dignamente Qu quiere decir dignamente? dignamente quiere decir: el respeto mutuo, el respeto a los derechos humanos, que se cumpla la ley y que paguen todos los impuestos.

Yo soy miembro del jurado que da un premio en derechos humanos en Colombia y entonces, yo voy all y veo la televisin y macana. Hago un esfuerzo por ver la televisin por un problema a la vista y entonces me acuerdo de Chvez que dijo la televisin tiene que fortalecer las tareas escolares hechas durante el da. Cuando fui a Venezuela vi un letrero grande que deca: Dios perdona, pero la ignorancia no.

Y termino con esto, Josu de Castro, escribi en el ao 60, los ricos no pueden dormir de noche porque les tienen miedo a los pobres y los pobres no pueden dormir en la noche porque tienen hambre.

Finalmente, Usted estuvo recientemente en Mosc, Rusia, donde se realizara el Mundial de Ftbol Rusia es un pas enemigo?

Claro que no, es un pas hermano como todos los dems y debe ser respetado. EEUU debe terminar con sus deseos de ser amo del mundo y de inventar enemigos. Cada pueblo, cada nacin, tiene derecho a existir y ser respetada. No es posible, a esta altura del Siglo, por ejemplo, que se siga colocando en las pelculas estadounidenses que los malos son los rusos, los chinos o los latinoamericanos, un trato discriminatorio, un verdadero apartheid, que viola el artculo 2 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos.

El Mundial de Ftbol, es la posibilidad del encuentro entre los pueblos, y lo que yo espero, como Premio Nobel Alternativo, es que EEUU y Rusia, y todos los pases del mundo, se den la mano, firmen su compromiso por la paz. A este respecto hay que tener muy en cuenta el artculo 2 del Estatuto de la FIFA que establece claramente que su misin es mejorar constantemente el futbol y promoverlo en todo el mundo, considerando su carcter universal, educativo y cultural.

Nota:

(*) El club, conferencia, grupo o foro Bilderberg es una reunin anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas ms influyentes del mundo.

