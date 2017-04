Volver a lo mismo para descubrir nuevas cosas

Supongamos que vamos a ver a la iglesia SantAgnese en Piazza Navona. Supongamos que sea la tercera vez que lo hacemos. Lo que siempre nos ha llamado la atencin ha sido la cpula. El conocimiento previo que tenemos de esa iglesia lo obtuvimos desde el principio por medio de una gua turstica. As que lo que hemos visto en las tres ocasiones lo interpretamos a la luz de esa gua. Podemos disfrutar de esa obra arquitectnica, pero no iremos ms all de ciertas impresiones y de algunas ideas sueltas. Es cierto que al ir por tercera vez nos fijamos en detalles que no habamos visto antes o que no se fijaron en su momento en la memoria. Porque no todo lo que percibimos lo memorizamos. De manera que lo que consideramos haber sido visto la tercera vez y le asignamos el valor de nuevo detalle percibido, a lo mejor lo vimos la primera vez y no qued fijado. Supongamos ahora que nos acompaa un experto en arquitectura, en el barroco romano y especialmente en uno de los arquitectos que disearon esa iglesia: Borromini. La situacin cambia de forma radical: ahora cada uno de los aspectos de la baslica lo entenderemos por su funcin y significado, nuestra percepcin se profundiza y se ensancha, y sabremos cosas que no solo estn ah sino tambin fuera de ah. Por qu? Porque el barroco romano no solo es SantAgnese sino muchsima otras obras, porque en lo particular conocemos tambin el significado general del barroco. Sabemos que Girolamo y Carlo Rainaldi fueron los primeros arquitectos que empezaron a hacer esa baslica y que la planta era de cruz griega. Despus dicha obra qued en manos de Borromini, que tir la fachada y la hizo cncava y realz el tambor de la cpula. Por ltimo, la construccin de la iglesia volvi a manos de Carlo Rainaldi, quien le aadi otro cuerpo a las torres que flanqueaban la cpula y acab con la grandiosidad de esta. Ahora, cuando veo la iglesia de SantAgnese me disgusta sobremanera la altura de las dos torres que flanquean la cpula. Siempre haban estado ah para m, siempre haban estado a la misma altura que la cpula, pero yo no tena el juicio esttico que tengo ahora y, por consiguiente, tampoco tena la sensibilidad esttica que tengo ahora. El juicio y el sentimiento esttico sobre las dos torres estn en m, pero no brotaron de la percepcin que tena yo de la iglesia sino que llegaron a m por medio de personas expertas. Se complica la idea de que al volver a ver lo mismo descubrimos cosas nuevas, en primer lugar, porque no todo lo percibido es memorizado, en segundo lugar, porque no sabemos cunto debemos al gua y cunto a nosotros mismos, y en tercer lugar, porque muchas de las cosas que aprehendemos no estn ah, en el objeto de atencin presente, sino fuera de ah.Hace tres semanas acord con Ramn y Jernimo estudiar uno de los apndices del tomo III dede Marx, en concreto el tituladoEn este texto Marx hace una exposicin sinttica de muchas secciones de: la circulacin del capital, la reproduccin del capital, la ganancia media Esto es, en pocas frases se dice lo que se dice enen decenas de pginas. Las dificultades para la asimilacin adecuada de este texto por parte de Ramn y Jernimo me llevaron a proponer que en la siguiente reunin estudiramos el captulo XXI del libro primero detitulado. Esa reunin la celebramos hace una semana, hicimos un estudio al por menor de una pgina durante una hora, y fue al finalizar la reunin cuando Ramn habl de cmo se descubren siempre cosas nuevas en lo ya visto muchas veces. Esta ha sido la causa de que expusiera un ejemplo anlogo de lo que supone volver a lo mismo para descubrir cosas nuevas. No voy a repetir las ideas que expuse en relacin con la visita de SantAgnese. Voy a aadir otra idea que considero importante. Tengo por costumbre estudiar al mismo tiempo varias cosas distintas. En la actualidad estudio una obra de Howard Gardner titulada. No tiene nada que ver con el estudio de la reproduccin simple. Pero si lo pienso mejor, s tiene que ver. Quien actualmente gua el estudio de la reproduccin simple y antes el de la fosilizacin de las formas metamorfoseadas de la plusvala soy yo. Y el texto de Gardner no solo me refresca la mente, sino tambin me la despierta, me la aviva, me la tonifica, me la fortalece. Si no estudiara el texto de Gardner, yo no extraera el rendimiento que extraigo del texto de Marx. Advierto igualmente que para hacer la reflexin que hice sobre la visita a SantAgnese no solo estuve viendo imgenes de esa baslica y leyendo cosas en internet, tambin me adentr en algunos de los captulos del libro de Anthony Blunt tituladoAs que cuando se dice que hemos visto cosas nuevas en lo visto hace tiempo, se piensa que lo nuevo est ah, en el texto que se estudia, y no se observa, por una parte, las herramientas que lleva el gua para extraer lo nuevo, y por otra parte, cunto del contenido que designamos como nuevo no est ah sino que llega ah por medio del gua.Blog del autor: http://fcoumpierrezblogspotcom.blogspot.com

