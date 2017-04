Extracto del prlogo del libro de Francisco Fernndez Buey Leyendo a Gramsci

Volver a leer a Gramsci

El Viejo topo

Desde la aparicin de la edicin crtica de los Quaderni del carcere preparada por Valentino Gerratana (Einaudi, Turn, 1975) han visto la luz en Italia muchas piezas inditas del epistolario de Gramsci y de Julia y Tatiana Schucht, su mujer y su cuada (que fue la persona que ms cerca estuvo de Gramsci entre 1927 y 1937), as como un considerable nmero de documentos que aclaran aspectos poco conocidos de la biografa del pensador sardo y permiten interpretar mejor ciertos pasos oscuros de los cuadernos que escribi en las crceles musolinianas. Entre estos ltimos documentos, lo ms importante para el conocimiento preciso de lo que fue la evolucin de Antonio Gramsci durante los aos de la crcel es la correspondencia entre Piero Sraffa y Tatiana Schucht, que fue publicada en 1991.

Por otra parte, y en relacin con esta documentacin nueva, los estudios gramscianos han crecido exponencialmente en todo el mundo. En el ltimo tercio del siglo XX Gramsci dej de ser la moda en que quiso convertirle cierto politicismo de la dcada de los setenta y pas a ser estudiado como un clsico del pensamiento poltico. Los politiqueros dejaron de citar su nombre en vano y los oportunistas descubrieron que el nombre de Gramsci ya no era utilizable para sus negocios cotidianos. Pero la influencia intelectual de Gramsci se ha mantenido entre las personas serias que se dedican a las ciencias sociales, a los estudios culturales y a la crtica de la poltica. Y, por supuesto, entre las personas que aprecian la veracidad en poltica; personas que, con el tiempo y sus avatares, han pasado a ser las que mejor conectan con aquello que un da se llam espritu revolucionario.

Es cierto que ahora apenas se habla ya de la actualidad de Gramsci. Pero eso es una ventaja para el conocimiento de su obra, que nunca fue actual en el sentido trivial que suele dar a esta palabra la industria dominante en las cosas del papel y de la imagen. En Gramsci no hay recetas. Hay, en la mayora de sus escritos, verdades despiadadas que en su poca no gustaron ya ni a los mandamases, ni a los pingos almidonados, ni a los devotos de los catecismos. Los mandamases de su poca decretaron que haba que impedir que aquel cerebro siguiera pensando; los pingos almidonados le ignoraron con la consideracin de que no fue un experto en nada que diera ttulos (ni filsofo de profesin, ni historiador de escuela, ni socilogo licenciado, ni intelectual de pose, ni poltico triunfante); y los devotos de los catecismos se sintieron incmodos ante l y le dejaron solo por sus ironas, por su talante autocrtico o por lo que llamaban sus antinomias. De manera que el mejor Gramsci habr sido siempre un autor pstumo.

Un autor as protestara ante cualquier intento de hacer con su vida y con su obra, incluso como reaccin ante el olvido, una hagiografa. Todo lo que Gramsci escribi en su madurez lo consider primera aproximacin, independientemente de lo que fuera aquello de lo que trataba (la historia de los intelectuales italianos, la teora poltica, el conocimiento de la estructura del canto dcimo del Infierno en la Divina Comedia de Dante, la interpretacin de Maquiavelo o la evolucin del americanismo). Varias veces escribi que tena la impresin de haberse equivocado en su vida. Pero ninguna de esas veces dijo que se haba equivocado en aquello por lo que le criticaban los mandamases, los pingos almidonados y los amantes de catecismos.

Quien lea hoy a Gramsci probablemente llegar a la conclusin de que se equivoc en cosas importantes que l consideraba certezas, creencias slidamente establecidas o por establecer. Yo tambin lo pienso. Pienso que se equivoc en algunas cosas que, dcadas despus, otros seguimos considerando importantes y equivocndonos, tal vez, con l. Pero tambin pienso que es una lstima que se equivocara al hacer previsiones sobre lo que podra haber sido una verdadera reforma moral e intelectual en el mundo grande y terrible del siglo XX, porque los descendientes de los que acertaron contra l no nos han dejado un mundo mejor. De manera que de Gramsci se podra decir algo parecido a lo que dijo Brecht de la buena gente: incluso cuando se equivocan en una encrucijada, nos hacen pensar en lo que podra haber sido el camino recto. Que llegue a haber camino, aunque sea oblicuo, hacia una sociedad regulada, pacfica y de iguales, como la que l quera, no depende ya de Gramsci. Depende de nosotros, de los lectores de Gramsci en la poca del posfordismo, de la fragmentacin de la clase obrera, del uniformismo cultural inducido, de la sociedad del espectculo, de la nueva esclavitud, de la prostitucin rampante de las hijas y nietas de los que tanto esperaron de la reforma moral e intelectual, pero tambin de la protesta contra la globalizacin imperial.

Gramsci quiso ver en la filosofa de la praxis una hereja de la religin de la libertad, del liberalismo del siglo XIX y parte del XX. E intuy que el filsofo democrtico y laico del futuro tendra que verse las caras precisamente con la religin de la libertad profundizando el sentido de aquella hereja. Algo no muy distinto estaba pensando en Francia, con otro lenguaje pero con una sensibilidad parecida ante la desgracia de las pobres gentes, aquella otra gran solitaria que fue Simone Weil. Y no es casual que los nombres de Antonio Gramsci y Simone Weil aparezcan frecuentemente juntos en la Amrica Latina de hoy cuando se quiere volver a pensar en la liberacin de los explotados, de los oprimidos y de los desvalidos.

Uno de los grandes equvocos del cambio de siglo ha sido la aceptacin generalizada, sin crtica, de lo que impropiamente se llama neoliberalismo, que tiene tan poco que ver con el liberalismo histrico como el maquiavelismo con el Maquiavelo histrico o como alguno de los marxismos con el Marx histrico. Esta aceptacin generalizada del neoliberalismo est creando en nuestras sociedades tanta confusin que la palabra misma libertad corre el riesgo de convertirse en un concepto deshonrado, de tan identificada como est con la libertad de mercado y la libre circulacin de mercancas mientras se impide el libre movimiento de los seres humanos que se ven obligados a emigrar. La nica mercanca a la que se niega la libertad de circulacin es hoy en da justamente la mercanca en que, segn Marx, haba convertido el capitalismo al ser humano.

El que esto se est haciendo precisamente en nombre del liberalismo revaloriza la reflexin de Gramsci, en sus ltimos cuadernos de la crcel, sobre el filsofo laico y democrtico en dilogo crtico con la religin de la libertad. Aquellas notas suyas eran tambin tentativas, de primera aproximacin, pero, en su brevedad y fragmentariedad, hay alguna sugerencia que nos ayudara en el presente a dar un nuevo valor a la palabra libertad. Desde luego prolongando la intencin hertica, por seguir hablando como Gramsci y con Gramsci. Lo cual obligara a sacudir la modorra mental, a realizar un esfuerzo intelectual para llamar a las cosas que recubre el rtulo neoliberalismo por su verdadero nombre: capitalismo que no slo mercantiliza y explota al ser humano, como haca en la poca de Gramsci, sino que especula con lo que el trabajador produce, metamorfosea estos productos en valores burstiles contagiando la especulacin a los trabajadores mismos y esclaviza o prostituye a la poblacin sobrante, a todos aquellos, nias, nios, mujeres y varones, que no caben ya en la regulacin legal de la divisin internacional del trabajo en el Imperio. En vez de ver en el neoliberalismo una mera prolongacin del liberalismo histrico, esta otra caracterizacin de las cosas, de lo que hay en el mundo globalizado, facilitara seguramente un dilogo fructfero con los herederos del liberalismo histrico que, como Piero Gobetti, el editor de La revolucin liberal, supieron apreciar el pensamiento y la accin de Antonio Gramsci, y, a travs de ellos, con todos aquellos liberales de verdad que descubrieron hace ya tiempo que en este mundo hay que ser algo ms que liberales: por lo menos libertarios.

Un segundo motivo que hay que conviene valorar hoy es la lectura que Gramsci hizo de Maquiavelo y la comparacin que estableci entre marxismo y maquiavelismo. De esta lectura se deriva una revalorizacin de la poltica en su acepcin ms noble, una concepcin de la poltica como tica de lo colectivo. Una idea, por tanto, que, sin echar la tica por la borda, permite distinguir con claridad entre lo que es un partido poltico y lo que son mafias o sectas, entre poltica (propiamente dicha) y delito.

Hay que llamar la atencin, por ltimo, sobre la reflexin gramsciana acerca de la lengua y los lenguajes en su relacin con la poltica. Gramsci fue un fillogo que dej la filologa acadmica por la poltica revolucionaria, pero que nunca olvid su formacin filolgica. Esta combinacin produjo uno de los marxismos ms originales del siglo XX, un marxismo atento a la dimensin prepoltica, cultural, de las luchas entre las clases sociales y sensible a la dialctica existente entre internacionalismo y persistencia de los sentimientos nacionales. De esas tres cosas y del hombre Gramsci, es decir, de la tragedia del revolucionario que reflexiona sobre lo pblico y lo privado en las crceles mussolinianas, trata este libro. Un libro que pretende interesar por la vida y la obra de Antonio Gramsci a todos aquellos que en el mundo grande y terrible de la globalizacin siguen dando importancia a la tica de la resistencia.

