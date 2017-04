El Pas y el PIB per capitn

Van de exquisitos. Los dems, casi todos, son-somos tontos y estpidos. No estn-estamos a su altura.

Escriben editoriales sesudos. A veces sobre gramtica y lectura.

Critican los descuidos de ste y de aqul. De todos sin incluirles.

Desinforman todo lo que pueden cuando, por ejemplo (no es el nico caso), hablan de Venezuela. Ayudan a incendiar el pas hasta aniquilar la revolucin bolivariana. Lo hacen y lo saben.

Mlenchon es, para ellos, un representante de la izquierda ms radical, antieuropea y populista. Luego o al mismo tiempo van de rigurosos y de informadores objetivos. Se pirran, eso s, por gentes como Macron, la eterna repeticin de lo mismo.

Mal pagan a muchos de sus colaboradores mientras los ejecutivos tipo Cebrin cobran millones y millones. Es la ley del mercado, aseguran riendo en entrevistas en las que se les ve el plumero.

Colaboran en golpes de estado institucionales partidistas. ltimo ejemplo: la voladura de Pedro Snchez. Y con protagonismo.

Se mantienen en el hilo del abismo en manos de fondos de inversin y colectivos afines.

Su sionismo echa para atrs. De su neoliberalismo extremo mejor no hablar.

Alardean de verse con grandes hombres como Bill Gates y de participar en oscuros grupos mundiales de mando, gran poltica y hegemona total.

Arremeten todo lo que pueden contra cualquier intento de superar el sistema bipartidista realmente existente en Espaa.

Son sistema-sistema en estado puro.

Y as siguiendo Pero luego meten la pata hasta lo ms hondo y en lo ms elemental. Cometen faltas bsicas, de 21 de ESO! Por no utilizar no utilizan ni el corrector. Les suelen faltar en sus escritos acentos, haches, comas, escriben jota cuando hay que escribir ge, etc.

La ltima pifia encontrada: artculo de Nicols Baverez, Las claves del futuro, El Pas, 24 de abril de 2017, en el siguiente fragmento: Francia est peor que antes. Nuestro pas est en el 28 puesto mundial en PIB per capitn, y el 63% de la poblacin ha visto...

PIB per capitn! Un nuevo concepto econmico militar-desarrollista acuado por las sesudas mentes del Pas!

Pensarn tal vez: una tontera sin importancia. Todo el mundo comete errores. Pero la tiene, tiene su importancia. No repasan casi nada. Les importa un carajo el diario en papel. Pagan mal a sus trabajadores (cuando pagan: muchos son becarios que esperan su oportunidad). Detrs de ese error: lucha descarnada de clases. Acumulacin de ingresos y de capital en las cuentas de los mandamases. A los dems, sobre todo a las dems, que les den. Todo sea, dicen, por su personal renta "per capitn".