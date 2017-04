Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

El comunismo, surgido de la Revolucin Rusa, ha constituido el mayor enemigo que ha existido contra el capitalismo

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y estado republicano.

***

Estbamos en asuntos relacionados con personas pobres.

Los pobres, deca, somos la inmensa mayora, y es de sentido comn, esto s, que somos nosotros los que creamos con nuestro hacer, el mundo, a cada instante: lo creamos cotidianamente, capilarmente, a cada momento; cada instante es Die Schopfung La Creacin, la creacin del mundo por Dios, la misma que viste y canta, la que canta el oratorio de Haydn, la creacin del mundo del mundo humano. Lo de Haydn, que puede sonar a pedante, es una licencia que me permito para ayudar a que la palabra crear, creacin, sea tomada en su sentido pleno, o por decirlo as, en serio.

Solo que las relaciones sociales contradas por nosotros, y que organizan nuestra actividad creadora intersubjetiva lo de ser realidad efectiva- hacen que nosotros no controlemos en absoluto la actividad que generamos.

Por ello, los pobres aislados, no somos el sujeto social capaz de crear un nuevo orden, un ethos. Y una vez creado, dotarnos de instituciones gubernativas para gestionarlo. Los pobres aislados no dominamos. Es ste un asunto de Agencia para decirlo a la moderna. O de Causa Eficiente, de capacidad de generar actividad social intersubjetiva a voluntad. Es ste, mejor dicho, un asunto de Carencia de Agencia, de Carencia de Causa eficiente. No somos Sujeto, no somos sujeto social, intersubjetividad capaz de auto gobernar nuestra colosal capacidad de accin. No hay, no lo constituimos nosotros, sujeto social capaz de autocontrolar la propia actividad social intersubjetiva auto generada por nosotros. Existimos como pobres aislados. Pero para poder tratar de controlar nuestra actividad, debemos luchar por constituirnos en intersubjetividad auto determinadora de nuestra actividad. Una intersubjetividad auto organizada que posea Agencia, Eficiencia sobre el propio hacer y nos permita ponerle fines nuevos, dirigirlo hacia posibles nuevos objetivos. Fines y objetivos histricos nuevos, solo pensables una vez experimentemos la capacidad de generar poder sobre nuestro hacer nuevo y solo realizables en la medida que la Agencia concreta, especfica, de que seamos capaces de dotarnos, nos capacite, a su vez, para ello.

Necesitamos luchar por constituirnos en sujetoagente.

Es decir...

Constitucin en Sujeto Social autotlico, constitucin en Bloque Social, en Bloque Histrico, o, como escribe el judo de Trveris, constitucin del proletariado en clase, precisamente porque no lo somos y hemos de auto crearnos como tal ente intersubjetivo organizado. El judo de Trveris lo escribe en texto tan secreto y clandestino como el captulo dos de El Manifiesto del Partido Comunista. Constitucin de los pobres aislados, cuya capacidad intersubjetiva de hacer, cuya actividad intersubjetiva, creadora de mundo, est sometida por unas determinadas relaciones sociales que regimentan la actividad, hoy, sometida a los capitalistas , antao a los seores feudales, etc.

La cosa NO es cuestin de banderas, ni de fines, ni de ciencias, ni de letras, ni de significantes flotantes; lo es de AGENCIA, de causa agente, de Causa Eficiente, de control sobre el hacer.

Tenemos, actualmente, algn control sobre el hacer, algn controlillo, al menos? Pues en esa misma medida tenemos algn podercillo. O Ninguno.

O sea: ninguno/casi ninguno. Por eso, no existe hoy ninguna democracia. No existe ningn Poder del Demos. Esto que hay ah, ante nuestros ojos, no es democracia.

Subrayo: no es democracia.

Quita eso que sea conveniente votar en las elecciones?

Muy buena pregunta. Tu respuesta.

Cada cual lo decida, pero, en principio, no quita. No quita en principio: esto es, siempre que no nos creamos que el votar nos constituye en sujeto o poder capaz de control sobre la actividad que crea mundo, o que el votar hace que ya no sea necesario constituir ese poder, porque los elegidos por nosotros ejercern el poder por nosotros. O que creamos que los sindicatos de profesionales de la poltica son la autoorganizacin del demos, o que, precisamente, aquellos a los que hemos elegido se nos conviertan en un obstculo que torpedee nuestra capacidad de organizacin, o intenten, incluso disolverla, liquidarlao sea, total, lo que hemos vivido una y otra vez desde 1978 Desde luego, que no hay que ser viciosos de la suspicacia, porque no toermundoemalo, pero, tampoco, hay que pensar que lo que se dio ya no se dar, porque lo antan fue tal, precisamente por ser fruto de El Mal, y ahora, sin embargo, toermundoegeno, porque no lee a Lenin. En la medida que se vaya construyendo una Causa Eficiente, una Agencia, un Bloque Histrico; esto es, a partir de la creacin de relaciones sociales entre los subalternos que generen un sujeto que pugne, en lucha de clases, por controlar la actividad social; una intersubjetividad prxica que Crea a la Haydn- el mundo, cada da, y lucha por auto controlarlo: en la medida, digo, en que utilice ese poder para crear nuevo vivir cotidiano, un nuevo ethos hegemona- habr ms poder del demos, y habr ms demos-cracia. Mientras tanto, y a falta de eso, en su ausencia, no existe demos-cracia. Como t ya te has percatado, esto es una recapitulacin de lo que hemos ido hablando t y yo las anteriores partes de la entrevista,, pero la creo convenientecreo adems, que nadie podr decir que es analticamente confuso este pensamiento, que es el de Gramsci, el de Marx, el de Hegel. Esto es lo quiere decir lo de la wirklichkeit de marras, lo de la auto identidad Sujeto Objeto...

Afirmas tambin, lo hemos visto, que el pensamiento revolucionario popular se expres en la Revolucin francesa en trminos de derechos naturales. Qu autores han aportado cosas de ms inters en la historia del iusnaturalismo?

La sntesis denominada iusnaturalismo es, como digo, una elaboracin creada por Francisco de Vitoria, que sintetiza la tradicin romana de derechos naturales del individuo, con la aristotlica. Llamo tradicin romana a la que parte del Derecho romano, muy influido por la filosofa universalista estoica, que proclama la unidad, la universalidad del gnero humano. Y que incluye toda la tradicin de jurisprudencia medieval, tanto de derecho cannico como civil, que se genera inspirndose en aquella. Sobre esto la obra de Brian Thierney, que cito en mi libro, es muy valiosa. Junto a esta tradicin, est la tradicin aristotlica, dominada por Vitoria, a la vez, lector de Aristteles y de Santo Toms y la tradicin tomista, como buen dominico que era. Vitoria se haba formado en la Sorbona, donde estuvo casi veinte aos, y donde entre en conocimiento con los ltimos grandes pensadores de la escolstica.

Santo Toms haba evitado caer en la sntesis, dado que era aristotlico, y tena en cuenta que Aristteles no era universalista, y para l, haba esclavos por naturaleza. Es Vitoria quien acomete la audacia de la sntesis.

Vitoria utiliza este material para abordar, tal como he dicho, los terribles problemas sociales que surgen con la Edad Moderna.

Dentro de la historia de este pensamiento de la Edad Moderna, adems de los autores espaoles, Juan de Mariana, Domingo Soto, Surez, etc.

No siempre muy citados por cierto.

No siempre. Adems hay que incluir, por ejemplo a Bodino, a Enrico Bellarmino, y, a los pensadores de los Pases Bajos, Grocio, etc. que dan continuidad a la tradicin, y escriben obras que, a menudo, repiten el ttulo de las de Vitoria etc. un homenaje-. A no olvidar la enorme importancia para el pensamiento europeo de la obra de Francisco de Surez, tanto en filosofa poltica, tico poltica, como en Metafsica

Te cito: La Revolucin francesa inaugura la Contemporaneidad. Y eso qu significa exactamente? De qu contemporaneidad hablas? No miras con ojos eurocntricos en este caso?

Como sabes la historiografa europea ha elaborado una periodizacin histrica, que es muy til, indispensable para ordenar nuestra propia historia. Si un alumno la desconoce, es incapaz de ordenar mnimamente la cosa porque carece de una percha para colgar acontecimientos, para periodizar, etc. Edad Antigua (hasta el 476 y la cada de Roma), Media (hasta 1492 y el descubrimiento de Amrica), Moderna (hasta 1789, la revolucin Francesa) y Contempornea, en adelante. Existen otras fechas para periodizar ms ajustadamente la poca medieval, por ejemplo, en la pennsula, el docedoce, Las Navas de Tolosa, fecha que nos sirve para dividir en dos el milenio que va desde el 476 a 1492. Creo que las dos primeras periodizaciones, y sus subconjuntos, son solo tiles para entender la historia de una parte, tan solo, de la historia de la humanidad. Una parte de la humanidad, el norte-oeste del Mediterrneo, parte del mundo germnico, y poco ms, una parte que, por ejemplo, durante el tiempo que nosotros denominamos la Edad Media, no fue, ni mucho menos, la ms importante de la humanidad, por su nivel cultural ni su influencia. El mundo rabe, el persa, la China, etc, de ese periodo eran sociedades mucho ms florecientes, etc.

Convertir en clasificaciones universales las dos primeras, no sirve para explicar el Incanato, el mundo Maya, el Mexica, los reinos Congo, el califato almorvide, el imperio Etope, las grandes dinastas chinas, etc. Y si se opera as no tiene que ver intrnsecamente con la clasificacin misma, muy operativa para nuestro mundo histrico- s se cae en el eurocentrismo.

S, s, es evidente. Conviene no olvidar lo que dices.

Un eurocentrismo muy ex post, porque esas categoras no sirven para Europa, sino para una parte de dicho territorio, tan solo. El feudalismo no existe en Rusia, ni en Bizancio, por ejemplo.

Sin embargo, las dos ltimas periodizaciones son, velis nolis, de uso universal; lo son por la fuerza de las cosas, por el despliegue que se genera desde el occidente europeo, dotado de su mquina poltica moderna, sobre el resto del mundo, y luego, desde su forma de organizar la economa. El periodo de los imperios mundiales. La conquista de Amrica marca el jaln. Con una serie de consecuencias y repercusiones inmediatas, no solo el sometimiento del mundo inca, maya y azteca. La plata americana genera una inflacin que arruina los tesoros de los estados africanos, que entran en guerras entre ellos, para estabilizar sus economas, y generan un trfico masivo, generalizado de prisioneros vendidos como esclavos. Y sin la plata americana no hubiese sido posible derrotar el Califato Turco, que amenazaba con liquidar la cristiandad, Lepanto, etc. Hoy el capitalismo, sea considerado ste tan solo una de las posibilidades o alternativas posibles de desarrollo del mundo occidental europeo, o sea la nica, se ha expandido por el planeta. Las dos guerras mundiales lo fueron, precisamente, por ser guerras entre las potencias europeas. Y en otro orden de cosas, relacionado con lo resumido, desde luego, la Revolucin Francesa y la Revolucin Rusa, fueron dos aldabonazos de resonancia mundial, universal. El comunismo, surgido de la Revolucin Rusa, ha constituido el mayor enemigo que ha existido contra el capitalismo.

Hablas de las terribles derrotas que hemos sufrido. Cules han sido, en tu opinin, las terribles derrotas sufridas por los explotados y subalternos? Te pregunto ahora sobre todo ello.

Cuando quieras.