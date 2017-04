Me reconoc como feminista por primera vez al cumplir los veinte aos, pero hoy s que, aunque no fui consciente, lo era desde mucho antes. Con matices y en una versin particular, la femimora, pero lo era. Desde nia me fascinaba escuchar a mujeres empoderadas de todos los contextos sociales. De todas las razas, ideologas, creencias y clases sociales. Senta adiccin por aquellas mujeres que saban lo que queran o lo que necesitaban y luchaban por sus ideales. A costa de todo y de todxs, pero no de s mismas.Desde las que alcanzaban el xito social, intelectual, artstico, deportivo, profesional; pasando por las amas de casa cuyo trabajo y rendimiento, de haber sido remunerado, no habra salario que les hiciera justicia; hasta mujeres pioneras como mi abuela, que mostraban vehementemente su disconformidad con los roles de gnero que haba heredado. Mujeres que rompan sistemas normativos, discursos imperantes, esquemas de pensamiento o convencionalismos desfasados.Que cuestionaban el orden de las cosas sin que les temblara el pulso. Mujeres no solo conscientes del dao del patriarcado y del capitalismo, de las violencias y del uso de nuestros cuerpos como mercanca, sino con todas las herramientas para repararlo. Y redimirse. Pero yo era musulmana de origen rabe, nacida y criada en Espaa, y saba que aunque el patriarcado fuera una lacra universal, mi incursin en algunos grupos feministas occidentales creara conflictos. Ser musulmana no slo no me limitaba, sino que me impulsaba a luchar por nuestros derechos de gnero desde un compromiso religioso y; sin embargo, pareca que s limitaba a las activistas de gnero coloniales y algunas academicistas que se atribuan el privilegio de repartir carnets de feministas y que no me consideraban vlida o una igual.As es como aprend que el conflicto en realidad lo tenan ellas, no yo, y slo algunas. En otros crculos feministas de lo ms variopintos a nivel ideolgico tuve una acogida muy calurosa y nuestro crecimiento y enriquecimiento fue tan bidireccional que pronto nos convertimos en manada. Y crecimos a la velocidad de la luz.Tambin exista un conflicto entre feminismo e islam, aunque no fuera precisamente el de incompatibilidad tan enfermamente vigente en los medios de difamacin masiva. Como medida aclaratoria a esta incongruencia meditica estara bien recordar (a propsito del poder que el islam otorg a la mujer en forma de derechos y que recog de pasada en mi columna la semana previa) la cronologa histrica en la que tuvieron lugar afirmaciones como La mujer es la mitad de la sociedad que da a luz a la otra mitad, por lo que en realidad constituye la sociedad entera por parte de sabios y eruditos islmicos de la talla de Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (siglo XIII, para contextualizar, misma etapa histrica en la que por estos lares debatamos si la mujer tena alma).A lo que iba: el conflicto bsico que encontr entre feminismo e islam fue en el concepto de igualdad en materia de gnero al que apela el movimiento feminista. Como mujer y musulmana aspiraba a ms, aspiraba que tambin se tuviera en cuenta nuestra herencia biolgica a la hora de exigir derechos de gnero o incluso de asumir/eximir responsabilidades, ya que a efectos prcticos significaba que jugbamos qu novedad con desventaja desde nuestras premisas iniciales de enunciacin. Me explico: el islam tiene en consideracin la carga biolgica de la mujer a la hora de conceder derechos y deberes, carga que es, desde trminos cientficos, cuantitativamente superior a la del hombre. Las mujeres menstruamos, ovulamos, gestamos, parimos, amamantamos, criamos, atravesamos un complejo proceso de premenopausia-menopausia-posmenopausia; y todo ello tiene un fuerte impacto sobre nuestro cuerpo.Por qu no tambin sobre nuestros derechos y responsabilidades?Nuestras hormonas constituyen todos los meses una revolucin en s misma desde que apenas tenemos doce aos hasta que alcanzamos la menopausia. Me vienen a la mente los conceptos de igualdad, equidad y justicia. Parecen similares, pero no lo son. Parafraseando a Sara Chokrini, esas diferencias conceptuales ya se hacen latentes desde una edad muy temprana: Recordis cuando en las clases de educacin fsica se nos exiga a nosotras una mejor nota en flexibilidad y a los chicos en resistencia? No era igual, era justo. Esa es la principal razn por la cual, por ejemplo, de acuerdo al islam, el hombre tiene a sus espaldas, por deber religioso, la carga financiera de la familia (debe encargarse de la manutencin del hogar y el pago de facturas) y, sin embargo, en el caso de la mujer, trabajar es un derecho (solo si ella quiere), y no una obligacin.A efectos prcticos esto quiere decir que en un matrimonio el sueldo del hombre es, forzosamente y por decreto divino, para lxs dos (e hijos si los hubiera) y el de ella, de haberlo, es slo suyo a menos que ella, en plena libertad, decida contribuir a subsanar gastos. De este deber religioso para el hombre y derecho para la mujer deriva, a su vez, la razn de la interpretacin justa y no patriarcal del versculo cornico Los hombres son responsables del cuidado de las mujeres en virtud de lo que Dios les ha concedido a ellos en mayor abundancia, y de lo que ellos gastan de sus bienes (4:34). Es responsable, s, pero slo en un contexto econmico, por las razones arriba mencionadas, y slo en funcin de los medios que posee (fsicos o materiales) como mantenedor.Eso no les hace, por consiguiente, superiores ni mejores que la mujer musulmana como han pretendido reclamar ilegtimamente las corrientes dominantes islamfobas al descontextualizar el versculo, y algunas lecturas retrgradas y tradicionalistas del Corn. Se entiende, pues, que a las mujeres musulmanas, en virtud a nuestra carga biolgica, se nos exime de la carga financiera, a menos que tambin queramos asumirla. Interesante, verdad? Sigamos deconstruyendo.