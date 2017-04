Entrevista al economista y politlogo francs Jacques Sapir

El soberanismo ha ganado la batalla cultural en Francia

CTXT

Miembro de la fachoesfera, simpatizante de Vladimir Putin, el economista predilecto de Marine Le Pen El heterodoxo -y prestigioso- economista Jacques Sapir (Puteaux, 1954) no suele recibir demasiados elogios en la prensa francesa. Director de estudios en la cole desHautes tudes en Sciences Sociales (EHESS) de Pars y miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, este especialista de la economa rusa se ha erigido como una de las voces ms crticas en Francia con el euro y la globalizacin econmica en su forma actual.

Militante de izquierdas radical durante los setenta, Sapir particip en la campaa por el No a la Constitucin europea en 2005 al lado de intelectuales y militantes comunistas y del ala izquierda del Partido Socialista. Su editor es el economista Jacques Gnreux, principal responsable del programa econmico del izquierdista Jean-Luc Mlenchon. Pero Sapir tambin se ha codeado con el candidato soberanista Nicolas Dupont-Aignan y el ao pasado intervino con un vdeo en la universidad de verano del Frente Nacional (FN). Considera, de hecho, que esta formacin no es un partido racista en su discurso oficial.

Tras haber publicado recientemente obras como Souverainet, dmocratie, lacit o L'Euro contre la France, Sapir recibe a CTXT en su despacho en la EHESS en la rive gauche (zona predilecta de los intelectuales) de Pars. Analiza los resultados de la primera vuelta de las presidenciales, el auge de los movimientos soberanistas en Francia y la crisis de la democracia en Europa.

El centrista Emmanuel Macron ser probablemente el prximo presidente francs. En su programa defiende suprimir 100.000 puestos de funcionarios, pero tambin quiere impulsar un plan de inversiones de 50.000 millones de euros. El programa de Macron servir para relanzar la economa francesa?

No lo creo. En el programa de Macron vemos a la vez medidas de austeridad que afectarn al poder adquisitivo y un plan de relanzamiento para compensar este aspecto recesivo. Pero cuando una mano apoya sobre el freno y la otra acelera, a lo mejor tiene un resultado nulo. Macron, como ministro de Economa, pens en ayudar fiscalmente a las pequeas y medianas empresas para mejorar la situacin de su tesorera. Lo que no era una mala idea. Pero la aprobacin de una reduccin de los impuestos de 40.000 millones a todas las empresas sirvi para incrementar los beneficios de los grandes grupos, que los distribuyeron entre sus accionistas, y no permiti incrementar las inversiones en Francia. Mlenchon o Le Pen defienden, en cambio, lo contrario, que hay que incentivar fiscalmente las inversiones en el territorio francs.

Esto significa que las polticas de Macron favorecern que contine la situacin actual de deflacin y letargia econmica?

Sin duda alguna. Su programa representa la continuidad del programa de Hollande y no habr cambios sustanciales. Aunque se presente como un joven, Macron es un conservador y quiere conservar el marco econmico e institucional actual, que sabemos que no funciona.

Ante el continuismo que representan las polticas de Macron, Le Pen tiene alguna posibilidad para vencer en la segunda vuelta de las presidenciales?

Macron es favorito, pero nada es definitivo. Los sondeos conceden el 60% de los votos a Macron y el 40% a Le Pen, pero todo depender de cmo hagan campaa. Si Le Pen es capaz de abrir su campaa hacia otras franjas de los movimientos soberanistas que existen en Francia y si encuentra las palabras adecuadas para dirigirse a los votantes de la Francia Insumisa, puede crecer por encima del 40%.

Si sumamos los resultados la primera vuelta de las presidenciales de Le Pen (21,30%), Mlenchon (19,58%) y Dupont-Aignan (4,70%), casi la mitad de los franceses apostaron por candidatos con una visin muy crtica de la UE y la globalizacin. Cmo valora este crecimiento del soberanismo?

El soberanismo ha ganado la batalla cultural en Francia. Quizs no ha ganado la batalla poltica, ya que Macron ser elegido probablemente como presidente en la segunda vuelta de las presidenciales, pero las ideas soberanistas han progresado enormemente en la sociedad francesa. La mejor prueba de ello es que Macron durante su discurso de la noche electoral utiliz en dos ocasiones la palabra patriota. Es extremadamente significativo en un hombre que hace dos semanas deca que no hay una cultura francesa y que no haba recurrido a este tipo de vocabulario.

Pero no teme que este retorno de la nacin sea aprovechado por formaciones racistas o xenfobas?

En el fondo pienso que hay un riesgo de que los movimientos soberanistas sean capturados por nacionalistas en el sentido estrecho del trmino. Es decir, por personas que priorizan su idea de la nacin en contra del resto de la poblacin. Es un riesgo evidente. Este riesgo resulta an ms fuerte ya que nos encontramos bajo el marco de la globalizacin, que ha permitido que se desarrolle toda una serie de movimientos racistas y xenfobos. Pero slo a travs de una reapropiacin de la idea de la nacin podemos combatir este riesgo.

Qu aspectos positivos ha aportado el FN al debate poltico francs?

El FN ha hecho volver a la poltica a franjas de la poblacin que haban salido de la poltica desde haca una quincena o una veintena de aos. Mlenchon ya dijo hace veinte aos que el nico partido que haca poltica en Francia era el FN. Tambin el FN ha adoptado propuestas en materia econmica y social que no se encuentran demasiado alejadas de las de Mlenchon. Luego hay otras propuestas que son criticables. Cuando Le Pen dice que quiere derogar el derecho al suelo [el derecho de cada habitante nacido en Francia a obtener la nacionalidad francesa], estoy en contra de ello. Podemos debatir sobre las condiciones de aplicacin del derecho al suelo, de si la ley sobre la nacionalidad francesa hace que sea demasiado fcil obtenerla. Pero el derecho al suelo debe ser mantenido.

Una de las novedades de la campaa de Mlenchon es que ha mantenido un discurso muy crtico con la globalizacin y ha defendido propuestas como el proteccionismo solidario o la supresin del estatus diferenciado de los trabajadores de empresas extranjeras que no cotizan a la seguridad social francesa. Cmo valora estas propuestas?

Estas propuestas han sido un punto importante en la campaa de Mlenchon. La campaa de la Francia Insumisa estuvo marcada primero por un momento ecologista, ya que su programa es el ms coherente respecto a la cuestin ecolgica. Pero luego tambin hubo un momento patriota. Mlenchon hizo numerosas referencias a Francia. Sin duda, sigue la lnea del patriotismo republicano, del patriotismo de la Primera Repblica Francesa (1792-1804) y los escritos de Victor Hugo, al que suele citar. Pero se trata de un patriotismo duradero en el tiempo. Adems de este patriotismo, aade su crtica a la globalizacin que me parece muy interesante. Mlenchon no aborda la cuestin del proteccionismo a travs de posiciones exclusivistas, que consisten en decir que estamos completamente a favor o en contra. Reivindica que en determinadas ocasiones har falta adoptar medidas proteccionistas.

Mlenchon propone un plan de inversiones de 100.000 millones de euros para relanzar la economa. Pero resulta posible aplicar este tipo de polticas bajo el marco actual del euro?

La poltica propuesta por Mlenchon no es coherente con el mantenimiento del euro. Pero que l desee que sean Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) los que provoquen la implosin de la zona euro lo puedo comprender. Se trata de una tctica poltica. Dice que quiere hacer un plan de inversiones y que lo har a travs del Banco de Francia sin tener en cuenta lo que diga el BCE. Pero l sabe muy bien que esto no es aceptable ni por Alemania ni por el BCE.

Usted defiende un discurso muy crtico con el euro. Por qu?

Porque he constatado desde hace aos que la moneda nica ha llevado a Europa y a los pases que forman parte de ella a una depresin generalizada de la economa. Estamos empujando la economa mundial hacia abajo. Vemos claramente que el euro favorece a la economa alemana. Favorece una devaluacin del marco alemn virtual y produce una sobreevaluacin de la divisa en pases como Francia, Italia o Espaa. Esta es la causa del gran excedente comercial de Alemania que se hace en detrimento de pases como Francia o Italia. Por este motivo, pienso que hay que salir del euro.

Considera que el euro no slo tiene efectos econmicos negativos sobre pases como Francia o Espaa, pero que tambin est destruyendo polticamente Europa.

El euro no es slo una moneda, sino tambin un modelo de gobernanza que se ha impuesto a los pases. Este instituye una autoridad supranacional que vaca el poder de decisin de los parlamentos de los distintos pases miembros. La negacin de la democracia vinculada al euro est haciendo implosionar a Europa. Lo vemos con el crecimiento de movimientos antieuropeos.

Qu se puede hacer para hacer frente a esta crisis de la democracia en Europa?

Si queremos hacer sobrevivir la UE, que no es lo mismo que Europa, slo hay dos maneras posibles: que se reforme de manera extremadamente importante o que abandone el euro. Si se abandona el euro, podra haber un sistema de paridades monetarias que podran circular, de forma no excesivamente controlado. Nos podramos poner de acuerdo para que estas paridades slo fluctuaran durante un determinado momento durante el ao. Pero la fluctuacin del valor de las monedas me parece central para la supervivencia de la UE.

El FN ha intentado durante esta campaa no pronunciarse sobre la cuestin del euro. Esta formacin ha moderado su posicin respecto al abandono de la moneda nica?

No lo creo. Le Pen ha modificado un poco su discurso respecto a este tema, pero se trata de un ajuste tctico. A Florian Philippot [vicepresidente de la formacin] le preguntaron el domingo 23 de abril por la noche si seguan defendiendo la salida del euro y respondi que s. Pero nos encontramos ante una situacin extraa en Francia. La mitad de la poblacin est en contra de la UE, pero slo el 40% de ella est en contra del euro. Lo que es absurdo. Porque si salimos de la UE, saldremos del euro. Lo entendera mejor si la mayora de la poblacin deseara salir del euro, pero no de la UE.

Cmo explica la contradiccin de que haya ms franceses en contra de la UE que del euro?

Se trata de una contradiccin comprensible desde un punto de vista psicolgico. Para la gente, tocar su moneda provoca una gran inquietud. Poner en duda la UE es una discusin ms poltica. La gente entiende mejor este discurso y una parte de la poblacin est convencida de que la UE comporta unas condiciones nefastas para Francia. @ENRICQUART

Fuente: http://ctxt.es/es/20170426/Politica/12408/Jacques-Sapir-entrevista-elecciones-Francia-Le-Pen-Macro-UE.htm