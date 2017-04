El crecimiento econmico, particularizado casi siempre en su indicador: la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), es protagonista de las noticias econmicas casi a diario. Aquellos a quienes les conviene, han hecho que los medios de comunicacin pongan en la mente de la mayor parte de la poblacin la idea del crecimiento econmico y de lo beneficioso que es para la sociedad. Hay puntos de vista diversos en relacin con el beneficio que se obtiene de este y por quin. Crticos no faltan con respecto al indicador utilizado para medir el bienestar con el PIB, llegando la preocupacin incluso al mximo nivel institucional, como cuando el Presidente francs Sarkozy hizo crear en 2008, una comisin, presidida por J. Stiglitz, con Amartya Sent y otros economistas, cuatro de ellos catalogados de Premios Nobel de Economa (digamos, de paso, que errneamente, pues este premio no existe ms que como aprovechamiento de un noble nombre para un premio que otorga el Banco de Suecia y no la Fundacin Nobel). Y tambin estn los que se oponen abiertamente al crecimiento, los partidarios del decrecimiento (particularmente en Francia, con el movimiento de La Dcroissance), que consideran que el decrecimiento no tiene nada de malo, al contrario lo ven como expresin de un vivir gozoso.

El crecimiento econmico tiene, para las empresas, una virtud que no se dice, y es que permite aumentar las ganancias sin tener que pelearse con los competidores: todos pueden aumentar sus beneficios al aumentar los ingresos globalmente para todos; obviamente, su reparto no es obligadamente proporcional, pero permite mantener las cuotas de mercado sin hacer acciones extraordinarias contra los competidores; a fin de cuentas, en la lucha uno siempre se deja algo, por lo menos tiene el riesgo. Tampoco quiere decir que las empresas no intenten ganar cuota de mercado, pero en un entorno ms tranquilo, menos esforzado y en el que si no hay crecimiento de cuota, s hay crecimiento de cifra de negocios (excepto los que van a menos). Es por eso que los empresarios quieren que los gobiernos hagan lo imposible para mantener o aumentar el crecimiento, convirtindolo en obligada preocupacin de todas las instituciones pblicas, convirtiendo el crecimiento econmico en lo que el gran economista norteamericano John Kenneth Galbraith llamaba la Virtud Social Conveniente.

Ahora son preocupacin institucional declarada, tanto el descenso del crecimiento econmico que se ve materializar en los ltimos aos, como las previsiones para los prximos; as, por ejemplo: mientras que el PIB real por cpita creci en Estados Unidos un 2,5% anual en el periodo 1950-1973, se prev que en 2016-2026 el crecimiento anual sea del 1%. Y en la Europa de los 15 (los miembros de antes de 2004), el crecimiento en el perodo desde 1950 hasta 1973, fue el 4,0%; y se prev que para el 2014-2023, sea del 1% (ver los datos extrados de The Conference Board 2016; Havik et al., 2014; y Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, 2016, recogidas en el artculo de Nicholas Crafts, en la revista del FMI, Finanzas & Desarrollo, marzo de 2017). Un crecimiento tan modesto puede dar lugar a una lucha ms encarnizada entre competidores para conseguir beneficios empresariales.

Fernando Gustavo Jan Coll es doctor y profesor titular de Economa y Empresa en la UVIC-UCC.