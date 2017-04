Shutka, capital del pueblo gitano

Vista de la calle principal de Suto Orizari. /G.H.

Por las delirantes calles del centro de Skopje mendigan nios gitanos. Algunos descalzos, todos sucios, con el pelo enmaraado y la ropa rota. Hormiguean a la sombra de dantescos y novsimos edificios de mrmol blanco y columnas dricas, entre las decenas de estatuas que jalonan los dos principales puentes sobre el ro Vardar y una esquina tras otra. En pequeos grupos, insistiendo tozudos y sonrientes hasta que pillan algo, ya sean unas monedas o el bufido de un transente impaciente, o solos, como ese que canta y aporrea un tambor en medio de la acera.

Antes de la jornada de vagabundeo, o al acabarla, alrededor de cien de esos menores acuden al Centro de Da para Nios ubicado en la calle principal de Shukta, a unos seis kilmetros al norte. Shukta es como se conoce cariosamente a Suto Orizari, la primera entidad administrativa de mayora gitana de Europa. En 2002 el ltimo censo de Macedonia atribua a este distrito, uno de los diez que conforman Skopje, una poblacin de alrededor de 20.000 habitantes. Ms recientes y fiables estimaciones se mueven entre los 30.000 y 50.000, de los que entre el 80 y el 90 % seran de etnia roman en su mayora, musulmanes. Esto lo convierte en la mayor comunidad gitana de los Balcanes y una de las mayores del mundo.

En la puerta del Centro para Nios no hay ningn cartel indicativo, pero s un montn de gastados y polvorientos zapatos. Dentro, en los dos estrechos pasillos y las tres aulas para sus tres grupos de edad, el alboroto es molesto si uno no est acostumbrado, pero la recepcin es cariosa. Dabor deeen! (buenos das), gritan los chavales a coro.

Irina Velkovska, la incombustible directora y una de las profesoras del centro, explica que este se subvenciona milagrosamente con 400 euros mensuales del Gobierno macedonio y con donaciones privadas. Abre sus puertas de 8 de la maana a 4 de la tarde. Uno de los nios, Valentin Merin, que medita gravemente tras preguntrsele qu ser de mayor polica o camarero, decide, cuenta lo que hace aqu: Escribimos, estudiamos, hacemos los deberes tambin comemos. A veces nos dan chocolate, y regalos en ao nuevo. A su lado, la dire contextualiza: l va al colegio, as que le damos refuerzo escolar. Pero el 80% no va, as que intentamos darles unas nociones bsicas de higiene y cultura. Pero es difcil, hay nios que no tienen agua corriente en casa.