Francia, balance de la primera vuelta

Es la hora de la batalla de las ideas!

El Partido Socialista ha sabido vender su plan B



El colapso de Hamon ( 6 % ! ) no tiene nada de imprevisto. Esta es la crnica de una muerte anunciada , que ya haba tenido lugar en Grecia y Espaa . Tres seales de que el PS estaba preparando su plan B: En primer lugar, el anuncio tardo y sin precedentes de la retirada de Franois Hollande a causa de su impopularidad; luego, la divisin irreconciliable de las dos corrientes principales en las primarias socialistas y finalmente el apoyo a Macron d el ala derecha del PS.

Sera ingenuo creer que una fuerza en el poder como el PS habra dejado tan fcilmente el camino abierto a l Frente Nacional de Marine Le Pen y a los republicanos ( ex UMP) en busca de una estrategia de marketing para olvidar los escndalo s de Sarkozy.

Ante la inminente cada del PS , despus de traicionar a su propio electorado y sus valores , el movimiento "En Marcha", lanzado a principios de 2016 por Emmanuel Macron era la solucin ideal para amortiguar el golpe.

El Sur muestra el camino

Una leccin para las fuerzas progresistas europeas : abandonar cualquier complejo de superioridad y toda pretensin de ser un modelo universal. Tienen tanto que aprender de las experiencias de los pueblos del Sur que resistieron al FMI en 1990 y 2000. Estas personas se movilizaron (nos atreveremos a decir que se pusieron "En Marcha"?) con sed de justicia y una urgencia de vida o muerte. Debido a que la opresin del sistema capitalista es muy fuerte all, sacrificando el futuro de millones de personas y destruyendo el medio ambiente sin la cual no podramos sobrevivir.

Un recordatorio. Fue en Espaa donde, por primera vez en muchos aos, la posibilidad de una alternativa progresista a nivel europeo se ha afirmado con el fenmeno Podemos (lanzado a principios de 2014). Podemos no fue, como se ha dicho, solo la traduccin poltica del movimiento del 15-M. De hecho, la ocupacin de las plazas pblicas haba trado un mensaje de ruptura: "No nos representan". Este rechazo de la casta poltica se hizo eco del "Que se vayan todos" de los argentinos en la crisis de 2000-2001. Un rechazo tambin muy presente en las revueltas rabes en Tnez y El Cairo, pero tambin en Bahrein y en Yemen, "Dgage!, Irhal! " (Largo!)

Lmites del "Larguismo!"

Pero los aos 2011-2013 han demostrado que las fuerzas sociales de la calle tambin necesitaban una expresin poltica concreta frente a la profunda crisis de las instituciones y valores. En Espaa, se comenz cuestionando el relato oficial de la transicin democrtica despus de cuarenta aos de dictadura franquista. Una nueva fuerza ciudadana, el "Frente Cvico" comenz a criticar abiertamente el "Rgimen del 78". creando as las condiciones para un debate sin tabes que ha politizado amplias capas de la sociedad, abandonadas por demasiado tiempo a l derrotismo.

Ahora, la arrogancia de los dominantes se volv a muy evidente. El pueblo iba a poder expresar su hartazgo. Ya fuese adhiriendo a una falsa impugnacin del sistema, ya fuese mediante el avance de las visiones progresistas. La situacin era propicia para un amplio debate de ideas. Las posiciones sectarias aparec an como contrarias al sentido comn y el inters general humano.

La Audacia de las Revoluciones ciudadanas

Asi pues, en Espaa Podemos ha sido a la vez la expresin poltica de las luchas sectoriales en defensa del derecho a la salud , la educacin o la vivienda y de la puesta en marcha de grandes sectores de la sociedad en bsqueda de una v a radical.



Francia tiene una historia diferente y una tradicin republicana . Sin embargo , hay puntos comunes. Al igual que en Espaa , el final de la legislatura socialista se caracteriz por una amplia toma de conciencia de los lmites y traiciones hacia su propio programa . Esto ha favorecido la aparicin de un movimiento de protesta en las principales ciudades , " Nuit Debout" , con mtodos y demandas muy cerca nas al 15-M .

Pero en Francia esta expresin popular se ha desarrollado en un contexto diferente: en primer lugar, con la fuerza impulsora del sindicalismo de combate de la CGT, el movimiento en contra de la ley El Khomri revivi una fuerte conciencia poltica en defensa de los derechos de los trabajadores. Luego, a diferencia de Espaa entre 2011-2014, la fuerza dirigida por Jean-Luc Mlenchon poda contar con su experiencia en las elecciones anteriores del 2012. Logr construir una campaa basada a la vez en las redes sociales y la educacin popular en el terreno.



Mlenchon ha llegado al borde de la victoria en la primera vuelta, presentando un programa coherente y radical, elevando el nivel de conciencia de sus electores y desarrollando su madurez poltica. Compartir y buscar juntos las vias de la emancipacin no es una poltica "populista", sino una forma de democracia participativa. Nada que ver con la democracia formal, donde el votante solo tiene derecho a un voto en las urnas despus de haber sufrido un lavado de cerebro meditico.

Los medios, cord n sanitario del sistema



Todava hacia falta probarlo? Esta eleccin ha demostrado el papel estratgico de los medios de comunicacin en nuestra sociedad. En slo un ao, una prensa en manos de algunos multimillonarios ha fabricado a partir de nada el candidato de multimillonarios. El hombre adecuado, el salvador de Francia, el ttere de Franois Hollande, pero sobre todo del banco Rothschild y el CAC 40 (equivalente francs del IBEX 35). El hombre que descaradamente anuncia su verdadero programa : "M s vale ser pagado a 3,5 euros la hora por Uber, que ser 'dealer' (traficante de drogas).



Es la misma prensa que, en el ltimo momento, ha saboteado a Mlenchon con una campaa masiva e histrica : " Mlenchon : el delirante proyecto del Chvez francs ", "Maximilien Illitch Mlenchon", "Mlenchon: el Apstol de los dictadores revolucionarios de Amrica del Sur", "Mlenchon n o es democrta, sino un dictador. Votar Mlenchon es como votar a Chvez "; " Mlenchon : un duro golpe fiscal sin precedentes "; "Mlenchon: un bing bang social de otro tiempo"; "Mlenchon: la Paz...del Kremlin"...Cualquier alternativa debe ser satanizada, se debe asesinar la esperanza.

No habr justicia social sin verdadera democracia , pero no habr verdadera democracia mientras que los ciudadanos no puedan informarse correctamente. Portales como Investig'Action , Mision Verdad y otros se han dado por misin el librar esta batalla de la informacin : frente a los medios del dinero, est n los medios de la gente. Nosotros luchamos para aportaros las informaciones ocultas, para detectar las causas de las guerras y otros saqueos , para descodificar los discursos polticos fabricados por los especialistas de m r keting . Esto slo es posible con su participacin y su apoyo .



Es la hora del debate de ideas



Frente a la negacin de la democracia que representa el monopolio de los medios de comunicacin, si es que realmente se quiere luchar contra las ideas de extrema derecha, es urgente construir un verdadero debate de ideas. Para ello, hay que combatir el sectarismo. Demasiado a menudo en Francia, slo se debate con quienes uno est ms o menos de acuerdo. Con demasiada frecuencia se sataniza, por ejemplo, a movimientos radicales que denuncian las guerras. Mlenchon se ha opuesto valientemente a las guerras de la OTAN. Pero, cuntos hay todava, en una izquierda que le apoya y se pretende radical, quienes rechazan cuestionar las mentiras medi ticas de la OTAN? cuntos hay quienes aprueban sus guerras, o al menos no se oponen e incluso se niegan a debatir ? Cuntos han rechazado defender a Chvez, alegando que era mejor no enfrentarse demasiado a la corriente medi tica?



Este rechazo de la solidaridad con los pueblos agredidos, oculto bajo diversos pretextos, este rechazo le hace el juego a las potencias que se pretenden combatir. Cmo se puede a la vez pedir ms dinero para el desarrollo social y dejar pasar todo ese dinero para los bombarderos, misiles y portaaviones? Cmo se puede combatir aqu a las multinacionales que empobrecen a los trabajadores y dejar que esas mismas multinacionales agredan alli a los pueblos que les resisten?



La lucha por la paz y la solidaridad internacional, no es un suplemento secundario o demasiado arriesgado en la lucha para defender al pueblo francs. Es la misma guerra aqu y all. Son las mismas multinacionales que ponen a los trabajadores y los pueblos a unos contra otros a golpes de mentiras medi ticas para fabricar el miedo. El miedo es un instrumento decisivo para dividir y debilitar a los explotados.



No hay que tener miedo de lanzar el debate sobre las guerras, sobre Israel, sobre el terrorismo. Cuando los franceses descubran cu nto se les ha manipulado, c mo se han utilizado sus impuestos para cometer crmenes contra la humanidad, esa rabia se aadir a la que ya existe y fortalecer la lucha de la tercera vuelta social.



Porque esta falsa eleccin entre un banquero y una racista no es el fin de la Historia, es slo un episodio ms para desviar las revueltas. El debate de ideas, sin tabes, sin miedo y sin sectarismo, es un arma decisiva para prepararse para librar la batalla que se avecina.

