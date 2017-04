Los peligros del conservadurismo en EEUU

Diario Por esto! (Mrida)

No todo el mundo comprende hasta qu extremo ha llegado el conservadurismo estrecho en la historia de Estados Unidos y los peligros que esta corriente representa para el resto del mundo.El pnico que gener la entrada de EEUU en la Primera Guerra Mundial, unido al temor por la influencia que pudiera tener en el pas la Revolucin Rusa, trajeron el desarrollo de un nacionalismo estrecho e intolerante que lleg al extremo de ser excluyente de todo aquel que no fuera WASP (por las siglas en ingls de blanco, anglosajn y protestante), considerados los nicos americanos puros y nativos, olvidando a la poblacin aborigen.A partir de 1917 el Ku Klux Klan increment su pujanza en Estados Unidos, ahora accionando no slo contra los negros, sino tambin contra los comunistas, los anarquistas, los catlicos, los judos, los socialistas y los liberales. Entre 1917 y 1918 varias leyes que limitaban las libertades civiles fueron aprobadas: la Ley sobre Extranjeros, enunciada inicialmente para los de origen alemn, pero luego aplicada a todo extranjero considerado molesto o indeseable; la Ley sobre el Espionaje, que declaraba delito toda manifestacin que obstruyera el reclutamiento o atizara la deslealtad a la nacin, y la Ley sobre la Sedicin que iba contra todo el que obstaculizara el esfuerzo blico nacional.En 1919, dos procesos conocidos como terror negro y terror rojo agudizaron el ambiente de intolerancia y extremismo.El primero, motivado porque los negros que regresaban de la guerra mundial llenos de medallas por el valor demostrado, haban conocido la igualdad y no estaban dispuestos a seguir soportando la discriminacin en su tierra natal. Ocurrieron graves incidentes raciales en Chicago y otra veintena de grandes ciudades.El 1 de mayo de 1919 estallaron ms de 30 bultos postales con bombas caseras dirigidas a prominentes figuras de la economa y la poltica nacional, entre ellos John Rockefeller y el Fiscal General de la nacin, Mitchell Palmer. Ese fue el comienzo del llamado Terror rojo. Una verdadera histeria colectiva contra la supuesta amenaza de los bolcheviques. Palmer se puso al frente de una cruzada contra los comunistas, socialistas, anarquistas, sindicalistas y liberales en general.Miles de personas fueron acusadas de incitar el derrocamiento violento del sistema poltico estadounidense en lo que se conoci como las Redadas Palmer. El terror rojo continu hasta bien entrado el siguiente ao, cuando pese a que la influencia poltica de Mitchell Palmer disminuy se mantuvo la intolerancia durante toda la dcada como una respuesta a la influencia del bolchevismo en Estados Unidos. En este contexto ocurri el famoso caso de Sacco y Vanzetti, dos obreros que se haban opuesto al reclutamiento para la Gran Guerra y eran conocidos anarquistas. Fueron acusados de planear un robo y asesinar a dos personas en un juicio plagado de arbitrariedades que concluy condenndoles a morir en la silla elctrica. Los sectores ms conscientes de la sociedad se movilizaron en su defensa, pero fue en vano.La dcada de 1920 se caracteriz por la profundizacin de la intolerancia y el conservadurismo. En primer lugar, la Ley Seca o Prohibicin, que declar criminal la produccin, distribucin, venta y consumo de bebidas alcohlicas. El efecto fue contraproducente, pues durante toda la dcada proliferaron las tabernas clandestinas y emergi la mafia como la institucin que rega el ilcito negocio. La limitacin a la inmigracin fue otra caracterstica de estos aos. En 1921, el Congreso aprob la Ley de Cuotas de Urgencia, que estableca un lmite mximo de 357 mil inmigrantes, asignando cuotas a cada grupo nacional. La Ley de Orgenes Nacionales, de 1924, fue ms restrictiva an, situaba el lmite mximo total anual en 165 mil. El cambio de la fecha de referencia no fue casual porque el mayor nmero de los llamados nuevos inmigrantes (personas que venan de Europa del sur y oriental) haba entrado precisamente entre 1890 y 1910. Estas leyes se mantuvieron hasta mediados de la dcada de 1960 y provocaron que el 96 % de la inmigracin de este periodo proviniera de Europa del norte y el este.El fundamentalismo religioso fue otra manifestacin del conservadurismo social. La intolerancia religiosa lleg a extremos tales que, en ocasiones se prohibi la venta y la propaganda de mtodos anticonceptivos, trajes de bao indecentes y convirti en delito las relaciones extramaritales o hasta besarse en pblico. Las mujeres sufrieron directamente el conservadurismo de la poca. Pese a haberse aprobado la Enmienda XIX que les daba el derecho al voto apenas usaron ese derecho y continuaron en una condicin de subordinacin respecto al hombre.Siempre hubo grupos que disentan, jvenes universitarias en su mayora, que desafiaron los convencionalismos morales de la poca. Quienes defendan estas ideas fueron vilipendiados en la prensa, hostigados judicialmente y execrados desde el punto de vista social.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/