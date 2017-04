A 40 aos de la desaparicin de Hctor Germn Oesterheld, autor de "El Eternauta"

El hombre que vencer al olvido

Tiempo Argentino





Se cumplen 40 aos de la desaparicin de Hctor Germn Oesterheld, quien demostr que la ficcin no es inofensiva y que el verdadero hroe, el que tiene capacidad para transformar la realidad, es el hroe colectivo. As lo consign en el prlogo de El Eternauta : El nico hroe vlido es el hroe en grupo, jams el hroe individual, el hroe solo.

Con dibujos de Francisco Solano Lpez la historia de su hroe colectivo, Juan Salvo, marc un antes y un despus en la historieta argentina y an sigue teniendo absoluta vigencia. Quiz no sea mera ficcin que Salvo, haya atravesado la eternidad para contar la invasin aliengena y hablar de la nieve txica que cubri Buenos Aires, porque su historia sigue interpelndonos y siempre es motivo de nuevas lecturas.

En 2012, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad, prohibi su distribucin en las escuelas. Diario Registrado lo consign entonces de esta manera: No, no entra. No, definitivamente no, ni entra ningn tipo de manipulacin ni de adoctrinamiento. Que nuestros jvenes sean libres, que lean toda la biblioteca, que se eduquen de la mejor manera posible, porque lo nico que les garantiza su propia libertad es lo que hayan adquirido como conocimiento. Con esas palabras dichas a Radio 10, Mauricio Macri volvi a prohibir en el mbito educativo de la Ciudad de Buenos Aires el mismo libro que prohibi la dictadura. Y no es una coincidencia. Porque para el empresario se trata de un sinnimo de manipulacin y adoctrinamiento poltico.

La primera parte de El Eternauta sali desde el primer da y nmero a nmero, en la contratapa de Tiempo Argentino, que apareci en mayo de 2010. Los 40 aos de la desaparicin de Oesterheld coinciden con los 40 aos del nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Coinciden tambin con el primer ao de vida del nuevo Tiempo Argentino, el diario cooperativo que fundamos los trabajadores luego del impune vaciamiento perpetrado por sus dueos.

El caso de Oesterheld fue uno de los ejemplos ms trgicos y dolorosos de la dictadura cvico militar en la Argentina. Militante de Montoneros, no slo desapareci l, sino tambin sus cuatro hijas, dos yernos y dos nietos nacidos en cautiverio. Su mujer, Elsa, sobrellev con entereza la tragedia de su familia devastada y cri a su nieto Martn, que tena tres aos cuando le fue entregado por los militares luego del asesinato de sus padres. Elsa falleci en 2015. Siempre dijo que ni ella misma saba cmo haba logrado sobrevivir a esa enorme tragedia.

Oesterheld, nacido en 1919, era gelogo de profesin pero la literatura era sin duda una vocacin muy fuerte en l. Desde joven se dedic a escribir cuentos infantiles. El Eternauta apareci por primera vez en Hora Cero Semanal en 1957. Se la promocion entonces como "la historia del hombre que viene de regreso del futuro, que lo ha visto todo, la muerte de nuestra generacin, el destino final del planeta.

En 2014, la versin en francs fue presentado en el Saln del Libro de Pars, publicado por Vertige Graphics. En ese momento, Juan Sasturain, gran difusor de su obra, dej en claro que el secuestro y asesinato de su autor no estaban relacionados con El Eternauta, sino con su militancia. l era un militante revolucionario- dijo- que llev hasta las ltimas consecuencias su enfrentamiento al rgimen. El itinerario ideolgico de Oesterheld es ejemplar y comparable con el de Rodolfo Walsh, ambos eran hombres de clase media que fueron optando cada vez ms radicalmente hacia una respuesta contundente a los sucesivos gobiernos militares en nuestro pas.

Aunque no hay certezas absolutas, se supone que el autor de El Eternauta, la obra que rompi con los cnones clsicos del comic, y tantas otras historias extraordinarias fue asesinado en 1978, bastante despus de su secuestro. Seguramente su recuerdo, convertido en memoria colectiva, tambin lograr, como lo hizo Juan Salvo, atravesar el tiempo y derrotar el olvido.

Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/66677/el-hombre-que-vencera-al-olvido