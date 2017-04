La cara oculta y salvaje del sistema capitalista

Ni Trump ni Le Pen son antisistema, a pesar de que el neoliberalismo en sus dos advocaciones actuales, conservador de derechas y socialdemcrata como alter ego complementario del statu quo, quieran venderlos as para crear un todo revuelto con las izquierdas radicales que buscan un sitio electoral ms all del socialismo y el comunismo del sigo XX.

Antisistema y populismo son etiquetas intercambiables ahora mismo para crear ex profeso estados de miedo y ansiedad ante los desmanes de las polticas llevadas a cabo en los ltimos aos que han quebrado el estado del bienestar nacido tras la segunda guerra mundial.

Trump y Le Pen son productos genuinos del capitalismo, las soluciones extremistas y salvajes, al menos en la retrica, del sistema basado en el mercado y la explotacin del trabajo con fines exclusivos de ganancia empresarial.

Todos los fascismos habidos y por haber, militaristas u orgnicos, son disciplinas polticas de las elites cuando el deterioro social y la lucha de clases, ahora se dice en trminos eufemsticos los de arriba contra los de abajo, alcanzan una cota que necesita medidas restrictivas de la libertad individual y de mayor control ideolgico y policial para contrarrestar los focos de rebelda poltica de las capas populares.

Parafraseando a Von Clausewitz, el fascismo y las dictaduras militares vienen a ser el rgimen capitalista actuando por otros medios cuando la democracia no sirve a los intereses de las elites y de los mercados internacionales. Cuando los votos hacen emerger el poder soberano de las clases trabajadoras, el establishment (casta, trama, clase propietaria) tiene que reaccionar para mantener sus privilegios, tomando decisiones defensivas para mantener a buen recaudo sus patrimonios particulares.

En la aparente pax democrtica, las elites subliman la inexistente igualdad formal a travs de polticas tributarias injustas, ingeniera financiera exquisita, parasos fiscales y el sacrosanto beneficio empresarial vinculado directamente con salarios a la baja. Esas son sus armas reales, junto a un consumismo desaforado alentado en las clases medias adornado con un estatus de bello modelo de emulacin, para considerar el parlamentarismo y las elecciones como vas aceptables de un rgimen que no ponga en cuestin las bases del orden jerrquico establecido.

En contextos de crisis como el actual, provocada por los partidos tradicionales que han detentado el poder poltico y las manijas ideolgicas de las sociedades occidentales, tanto las derechas como las socialdemocracias venidas a menos, las clases trabajadoras se han depauperado de manera creciente, incluso llegando el deterioro a las mal llamadas clases medias. El reajuste capitalista no es nuevo: hay ciclos especiales en que es preciso, tras un desarrollismo ficticio de los salarios y el consumo privado, concentrar capitales y empezar de nuevo el proceso de expansin de los mercados.

En sus cotas ms bajas, en derechos sociales y capacidad de compra, las clases trabajadoras se sumen en la desesperacin, una especie psicolgica de ignorancia e impotencia muy fcil de instrumentalizar por los discursos populistas, patrioteros, machistas y xenfobos de la ultraderecha. Ese rol de salvadores del mundo siempre recae en alternativas de corte fascista o similar que buscan captar las emociones primarias de la gente sumida en un existencialismo de buscarse la vida a costa de lo que sea, compitiendo ferozmente contra chivos expiatorios degradados a la condicin de maldades absolutas: extranjeros, feministas, terroristas

Las izquierdas radicales seran la otra opcin poltica genuina de las capas ms empobrecidas por el neoliberalismo contemporneo, pero se enfrentan a una realidad sin memoria histrica y sin races polticas en la autoconciencia colectiva, teniendo que competir en el mismo feudo con palabras de lectura inmediata vertidas por el nacionalismo de la derecha extrema, en definitiva, soluciones de digestin inmediata, como la comida basura, que acrecienta la autoestima de mayoras traicionadas por las elites acunadas en las derechas clsicas y la socialdemocracia de saln.

Precisamente, esas izquierdas de nuevo cuo, ms all de su heterogeneidad acadmica y debilidad doctrinal, intentan conectar con sus bases populares mediante discursos exentos de complejidad, sabiendo que las elaboraciones tericas excesivamente profundas producen rechazo en tan vasto colectivo de sensibilidades difusas y sin conciencia de clase o de nexos fuertes que les caractericen como grupo o sujeto con intereses propios.

La historia se repite en ambientes dispares porque lo esencial permanece fiel a sus arquetipos culturales antiguos: la explotacin laboral es parecida con otros nombres y situaciones distintas. Ganarse la vida contina siendo un riesgo impredecible y una aventura personal y annima.

Por eso echan races las apuestas de tipo fascista, para enfrentarse a la posibilidad de una izquierda unida, coherente y consecuente que empatice con intereses de clase o grupo muy definidos, minando sus cosechas en simpata y sufragios en los feudos de pobreza y necesidad social ms acuciante. Estamos ante una estrategia bien diseada, y vieja en su trayectoria histrica, que utilizan las elites en momentos cruciales donde las acepciones de derechas y sus contrapartes de izquierdas descafeinadas, cotizan a la deriva en los graneros electorales de la gente sometida a las inclemencias de neoliberalismo desaforado.

Todos los nacionalismos y extremismos de derechas son sistema, alternativas en tiempos de crisis que juegan un rol ambivalente: anular desde sus orgenes opciones de izquierda rebelde y radical y, caso de no conseguir sus objetivos, tomar los mandos de la nave capitalista para crear dictaduras de ensalzamiento patritico hasta someter a la inmensa mayora en pocas de crisis aguda. Una vez superadas se reinstaura el concierto afinado a dos bandas entre las elites dominantes de derechas y sus aclitos de la izquierda divina con tintes ligeramente progresistas.

El fascismo es la cara oculta del capitalismo, la tercera va que permanece latente a la espera de saltar a la yugular del pueblo llano cuando la izquierda pueda acariciar un atisbo siquiera de poder autntico. No son antisistema: sirven al beneficio empresarial y los mercados multinacionales como martillo brutal cuando la democracia no concuerda con los intereses de las elites patronales. As ha sido hasta la fecha: Alemania, Italia, Espaa, Argentina, Chile Los hitos en frica y Asia son recurrentes. Y, las excepciones, contadas.

Por las razones apuntadas las derechas de toda la vida y las izquierdas de gesto moderado tienden a confundir al electorado diciendo que todos los populismos son de idntica naturaleza destructiva. Asimismo alientan soterradamente a la ultraderecha para inventar de la nada miedos y odios compulsivos ante una amenaza de prdida de libertades y caos social inminente.

Ese doble discurso les postula como referente bueno o como el mal menor necesario y til ante un futuro de incertidumbre general. Tal trampa, de momento, est siendo efectiva: no hay nueva izquierda a la vista con vitola de conquistar mayoras cualificadas que hagan vislumbrar un porvenir distinto al rgimen capitalista. Grecia y Portugal lo estn intentando, pero el FMI vigila sus movimientos con lupa. Cuba no se sabe adonde ir y Venezuela sufre un acoso sistemtico del imperio del dinero que pone en duda sus logros sociales conseguidos contra viento y marea y contradicciones evidentes.

Ojo con el fascismo: siempre ser la ltima solucin de urgencia de las elites trasnacionales.

