De la sociedad del espectculo a la sociedad del espionaje

Quin teme a la Unin Europea?

Losbotn de los servicios de Inteligencia.

Visto y considerando que la Unin Europea es un amasijo aejo de tragedias humanas. Que en sus crisis seriales ha asesinado, directa e indirectamente, a millones de personas. Que ha destruido caudales inmensos de patrimonios culturales tangibles e intangibles. Que en su seno se maceran las peores deyecciones de monarquas rancias y democracias burguesas infestadas de corrupcin y criminalidad. Que, por colmo, es hoy otro reino servil de los yanquis que los espan a mansalva y que los arrodilla ante los caprichos macabros de la OTAN.

Todo adosado con operaciones mass media de guerra psicolgica.

Visto y considerando que entre los estragos de la Unin Europea est la invasin a Argelia, la destruccin de Libia, Irak, Siria, Grecia, Espaa el coloniaje en frica, India y Amrica que sus mritos culturales imperiales y destructivos hoy son usurpados y re-funcionalizados por los comerciantes del turismo y las mafias inmobiliarias. Que an se percibe el tufo de Hitler, Mussolini y Franco. Que las mafias financieras baten el destino de la humanidad con sangre y miseria en el perol de sus ganancias bancarias. Que no hay cpula econmica, eclesistica, poltica o acadmica que no supure corrupcin y desfalcos. Con qu autoridad pretenden juzgar a Venezuela?

Todo servido con nctares de periodismos apocalpticos.

Visto y considerando el nivel de pobreza, desocupacin, desatencin mdica, prdida de vivienda, deficiencia educativa, crisis demogrfica, desanimo juvenil, tasa de suicidios, alienacin meditica y corresponsabilidad en el negocio de la guerra. Visto y considerando el maltrato a nios y mujeres, ancianos e inmigrantes. Visto y considerando el racismo, la exclusin, la arrogancia sexista, la homofobia y la moral usurera predominante. Visto y considerando el desprecio histrico por los pueblos, especialmente por los pueblos que se animan a ser rebeldes y a soar con un mundo sin amos y sin esclavos. Visto el desprecio y maltrato a la clase obrera. Preguntemos Cmo se permiten juzgar a Venezuela?

Todo redactado con tinta de periodistas melosos.

Ya aparecer el palabrero de los leguleyos con sus silogismos de esclavo, haciendo todo gnero de malabares demaggicos para justificar las ambiciones de sus jefes. Ya aparecern los textos, los subtextos y los pretextos para habilitar la sinrazn de su cinismo con retrica de retrete diplomtico. Ya saldrn a las palestras de sus mquinas de guerra ideolgica a dar ctedras de estulticia. Pero Venezuela se respeta!.

Todo sometido a la lujuria del saqueo de materias primas y mano de obra baratas.

No se escucha que los seores, las seoras, ni todos sus seoritos acicalados en las modas del mercado de conciencias, denuncien los ataques terroristas organizados por la oposicin mientras hacen genuflexiones -traidoras a la patria- ante Trump para que invada a Venezuela. No se escucha ni una voz que exija respeto por la democracia mil veces probada y reconocida, que avala la voluntad poltica de un pueblo decidido a ser independiente y socialista. Ni una sola voz que se conduela por la vctimas de la furia burguesa; ni una sola voz que denuncie a la catarata de mentiras que hace pasar por chavistas a los criminales contratados por la derecha. Ni una sola palabra que exija a los aparatos mediticos respetar a la verdad y respetar a las leyes vigentes constitucionalmente en Venezuela. Mucho silencio perverso en medio de tanta verborrea oficial.

Todo vociferado con megfonos eglatras.

Pasaron los tiempos en que el enojo de los colonizadores haca temblar a los pueblos sometidos. Pasaron los tiempos en que Europa y su Unin decadente, representaban progreso y cultura pasaron los tiempos en que el eurocentrismo se miraba con reverencias o se veneraba en la plaza pblica de la sumisin. Basta. Hoy los pueblos dicen basta y profundizan las contradicciones de clase porque son ms capaces que nunca de ver con claridad al enemigo de clase aunque de disfrace de monarca o de gerente. Ningn coloniaje hoy es orgullo de nadie y ningn tribunal de miserables es venerable slo porque ellos digan.

Todo explicado en clave de lucha de clases.

Hoy hay que ganarse el respeto de los pueblos honrando su decisin democrtica participativa- de gobernarse con sus recursos sus recursos naturales, humanos, creativos y comunitarios. Hoy hay que amasar la solidaridad en la prctica diaria si se quiere recibir reciprocidad y afecto de pueblos que entienden sus existencia pasada, presente y futura en clave de revolucin permanente. Basta ya de payasadas autoritarias de bufones imperiales. Venezuela se respeta, hay que decirlo cuantas veces sea necesario. No se metan con Venezuela. Djenla vivir, construir su sueo y su Plan de la Patria. Sus logros y su autocrtica. Respeten su constitucin y su historia, su firmeza y su entereza. Respeten al pueblo de Bolvar, al pueblo revolucionario que elije al socialismo como nica salida para la humanidad en este mundo que han destruido tambin, ayer y hoy, los pases de la Unin Europea. Venezuela se respeta, No lo olviden. Con qu autoridad pretenden juzgarla? Frenen ya a sus servicios de inteligencia terrorista.

